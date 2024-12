Jesús Viñuales: ‘A Extremadura hay que acudir en cualquier época del año’

Jesús Viñuales Blanco, actual director general de Turismo de Extremadura, ha sido nombrado recientemente representante de la Junta de Extremadura en el Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Jesús Viñuales es cacereño, y su vida profesional siempre ha estado unida al mundo de la comunicación turística. Comenzó en Madrid, en el gabinete de prensa de Acciona Trasmediterránea. También fue el responsable de publicidad en Paralelo 20, programa de viajes y turismo de Radio Marca.

Posteriormente y como buen extremeño, volvió a su tierra, y se metió en un proyecto de información turística, que se llamaba Norbamedia y también fue presidente del Cluster de Turismo de 2017 a 2020.

Y ya en 2024, concretamente en septiembre, accede al actual cargo de director general de Turismo, reemplazando a Ana Isabel Domínguez Pardo en este cargo​.

Jesús Viñuales representa el espíritu de una Extremadura innovadora y comprometida, abierta al mundo, pero fiel a sus raíces.

Con este hombre, cuya visión y compromiso con el desarrollo turístico sostenible han sido fundamentales para iniciativas como "Extremadura en Otoño", hemos podido conversar.

Empecemos…

¿Cuándo es la mejor época para visitar Extremadura?

A Extremadura hay que acudir en cualquier época del año, pero en otoño especialmente porque en otoño es cuando empiezan a caer las primeras aguas y está el fruto de las bellotas que es una seña de identidad nuestra y que relacionamos directamente con el cerdo ibérico, con esas carnes de primera línea de calidad, empiezan los campos a verdear, esa paleta de colores que tenemos en el norte de la región, con ocres, amarillos, verdes, con la Sierra de Gata, el Valle del Ambroz, y como dije al principio, los ríos empiezan a llenarse con esas primeras aguas, por eso, es una época desde el punto de vista de la naturaleza fantástica para conocer nuestra región…

Pero Extremadura tiene más, mucho más y Jesús Viñuales nos lo explica…

Desde el punto de vista cultural, tenemos dos fiestas de interés turístico nacional e internacional, precisamente con la llegada del otoño, que son el Otoño Mágico del Valle del Ambroz, que se inauguró el pasado 25 de octubre y que estará hasta mediados de diciembre, con una serie de actividades en muchos pueblos de la comarca del Ambroz, y que tiene rutas micológicas, rutas senderistas, conciertos, exposiciones… todos los días hay eventos en esos destinos. Y está también la Fiesta de Los Escobazos, de Interés Nacional, en Jarandilla de la Vera, un entorno único, donde el emperador Carlos V decidió “irse al buen morir” como decían antiguamente, y buscó ese descanso y encontró ese paraíso que es el pueblo de Cuacos de Yuste, donde está el monasterio enclavado, y Jarandilla está muy cerca del monasterio y tiene su fiesta, Los Escobazos, una fiesta que vincula las tradiciones pastoriles de la Alta Extremadura. Y es algo muy vistoso, muy llamativo y desde aquí invito a todos los visitantes que vengan a enamorarse de esa fiesta porque además vinculan a la gente joven con esa tradición. Y luego están los destinos cultural históricos desde el punto de vista patrimonial con los dos Patrimonio de la Humanidad como son Cáceres, tercer conjunto monumental de Europa, o Mérida con todo su pasado de esplendor romano; también tenemos los Monasterios de Yuste, como dije antes, y de Guadalupe, cuna de la Hispanidad y el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, en Cáceres; el Museo Vostell en Malpartida, en un entorno natural como son Los Barruecos, o bien el Museo de Arte Romano de Mérida que es una belleza, desde cualquiera de esos tres puntos turísticos de la región...

En definitiva…

Extremadura es un destino para cualquier época del año y en otoño tiene un clima agradable, todavía no han caído las primeras nieves, y están los colores que invitan a salir a dar un paseo al campo con toda esa naturaleza, o recolectar setas para los amantes de la micología.

Y está la gastronomía, que es otro de los pilares. Extremadura cuenta con un gran número de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, no solo el ibérico, tenemos aceites de oliva con denominaciones de origen, tanto Gata -Hurdes, aceite de las Villuercas, como Monterrubio; todos los embutidos, desde el jamón ibérico de bellota, el lomo doblao, que es un secreto que nos guardamos los extremeños para nosotros -comenta entre risas.

Por eso apenas lo conocemos…

Es que hay muy poco y se agota muy rápido y se puede decir que es, casi, mejor que el jamón y es ese secreto que tenemos guardado para nosotros. Y luego todos los derivados, no solo los embutidos, como puede ser el secreto, la pluma, la entraña del ibérico. Pero también están los quesos con denominación de origen, que tenemos cuatro, están Torta del Casar, es el más reconocido; Queso de la Serena, quesos de Acehúche, que son quesos de cabra y los quesos de los Ibores, que también son de cabra, de la zona de Las Villuercas. También tenemos carne de primera, como son ternera y vaca de Extremadura, también tenemos cordero y cabrito y Pimentón de la Vera para llenar de color todos esos platos de la gastronomía extremeña, más allá de tomarse unas buenas migas, unas ‘patatas meneas’ que es algo que cocinamos en esta época del año para entrar en calor, cerca de una buena lumbre y con un buen vino, eso es un placer que cualquier viajero debería conocer.

