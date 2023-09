La apertura de Madrid es Moda fusiona moda y flamenco

lunes 11 de septiembre de 2023 , 07:52h

Madrid es Moda, iniciativa organizada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, a través del programa Madrid Capital de Moda que lidera el área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda, ha abierto la Semana de la Moda de Madrid con una performance que ha fusionado moda y flamenco en el Museo Arqueológico Nacional.

Un evento urbano abierto al público e inspirado en las artesanías y en las creaciones que nacen a partir del trabajo manual, en las que el tiempo y la experiencia son la base de su valor, y que ha materializado el concepto creativo de esta edición de Madrid es Moda, Cronos, el valor del tiempo, patrimonio inmaterial de la moda de autor.

Antonio Carbonell, el bailaor El Yiyo y el guitarrista Pepe Montoyita, grandes figuras internacionales del flamenco, han marcado el paso de las modelos sobre el patio del museo. Y lo han hecho a ritmo del martinete, antiguo palo del flamenco que nació en las fraguas y que atesora el recuerdo de los golpes del herrero sobre el metal, simbolizando el tiempo. Antonio ha interpretado El pequeño reloj, un poema de León Felipe al que puso música Enrique Morente. Al finalizar, las modelos han continuado desfilando por la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.

Una cuidada puesta en escena que ha contado con la participación de 20 destacados diseñadores: Devota & Lomba, Duarte, Duyos, Encinar, Esther Noriega, Evade House, García Madrid, Javier Delafuente, Juan Vidal, Maison Mesa, Malne, María Lafuente, Moisés Nieto, Odette Álvarez, Oteyza, Otrura, Paloma Suárez, Peñalver Brand, Raquel López y The Extreme Collection.

La apertura de Madrid es Moda ha acogido igualmente la firma de un manifiesto contra el mercado de las falsificaciones. Una acción impulsada por el área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid a través de su plataforma Madrid Capital de Moda (MCDM) y de ANDEMA (Asociación para la Defensa de la Marca), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).

Gerard Guiu, director general de Andema, ha sido el encargado de leer el documento, donde a través de seis puntos se invita a todos los integrantes de la cadena de producción y consumo del mundo de la moda a preservar y fomentar el diseño creativo, la autenticidad y la autoría intelectual. También a luchar contra las falsificaciones y a favorecer la concienciación y sensibilización de toda la sociedad para asegurar el desarrollo económico, social y cultural del país. En representación del Ayuntamiento de Madrid han asistido Óscar Romera, coordinador general de Economía, Comercio y Consumo, y Concha Díaz de Villegas, directora general de Comercio, Hostelería y Consumo del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda.

Tras su lectura, los diseñadores participantes en Madrid es Moda, Modesto Lomba y Pepa Bueno de ACME y Aida Fernández González de la OEPM han firmado el manifiesto, impreso en un gran panel.

Una rotunda reivindicación contra esta problemática se ha plasmado también en forma de camisetas con originales mensajes contra las copias, como Don’t fake it, make it, Original is chic, Intellectual property = future, Fake kills design future, Don´t steal, wear real o Be originals not a fake. Unas prendas creadas por EUIPO en colaboración con el diseñador griego JP John Pan que han mostrado varios modelos.

La ciudad de Madrid y su proyecto Madrid es Moda han sido elegidos como escenario para esta reivindicación por el sólido apoyo mostrado a la moda de autor durante estos años.

La inauguración ha contado con la colaboración especial del Museo Arqueológico Nacional, NARS, GOLDWELL y de la firma de calzado MIM.

MeM abre la Semana de la Moda del 7 al 11 de septiembre con un amplio programa de presentaciones de colección, desfiles, pop ups y exposiciones de más de 30 diseñadores celebradas en atelieres y lugares emblemáticos. Originales citas que continuarán acercando la moda de autor al público, convirtiendo las calles de Madrid en una pasarela.