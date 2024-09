Cate Blanchett reivindica el deseo de saber al recoger el premio Donostia de la 72ª edición del Festival

martes 24 de septiembre de 2024 , 16:34h

La actriz y productora australiana Cate Blanchett ha recibido el primer Premio Donostia de la 72ª edición del Festival de San Sebastián en una gala celebrada en el Auditorio Kursaal, donde ha considerado un "honor" recibir la máxima distinción honorífica del certamen y ha realizado una encendida defensa del "deseo de saber" .

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón, a cuyas órdenes acaba de trabajar Blanchett en la miniserie Disclaimer, ha sido el encargado de entregar la estatuilla a la actriz, de quien elogió su rigor y virtuosismo, mientras que el actor George Clooney ha querido felicitarle a través de un vídeo.

"Como mujer australiana que trabaja en el extranjero he tenido el enorme privilegio de atravesar muchas fronteras y viajar por todo el mundo. Y es un honor recibir este premio en Euskadi, en este festival maravilloso y vibrante que también trasciende las fronteras culturales y cinematográficas", ha comenzado su discurso.

Tras agradecer la presencia de Cuarón, ha calificado de "ecléctica y extraña" una carrera que le ha llevado a múltiples lugares, aunque el hilo conductor de su trayectoria ha sido "el deseo de saber" y desentrañar qué significa ser humano. "Una vida creativa como la nuestra implica tener dudas e incertidumbres. Debemos ser humildes y decir: 'No sé y estoy aquí para aprender'", ha proclamado, y se ha mostrado contraria al deseo de encontrar respuestas rápidas.

En ese sentido, ha citado a la escritora brasileña Clarice Lispector, quien defendía que no saber tiene ciertas ventajas y convierte la mente en un territorio virgen y libre. "Y así, todo lo que no conozco empieza a formar parte de mí, y en ese no saber, voy comprendiéndolo todo", ha citado antes de concluir: "Tengo la esperanza, el viaje continúa. Sólo hay pequeñas islas de certeza como esta y doy las gracias a San Sebastián por ello".

En su vídeo de felicitación, Clooney ha elogiado a Blanchett como parte del "legado exclusivo" de intérpretes que elevan la actuación a categoría de arte, y entre ellos ha citado a Marlon Brando, Katharine Hepburn, Montgomery Clift, Jack Nicholson y los también Premio Donostia Meryl Streep y Robert De Niro. "He tenido la inmensa fortuna de dirigirte y de actuar contigo. Y tú tienes el don de hacer sentir a quienes te rodean la gran fortuna de poder trabajar con alguien con tantísimo talento y tan amable, así que estoy orgulloso de ser tu amigo", ha dicho.

"¡Me emociona tanto que recibas el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián! Ojalá estuviera ahí, pero no puedo porque estoy en Venecia ahora mismo y estoy bebiendo. Además, no llevo pantalones. Pero si llevara pantalones y no estuviera bebiendo aquí en Venecia, entonces estaría allí para brindar por el genial galardón que te otorgan. Felicidades", ha concluido con humor.

Blanchett, que protagoniza la imagen del cartel oficial de la 72ª edición del Festival, acumula más de 200 reconocimientos y galardones, incluidos dos Oscar -y otras seis nominaciones-, dos Copas Volpi del Festival de Venecia, cuatro premios BAFTA y cuatro Globos de Oro, el César honorífico y el Goya Internacional en una trayectoria de más de tres décadas que combina el cine de autor con películas dirigidas al gran público. Ha trabajado con cineastas como Martin Scorsese, Terrence Malick, Steven Soderbergh, Steven Spielberg, David Fincher, Ridley Scott, Sally Potter, Wes Anderson, Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu, Woody Allen, Gillian Armstrong, Taika Waititi, Peter Jackson, Todd Haynes, Richard Linklater, Jim Jarmusch, Guillermo del Toro, Adam McKay o Todd Field.

Al término de la ceremonia se ha proyectado Rumours, uno de los últimos trabajos como actriz de Blanchett, que en este caso ha trabajado a las órdenes de Guy Maddin, Galen Johnson y Evan Johnson.