Festival de San Sebastián: Inauguración (Buenafuente y Berto). Clausura. Spain. Cortos

martes 03 de septiembre de 2024 , 09:32h

Andreu Buenafuente y Berto Romero dirigirán la gala de inauguración

La gala de inauguración de la 72ª edición del Festival de San Sebastián estará dirigida y presentada por Andreu Buenafuente y Berto Romero, a quienes acompañará en el escenario del Auditorio Kursaal la actriz Bárbara Goenaga. El Terrat (The Mediapro Studio) se encargará también del resto de ceremonias, incluida la gala de clausura, que será presentada por los actores Itziar Ituño y Malcolm Treviño-Sitté.

La actriz Marta Etura presentará la gala de entrega del Premio Donostia a Cate Blanchett (sábado 21, 19:15 horas). Tras la entrega del premio se proyectará la película Rumours, que fue estrenada en el pasado Festival de Cannes. En la película dirigida por Guy Maddin y los hermanos Evan y Galen Johnson, Blanchett encarna a la canciller alemana que ejerce de anfitriona en una reunión del G7 en medio de una crisis global.

El máximo galardón honorífico del Festival será entregado al cineasta Pedro Almodóvar el jueves 26, a las 18:00 horas. El acto será presentado por Eneko Sagardoy, y el director español lo recibirá de manos de la actriz Tilda Swinton, protagonista de La habitación del al lado / The Room Next Door, que se proyectará tras la ceremonia.

En la gala de inauguración, que precederá al estreno mundial de Emmanuelle, de Audrey Diwan, Javier Bardem recibirá el Premio Donostia que no pudo recoger el año pasado por la huelga de intérpretes, se entregará el Gran Premio Fipresci a la película Poor things de Yorgos Lanthimos y se presentará al Jurado Oficial.

Andreu Buenafuente: "Solo tengo buenos recuerdos de San Sebastián. Y eso es mucho. Así que cuando me invitaron a participar en la gala inaugural pensé que tenía que agradecer tantas cosas que lo mejor sería ir en persona y decirlo. Y, además, con mi compinche Berto. ¿Qué puede salir mal? Nada".

Berto Romero: "Cualquier excusa es buena para ir a San Sebastián, pero si encima se trata de participar en la gala inaugural del Festival entonces no hay excusa. Me siento muy honrado por la invitación. Me consta que han convocado también a otro cómico, pero bueno, iré igualmente".

En la gala de clausura, presentada por Itziar Ituño y Malcolm Treviño-Sitté, tras la entrega de premios, se proyectará la película We Live in Time (Vivir el momento), dirigida por John Crowley y protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh.

John Crowley clausurará con ‘We Live in Time (Vivir el momento)’ la Sección Oficial

El estreno europeo de We Live in Time (Vivir el momento), la nueva película de John Crowley, clausurará fuera de concurso la Sección Oficial de la 72ª edición del Festival de San Sebastián. Andrew Garfield y Florence Pugh protagonizan este drama romántico sobre dos personas cuyas vidas cambian para siempre tras conocerse en un accidente.

Director de cine, teatro y televisión, Crowley (Cork, 1969) debutó en el largometraje con InterMission (2003), incluido en la sección New Directors del Festival. El autor irlandés realizó después trabajos como Boy A (2007), en el que ya dirigió a Andrew Garfield, o Is Anybody There? (¿Hay alguien ahí?, 2008), Closed Circuit (Circuito cerrado, 2013), Brooklyn (2015) y The Goldfinch (El jilguero, 2019). También ha sido director en series como True Detective, Modern Love o Life After Life (Una y otra vez).

Escrito por Nick Payne, el guion de We Live in Time (Vivir el momento) muestra una serie de pasajes de la vida en común de Almut (Florence Pugh) y Tobias (Andrew Garfield), una pareja que aprende a apreciar cada instante del camino por el que transita su historia de amor.

La película We Live in Time (Vivir el momento) se estrenará en los cines españoles el 3 de enero de 2025 de la mano de Beta Fiction Spain.

Made in Spain incluirá 21 títulos

Un total de veintiún largometrajes formarán parte de Made in Spain, la sección no competitiva del Festival de San Sebastián que recoge una muestra de las películas españolas del año. En la 72ª edición, que tendrá lugar del 20 al 28 de septiembre, los títulos que inaugurarán y clausurarán el programa serán estrenos mundiales, mientras que el resto de los filmes pasaron antes por otros festivales o han sido ya estrenados en España. Made in Spain cuenta con la colaboración de Hispanitas y de Fundación SGAE.

Entre los 21 títulos figuran películas de Antonio Chavarrías, Andrea Jaurrieta, Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, Álex Montoya, Celia Rico, María Trénor, David Trueba y Jonás Trueba.

Los estrenos mundiales de las películas de no ficción ‘Tiempo de silencio y destrucción’ y ‘Mucha mierda’ inaugurarán y clausurarán respectivamente la sección.

Trece cortometrajes competirán por el Premio Nest The Mediapro Studio

Trece cortometrajes han sido seleccionados para la sección Nest entre 428 propuestas de 200 escuelas de 48 países, lo que supone un récord de inscripción en la historia del encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián. Las escuelas seleccionadas proceden de Alemania, Chile, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal, Reino Unido y Taiwán.

Organizada por el Festival de San Sebastián y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, la sección Nest da a conocer los trabajos del alumnado de escuelas de cine de todo el mundo, es decir, las y los cineastas del presente y del futuro. Además de un lugar para mostrar y prescribir cortometrajes, Nest constituye un lugar de encuentro entre estudiantes, cineastas, profesionales de la industria y público: un espacio que el Festival habilita para la conversación sobre cine y para propiciar el cruce entre la formación y el mundo profesional.

Catorce estudiantes de cine de Alemania, Chile, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal, Reino Unido y Taiwán se reunirán entre el lunes 23 y el viernes 27 de septiembre, cinco jornadas en las que presentarán sus trabajos, asistirán a conversaciones de cineastas y celebrarán encuentros con profesionales de la industria. En los trabajos escogidos conviven la diversidad geográfica, temática y estilística, ficciones y no ficciones con una mirada personal sobre adolescencias problemáticas, escenarios distópicos, conflictos familiares, la relevancia de los espacios naturales o los fantasmas del duelo y la enfermedad. Un jurado compuesto por una reconocida personalidad del ámbito cinematográfico y estudiantes de las escuelas seleccionadas otorgará el premio NEST THE MEDIAPRO STUDIO, dotado con 10.000 euros para el corto ganador.