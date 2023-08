Desde San Sebastián: Víctor Erice Premio Donostia. Dance First. Cortometrajes. Perlak

miércoles 23 de agosto de 2023 , 08:24h

La actriz Ana Torrent entregará al director vasco el galardón el viernes 29 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, donde se proyectará su última película, ‘Cerrar los ojos’

El cineasta Víctor Erice (Karrantza, Bizkaia. 1940) recibirá un Premio Donostia en la 71ª edición del Festival de San Sebastián. La gala de entrega tendrá lugar el viernes 29 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, donde se proyectará su última película, Cerrar los ojos / Close Your Eyes, 50 años después de la Concha de Oro a su primer largometraje en solitario, El espíritu de la colmena.

El Festival inauguró hace seis años una línea de Premios Donostia vinculada a cineastas cuya contribución al arte cinematográfico es indiscutible, como Agnès Varda (2017), Hirokazu Kore-eda (2018), Costa-Gavras (2019) y David Cronenberg (2022). El galardón honorífico más importante del Festival de San Sebastián homenajea en 2023 a un cineasta que, con solo cuatro largometrajes, cuenta en su historial con la Concha de Plata a la mejor dirección, la Concha de Oro a la mejor película y el Premio del Jurado y de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes, entre otros muchos reconocimientos.

La trayectoria de Víctor Erice ha tenido siempre eco en el Festival de San Sebastián. Su debut como director, filmando uno de los tres episodios de Los desafíos (1969) junto a José Luis Egea y Claudio Guerín, fue seleccionado en la Sección Oficial y recibió la Concha de Plata a la mejor dirección. Cuatro años después, con su primer largometraje en solitario, El espíritu de la colmena / The Spirit of Beehive (1973), fue reconocido con la Concha de Oro. El sol del membrillo / Dream of Light (1992) fue seleccionada en la sección Made in Spain, tras recibir el Premio del Jurado y de la Crítica Internacional en Cannes, y la película colectiva Ten Minutes Older: The Trumpet formó parte de la sección Zabaltegi en 2002.

James Marsh clausurará con ‘Dance First’ la Sección Oficial

Dance First, la película del realizador británico James Marsh en torno a Samuel Beckett, clausurará la 71ª edición del Festival de San Sebastián. El filme, que cerrará la Sección Oficial fuera de concurso, está protagonizado por Gabriel Byrne y Sandrine Bonnaire.

Marsh (Truro, Reino Unido. 1963) ha ganado el Oscar al mejor documental por Man on Wire (2009), dirigida junto a Simon Chinn, y ha sido premiado en los Bafta, en Sundance y en San Sebastián. El director de The King (2005), Shadow Dancer (Agente doble, 2012) y The Theory of Everything (La teoría del todo, 2014) presentó en 1999 en la sección Perlak Wisconsin Death Trip, que obtuvo una mención especial del Premio Fipresci.

Dance First , que toma el título del lema del autor de En attendant Godot (Esperando a Godot), “Baila primero, piensa después”, se aproxima a todas las vidas del Nobel irlandés: bon vivant parisino, combatiente de la Resistencia en la II Guerra Mundial, figura clave del teatro del absurdo, amigo de James Joyce…

Trece cortometrajes competirán por el Premio Nest The Mediapro Studio

Trece cortometrajes han sido seleccionados para la sección Nest entre 421 propuestas de 209 escuelas de 53 países, lo que supone un récord de inscripción en la historia del encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián. Solo con respecto al año pasado, se ha registrado un aumento del 20% de propuestas inscritas procedentes de un 30% más de centros.

Organizada por el Festival de San Sebastián y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, la sección Nest da a conocer los trabajos del alumnado de escuelas de cine de todo el mundo, las y los cineastas del presente y del futuro. Además de un lugar para mostrar y prescribir cortometrajes, Nest constituye un lugar de encuentro entre estudiantes, cineastas, profesionales de la industria y público: un espacio que el Festival habilita para la conversación sobre cine y para propiciar el cruce entre la formación y el mundo profesional.

Un objetivo que también promueve el Máster de Guion THE MEDIAPRO STUDIO, por el que diez estudiantes de diferentes ediciones del Máster de Guion participarán en las actividades organizadas por Nest durante el Festival, incluyendo proyecciones de los cortometrajes seleccionados, coloquios o clases magistrales a cargo de profesionales de la industria y de cineastas internacionales de prestigio que presentan su película en alguna de las secciones a competición del certamen. También fruto del acuerdo, el premio oficial de la sección pasará a denominarse en esta XXII edición Premio Nest The Mediapro Studio.

Selección de Perlak del Festival de San Sebastián

La Palma de Oro, el Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado de Cannes, el Gran Premio del Jurado de la Berlinale, además de otras películas seleccionadas en Sundance, Venecia o Toronto, competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián. Cineastas como Maite Alberdi, Nikolaj Arcel, J.A. Bayona, Stephanie Di Giusto, Michel Franco, Matteo Garrone, Craig Gillespie, Jonathan Glazer, Ryusuke Hamaguchi, Todd Haynes, Aki Kaurismäki, Hirokazu Kore-eda, Christian Petzold, Celine Song, Warwick Thornton, Justine Triet y Wim Wenders compondrán la selección de Perlak de la 71ª edición del Festival de San Sebastián. Y la nueva película de Ladj Ly, el autor de Les Misérables, clausurará la sección fuera de concurso.