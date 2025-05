Notas de cine desde San Sebastián: Cortos, Diálogos, Retrospectiva, Foro

martes 20 de mayo de 2025 , 08:29h

El Festival y Loterías convocan la segunda edición del concurso de cortometrajes de temática social

El Festival de San Sebastián y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) han convocado la segunda edición del concurso de cortometrajes de temática social, que incluye un primer premio de 10.000 euros para el trabajo ganador y otro de 5.000 euros para el segundo clasificado. El plazo de inscripción del Premio Loterías permanecerá abierto hasta el 17 de junio.

El objetivo del concurso, que se consolida tras la edición de 2024, es utilizar el medio audiovisual para divulgar mensajes positivos y esperanzadores que fomenten la redistribución de la riqueza, la eliminación de desigualdades y la justicia social.

Según las bases de la convocatoria, la temática de los cortometrajes deberá centrarse en cuestiones sociales como el bienestar, la lucha contra la soledad y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, así como el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o a la ayuda a pacientes de cáncer.

Los cortometrajes, que pueden inscribirse online a través de la página web del Festival, deben tener al menos el 51% de producción española y no exceder de los 10 minutos de duración. El soporte en el que se presentarán los trabajos seleccionados deberá adecuarse a las exigencias técnicas del Festival, expresadas en las bases del concurso.

El Premio Loterías de cortometrajes con temática social será decidido por un jurado constituido a tal efecto, elegido por la dirección del Festival y Loterías, y compuesto por tres representantes de los sectores audiovisual y/o social.

La conversación entre la productora de El Deseo Esther García y el músico Alberto Iglesias cerrará el 17 de junio el ciclo 'Diálogos de Cineastas'

Esther García y Alberto Iglesias conversarán el 17 de junio en San Sebastián sobre su dilatada y fructífera participación como productora y compositor, respectivamente, en un gran número de proyectos dirigidos por Pedro Almodóvar con su productora El Deseo. Con este encuentro finalizará la cuarta temporada del ciclo Diálogos de Cineastas, que antes, este jueves, acogerá una cita entre el cineasta Pedro Martín-Calero y el director de arte José Tirado, y el 29 de mayo reunirá a Marta Nieto y Antón Álvarez (C. Tangana), que recientemente han debutado en la dirección.

Diálogos de cineastas es un ciclo organizado por el servicio foral Koldo Mitxelena Kulturunea (KMK) junto al área de Z365, el festival de todo el año del Festival de San Sebastián, y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE). La filosofía de la propuesta es descentralizar la mirada única del cineasta y dar a conocer los oficios que conforman el desarrollo de un proyecto, por lo que la cita se plantea como una conversación a dos entre cineasta y persona colaboradora. Así, desde enero de este año, Diálogos de cineastas ha albergado conversaciones entre Maria Elorza y Marian Fernández; Helena Taberna e Isaac Rosa; Paula Ortiz y Javier García Arredondo; Celia Rico y María Vázquez, y Javier Giner y Oriol Pla.

El Festival dedicará la retrospectiva de la 73ª edición a la guionista Lillian Hellman

La guionista Lillian Hellman, nombre esencial del Hollywood clásico que trabajó junto a cineastas como William Wyler, Arthur Penn, William Dieterle o George Roy Hill, protagonizará la retrospectiva de la 73ª edición del Festival de San Sebastián. Organizado por el Festival y la Filmoteca Vasca, en colaboración con Filmoteca Española, el ciclo contará con la publicación de un libro sobre Hellman escrito por tres autoras y centrado en todas las vertientes de su carrera.

Lillian Hellman (1905-1984) ha sido durante años un absoluto enigma. La dramaturga, novelista y guionista estadounidense vivió épocas convulsas, de la Gran Depresión a la caza de brujas macarthista, tiempos reflejados a lo largo de una obra que, aun resultando misteriosa, también ha sido muy reivindicada, sobre todo en su vertiente cinematográfica. El Festival de San Sebastián se propone celebrar su trabajo con esta retrospectiva que incluye toda su obra para cine, esencial para entender evoluciones estilísticas, temáticas e ideológicas en el Hollywood desde los años 30 hasta los 60.

Con solo enumerar tres de las películas en las que estuvo implicada, ya sea como guionista de textos ajenos o adaptando sus propias piezas teatrales, está todo dicho: The Little Foxes (La loba, 1941), film de William Wyler con guion de Hellman a partir de su propia obra teatral y con Bette Davis como protagonista; The Children’s Hour (La calumnia, 1961), otro trabajo de Wyler que parte de una compleja pieza de la escritora sobre los rumores falsos que atañen a dos profesoras de escuela (Audrey Hepburn y Shirley MacLaine), en el que ella también participó como guionista; y The Chase (La jauría humana, 1966) de Arthur Penn, notable radiografía de la violencia y racismo extendidos en la sociedad del sur estadounidense, que Hellman escribió a partir de la novela de Horton Foote con Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford en el reparto.

El Festival de San Sebastián abre la convocatoria del Foro de Coproducción Europa-América Latina

El Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián, que alcanza su decimocuarta edición, abre la convocatoria para recibir proyectos audiovisuales de Europa y Latinoamérica con una duración mínima de 60 minutos y al menos el 20% de financiación asegurada. Los proyectos europeos deberán tener una vinculación expresa con América Latina.

El Foro de Coproducción Europa-América Latina, que se celebra del 22 al 24 de septiembre, consiste en la presentación de los proyectos seleccionados mediante un pitching pregrabado y reuniones one-to-one entre quienes producen y dirigen la película y potenciales socias y socios.

La fecha límite de inscripción de proyectos es el 16 de junio