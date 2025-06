Un resort para cada viajero: la apuesta personalizada de Atmosphere Core en Maldivas

martes 24 de junio de 2025 , 09:08h

Cada viajero es único, y en Atmosphere Core lo saben bien. Por eso han creado una colección de resorts pensados para diferentes estilos de vida, intereses y formas de disfrutar. Ya sea que viajes en pareja, con amigos, en familia o en solitario, aquí encontrarás el refugio perfecto para tu tipo de escapada.

Y es que no todos viajamos igual. Algunos buscan adrenalina y naturaleza, otros prefieren la conexión humana y la diversión despreocupada, y hay quienes sueñan con perderse en una isla solo para dos. Por eso, Atmosphere Core, uno de los grupos hoteleros más innovadores del océano Índico, invita a descubrir sus resorts en Maldivas a través de una idea sencilla y poderosa: tu forma de viajar define tu refugio perfecto.

Con nueve resorts en Maldivas y tres marcas diferenciadas –THE OZEN COLLECTION, COLOURS OF OBLU y Atmosphere Hotels & Resorts–, Atmosphere Core ofrece una colección diversa de experiencias que se adaptan a cada tipo de viajero. Desde retiros exclusivos y sofisticados hasta estancias más desenfadadas o centradas en la naturaleza, todos sus alojamientos comparten una filosofía común: eliminar las preocupaciones con planes "todo incluido" tan completos que el viajero solo tiene que ocuparse de disfrutar.

Con tantas opciones posibles, elegir el resort ideal puede parecer complicado. Pero si te fijas en tu forma de viajar, la elección se vuelve clara.

¿Con cuál de estos viajeros te identificas?

El viajero libre y social que viaja para vivir, compartir y celebrar

Si eres de los que creen que las vacaciones son sinónimo de energía, espontaneidad y buenas conversaciones bajo el sol, OBLU Xperience Ailafushi es tu sitio. Todo gira en torno al dinámico y práctico Fushi Plan™, que incluye comidas, bebidas, actividades y entretenimiento diario para que solo te preocupes de pasarlo bien. Este resort de 4 estrellas, que cuenta con 268 villas de cuatro categorías diferentes y se encuentra a tan solo 15 minutos en lancha rápida desde Malé, redefine el lujo asequible con un enfoque joven y libre.

Entre sus puntos fuertes encontrarás un vibrante bar junto a la piscina con DJ en vivo, experiencias gastronómicas en formato grab-and-go para no perder un solo minuto de diversión, y La Promenade, un animado paseo donde café, tiendas y vida social se mezclan con vistas al océano. Además, cuenta con el restaurante Element X (buffet de cocina internacional), el food truck The Copper Pot para cenas bajo las estrellas y el espectacular Only BLU, un restaurante bajo el agua ideal para ocasiones especiales.

Las familias disfrutarán del Kids X Camp con piscina y zona de juegos, mientras que los más activos podrán apuntarse a actividades acuáticas, sesiones de DJ o clases en el moderno gimnasio flotante. Ailafushi – que en dhivehi significa “isla familiar” – es ideal para escapadas con amigos, parejas sin etiquetas o familias modernas. Aquí, cada día es una fiesta.

El viajero natural y aventurero que busca la belleza en lo esencial

¿Te emociona la idea de despertar frente a un arrecife, sumergirte entre tortugas marinas y acabar el día descalzo en la arena? Entonces OBLU Nature Helengeli by Sentido te está esperando. Su completo OBLU Island Plan™ incluye gastronomía internacional, bebidas, aventuras marinas y acceso a ciertas actividades diarias de bienestar sin coste adicional, todo dentro de un paquete todo incluido pensado para una exploración sin límites. Recién renovado y con 153 villas distribuidas en nueve categorías, este resort es un paraíso de naturaleza y vida marina, con acceso directo a uno de los arrecifes más famosos de Maldivas y más de 30 puntos de buceo cercanos.

Diseñado para conectar con el entorno, su arquitectura abierta, el centro de buceo PADI y su Kids & Nature Club convierten cada jornada en una experiencia educativa y emocionante. Hay villas para todos los gustos: desde acogedoras habitaciones en la playa hasta suites sobre el agua con piscina privada, ideales para una desconexión total.

La oferta gastronómica incluye Just Grill, un restaurante mediterráneo frente al mar, Raga Route con cocina india creativa, y The Spice como restaurante principal. Además, hay un spa ELE|NA Ayur escondido en los jardines tropicales, excursiones tradicionales en dhoni, pesca local y entretenimiento con música en vivo y danzas tradicionales. Si te defines como un explorador de alma tranquila, este es tu lugar.

El viajero romántico y exigente que busca lujo con alma

Para ellos, en VARU by Atmosphere el tiempo parece detenerse. Aquí, la cultura maldiva se funde con un diseño refinado y un servicio exquisito. Este resort 5 estrellas ofrece 108 villas, algunas de ellas con piscina privada (en la playa o sobre el agua), incluyendo opciones tan exclusivas como la Majlis Residence o la Water Suite con vistas al atardecer. Y, por supuesto, todo incluido en el exclusivo VARU Plan™.

La experiencia se completa con alta gastronomía en sus tres restaurantes temáticos: Kaagé (cocina maldiva reinterpretada), Nü (marisco mediterráneo sobre el agua) y Charcoal (parrilla frente a la playa). Además, el spa ELE|NA Ayur ofrece rituales de bienestar ayurvédicos, y hay actividades como esnórquel ilimitado, excursiones, pesca tradicional y espectáculos culturales.

A solo 40 minutos de Malé, VARU es el refugio perfecto para parejas que quieren celebrar el amor, lunas de miel inolvidables o escapadas sofisticadas con todas las comodidades. Un rincón para quienes no necesitan más que el azul del Índico, un buen vino y una puesta de sol.

Tres formas de viajar, tres formas de vivir las Maldivas. Atmosphere Core te propone algo más que un destino: una experiencia que se adapta a ti. Porque no se trata solo de dónde vas, sino de cómo viajas.