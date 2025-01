Via Libera, el proyecto piloto para mapear los senderos toscanos accesibles

jueves 23 de enero de 2025 , 08:55h

Via Libera es un proyecto piloto de la Toscana que combina accesibilidad y turismo inclusivo, mapeando rutas como la Vía Francigena, la Vía Lauretana y el Camino de Santa Giulia.

Este proyecto une naturaleza y cultura con herramientas innovadoras, como vídeos, podcasts y recorridos virtuales, que permiten descubrir los itinerarios en cualquier momento.

Esta iniciativa promueve el disfrute del patrimonio natural como un derecho social y fomenta un turismo sostenible y accesible para todos.

VIA LIBERA: cartografía de la accesibilidad y la movilidad inteligente en los caminos toscanos es uno de los proyectos piloto llevados a cabo por la Región Toscana en codiseño con entidades del tercer sector y financiado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través del fondo para la inclusión de las personas con discapacidad. En Livorno, gracias a la colaboración con Itinera progetti y Ricerche società cooperativa impresa sociale, la iniciativa, ahora en su fase final, se ha movido con el objetivo de componer una geografía de lugares accesibles a todos y pertenecientes a la red de Caminos de la Toscana.

Las rutas, a recorrer entre la naturaleza y la cultura, dibujan el mapa del turismo lento y representan una gran oportunidad para dar centralidad y desarrollo, incluso económico, al turismo accesible e inclusivo. Tres, las sujetas a la "Via Libera": la Via Francigena, de Gambassi Terme a San Gimignano; la Via Lauretana, de Valiano a Cortona; el Camino de Santa Giulia, de Livorno a Parrana San Martino.

Para hacer utilizables los Caminos desde un punto de vista vivencial y perceptivo, respetando las necesidades y posibilidades de cada viajero, el proyecto ha preparado herramientas capaces de facilitar la búsqueda de información sobre rutas y servicios accesibles. Al mismo tiempo, se han creado una serie de materiales divulgativos, emotivos y lúdicos, como vídeos, podcasts, videojuegos y recorridos virtuales, que permiten descubrir el Camino en cualquier momento y estés donde estés.

Los resultados de los trabajos de cartografía y las indicaciones relativas a las rutas y servicios se han agregado dentro del recinto dentro de las secciones dedicadas a cada uno de los Caminos. El proyecto tiene como objetivo el uso del patrimonio natural como un derecho social para todos.

El trabajo realizado ciertamente no es exhaustivo, pero se trata de un proyecto piloto que por el momento ha configurado una forma de trabajar que se preocupa por brindar servicios relacionados con la hospitalidad y la recepción inclusiva y accesible.