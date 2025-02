Valencia recibe importantes reconocimientos en Madrid Fusión 2025

lunes 03 de febrero de 2025 , 09:55h

Un año más, Valencia ha vuelto a estar presente la feria gastronómica más importante del sector, Madrid Fusión, celebrada en la capital madrileña del 27 al 29 de enero. Este 2025, la feria se ha convertido en una gran oportunidad para dar a conocer los esfuerzos realizados durante décadas por la ciudad en la preservación de un modelo de alimentación sostenible.

Durante estas jornadas, Visit Valencia dio 6 demostraciones y degustaciones que destacaron su riqueza gastronómica. Desde la coctelería vegetal de Vuelve Carolina hasta la presencia de un agricultor con el restaurante Brasserie Sorolla (Hotel Las Arenas) para poner en valor las especies en vías de extinción como la Oveja Guirra. También destacaron sus arroces con el grupo Portolito y Valencia Club Cocina con recetas como el arròs de fesols i naps, y los platos de temporada y la fusión entre la alta cocina y la tradición popular de los restaurantes Simposio y Ampar (Hotel Hospes Palau de la Mar).

La gastronomía valenciana galardonada en la feria

El Concurso Nacional de Bocata de Autor ha vuelto a celebrar la creatividad en la alta cocina de bocadillos gourmet, premiando propuestas que fusionan tradición e innovación. En esta edición, Bajoqueta Bar, liderado por su jefe de cocina Jaime Rivera, ha sido premiado con el segundo puesto del pódium, con un bocadillo de oreja, brandada de anguila ahumada, kale frito y mantequilla café París. Esta original combinación ha cautivado al jurado, consolidando al restaurante como un referente de la cocina valenciana contemporánea. Con este reconocimiento, Bajoqueta Bar reafirma su compromiso con la excelencia gastronómica y pone en valor la cultura y la tradición del almuerzo en la ciudad, con los populares esmorzarets que caracterizan al destino.

Por otro lado, María José Martínez, chef del restaurante Lienzo y poseedora de una estrella Michelin, participó en una mesa redonda en Madrid Fusión, donde destacó la importancia de la miel en la cocina moderna, subrayando su versatilidad y potencial gastronómico. Actualmente, el restaurante Lienzo cuenta con un proyecto de miel urbana de Valencia pionero y único en España, y la feria fue una oportunidad más para potenciar que la miel española es el mejor ingrediente para endulzar.

Finalmente, el restaurante Flama de Valencia ha destacado entre los siete mejores a nivel nacional en el concurso “Mejor Croqueta de Jamón de España” debido a su inigualable sabor y técnica en este certamen que busca la mejor croqueta de jamón del país.

Recientemente la gastronomía valenciana también brilló en los premios We’re Smart Green Guide. Ricard Camarena ascendió puestos en el Top 10 colocándose en sexta posición a nivel mundial, consolidando así su excelencia culinaria. Fierro recibió el Discovery Award y Begoña Rodrigo, de La Salita, fue coronada como la Best Vegetable Female Chef in the World, destacando su compromiso con la sostenibilidad. En la actualidad, Valencia cuenta con 16 restaurantes en la guía Green Guide.