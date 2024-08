La esencia del Corral de la Morería en República Dominicana en Alma de Gastronomía

viernes 16 de agosto de 2024 , 09:10h

Alma de Gastronomía se enmarca dentro de Alma by The Sphere, un proyecto impulsado por las empresarias Cuchy Pérez y Susana Deleito junto a The Sphere Corporate Concierge, la agencia de World2Meet especializada en crear experiencias exclusivas

Alma by The Sphere reunirá el próximo 1 de noviembre en República Dominicana a uno de los miembros del selecto grupo de chefs españoles que cuentan con el reconocimiento y prestigio que otorga una Estrella Michelin.

La iniciativa, denominada Alma de Gastronomía, tiene como objetivo reivindicar la excelencia de la gastronomía española y ofrecer una experiencia única en República Dominicana. Así, el prestigioso chef David García, elaborará un menú con la esencia de los platos de su restaurante Corral de la Morería, para los invitados que acudan a la cena en Casa de Campo, primer resort que abrió sus puertas en La Romana hace 50 años.

Los asistentes a la cena tendrán la oportunidad de descubrir el arte español en dos facetas muy distintas, la cocina y el flamenco. Los invitados no sólo realizarán una degustación de los sabores especialmente diseñados para la ocasión, sino que se deleitarán con la actuación del considerado como tablao flamenco más prestigioso del mundo, uniendo en un mismo espacio la excelencia de la cocina española con una experiencia de baile flamenco y música muy emocionante, capaz de cautivar a todos los públicos.

Javier Longarte, Director General de Movilidad Corporativa y M&EA de W2M, destaca que “tras el éxito de la primera edición de Alma de Gastronomía, en The Sphere nos hemos propuesto elevar la cultura española a través del arte culinario y el tablao flamenco como catalizadores. La mezcla única de influencias caribeñas y europeas presenta una oportunidad inigualable para crear sinergias culturales y turísticas entra ambos países. Nuestro interés es conectar a estos dos destinos, promoviendo intercambios gastronómicos y artísticos que enriquezcan tanto a los viajeros como a las comunidades locales. Esta colaboración no solo fortalecerá los lazos culturales entre nuestros países, sino que también abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo turístico y económico".

Alma by The Sphere es una iniciativa impulsada de forma conjunta por The Sphere Corporate Concierge, la agencia de World2Meet especializada en crear experiencias exclusivas y ofrecer atención personalizada en el universo corporativo, y las empresarias Cuchy Pérez y Susana Deleito.