Por qué promocionar Extremadura en Madrid

Porque Madrid es el principal caladero nacional de turistas que tenemos en Extremadura. Cáceres, no ya la provincia que está a una hora escasa de Madrid, pero Cáceres ciudad, Mérida, están a unas tres horas, que te permite en un puente visitarlas…

Aunque Extremadura no tiene AVE…

Hace un gesto significativo antes de responder…

El gran desafío de Extremadura es solucionar los problemas de infraestructuras y las conexiones, porque el desplazamiento hasta aquí puede ser un obstáculo pero estamos haciendo de la necesidad, virtud. Invitamos al viajero a descubrir Extremadura a otro ritmo, algo que forma parte de la aventura de venir hasta aquí. Es una región muy extensa, con muchos enclaves que conocer y una de las mejores maneras de hacerlo es en coche o en moto.

Porque así puedes parar donde quieras…

Eso es, y hacerse rutas en un puente largo, como son los de la Inmaculada o los puentes de la Constitución en diciembre o en Navidades. Extremadura es un destino muy asequible, y que puedes conocer en una semana o en un fin de semana para recorrer zonas o enclaves concretos y empaparse de la esencia extremeña.

¿Cuál es el principal mercado de visitantes de España para Extremadura?

Madrid, Andalucía y luego Castilla y León, eso sí, tenemos la tendencia, en verano, sobre todo, de gente del País Vasco y Cataluña, por el tema de la emigración, hay mucho emigrante que marchó a esos núcleos industriales en los años 60 y son ya extremeños de segunda generación, que sus padres eran extremeños y siguen teniendo esas raíces con el pueblo y suelen aprovechar sus periodos vacacionales para ir a Extremadura.

Es decir que el punto fuerte de Extremadura es el turismo nacional

Sí, aunque unas de las estrategias que queremos desarrollar desde la Dirección General de Turismo es potenciar el turismo internacional porque tenemos muchísimo margen de crecimiento utilizando el triángulo magnífico que tenemos, que son dos horas lo que se tarda en coche, que es Madrid, Sevilla, Lisboa, pero lo vuelvo a repetir, una vez que llega el turista internacional, la manera que tiene de recorrer Extremadura es en coche.

Y del mercado internacional de dónde vienen…

Portugal es nuestro principal emisor, por razones geográficas y culturales. Luego el Reino Unido, y también el Benelux y Francia, un turismo muy especializado en ornitología, en el tema de avistamiento de aves, porque además tenemos la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que es la feria que tiene lugar en el Parque Nacional de Monfragüe y que se celebra en el último fin de semana de febrero, justo antes de Carnaval y que este año celebra su 20 aniversario, y hay mucho público holandés, francés, inglés que viene en primavera, cuando es la época de celo de los pájaros…

Qué planes hay de futuro en el sector turístico

Nosotros vamos a seguir haciendo promociones, con acciones tanto nacionales como internacionales, aunque principalmente el turista nacional es nuestro sector, pero también, y lo seguiremos haciendo, acudiendo a las ferias internacionales, como la ITB de Berlín, la World Travel de Londres, Fitur…

El turismo en Extremadura está basado en un modelo sostenible

Nuestras líneas de trabajo están enfocadas para los tres pilares siguientes: turismo de naturaleza, turismo gastronómico y turismo cultural desde el punto de vista histórico patrimonial, todo lo que sea desviar el tiro de esos tres focos es salirnos de nuestro terreno, lo tenemos muy claro, donde hay especialización en esos tres segmentos, allí seguiremos estando y seguiremos apostando por esos sectores.

Para terminar ¿la masificación del turismo preocupa?

El turismo en Extremadura está basado en un modelo sostenible. ¿Qué es sostenibilidad? le preguntaba el otro día a un hostelero y me decía que su hotel fuera autosuficiente con su modelo energético y que sea respetuoso con el medio ambiente, y eso es una parte, pero otra parte es que sea sostenible desde el punto de vista social, es decir que deje beneficios tanto para quien viene a visitarnos como para el que reside aquí, y ese es nuestro modelo, nuestro modelo del siglo XXI, por el que estamos apostando y simplemente para terminar, un dato, en Cáceres que es la ciudad más turística de Extremadura, hay unos 300 apartamentos turísticos, en Málaga hay 17.000.

No tenemos un problema de masificación, evidentemente no tenemos la misma afluencia de turistas que esos lugares, pero nuestro modelo está basado en la calidad, en la excelencia y en los tres pilares que he mencionado antes, turismo de naturaleza, turismo histórico cultural patrimonial y turismo gastronómico.