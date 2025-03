viernes 14 de marzo de 2025 , 09:29h

KŌ by 99 Sushi Bar, el nuevo concepto de Grupo Bambú, la empresa detrás del exitoso emblema 99 Sushi Bar, abrirá oficialmente sus puertas al público el próximo 17 de marzo en el espacio gastro de la décima planta del estadio Santiago Bernabéu. Situado entre las calles Padre Damián y Rafael Salgado —el acceso es por la Puerta 39, en el número 3 de la calle Padre Damián—, este espectacular espacio, de 600 m², dotado de una terraza con las mejores vistas al campo madridista y un interiorismo de auténtico lujo, se convertirá en un imprescindible del ocio más exclusivo de la capital.

Esta innovadora izakaya es heredera, en lo gastronómico, de 99 Sushi Bar, por lo que mantiene la esencia japonesa y la excelencia en la selección de la materia prima, si bien su enfoque es más contemporáneo y está diseñado,sobre todo, para compartir. Noam González, quien trabajó durante años en 99 Sushi Bar y fue segundo jefe de cocina de Saddle, es el chef ejecutivo a cargo del proyecto en la cuidada parte culinaria.

Exquisitez nipona con nuevas creaciones y platos clásicos

La carta de KŌ by 99 Sushi Bar es innegablemente nipona y en ella la despensa tiene una gran importancia. Como en todos los espacios del Grupo Bambú, se cuenta con los mejores proveedores nacionales e internacionales para contar con la mejor materia prima. Entre los entrantes, destacan propuestas tan llamativas como el okonomiyaki (la llamada pizza japonesa) de toro, con emulsión de trufa y jalapeño, junto a varios tipos de gyozas (indispensables las de jabalí con dashi de remolacha) o la ostra nº3 con espuma de yuzu y su perla. También cuentan una selección de tartares (como el de erizo y caviar ahumado o el de wagyu sobre tuétano) y carpaccios, como el de quisquilla (un espectáculo visual y sensorial) o el de hamachi (pez limón) con ponzu. Y por supuesto, sashimis para disfrutar del mejor producto de mar y el caviar prémium. Indispensable el Imperial Moriwase, con 32 cortes, o el de erizo de mar, profundamente umami. En el menú, cómo no, también figuran diferentes tempuras: no podía faltar la de langostino tigre, todo un emblema de 99 Sushi Bar, junto a otras como la de cangrejo real con bearnesa de ponzu y trufa o el de erizo en tempura con yema de huevo y shiso.

Como no podría ser de otra manera, KŌ by 99 Sushi Bar cuenta con deliciosas piezas de sushi, con ese equilibrio de la firma entre la modernidad y la tradición, con diferentes clases de gunkans, nigiris (templados y fríos) y maki sushis. Entre los imperdibles, destaca el hosomaki de carabinero con wasabi fresco y ajo crujiente, el maki 99 Jewel, con toro y caviar, o el futomaki de cangrejo real, ikura y erizo de mar, absolutamente umami, está llamado a ser un imprescindible de este capítulo.

Dentro de la sección de principales, la robata, o parrilla japonesa, tiene un destacado papel, con platos como la robata de pollo de corral glaseado con miel Gochujang y emulsión de jalapeño, o la de lubina atlántica con miso blanco y mojo. Por su parte, los amantes de la carne más selecta disfrutarán con los cortes más escogidos, como el Wagyu Kagoshima A5 o el Miyazaki A5. También, por supuesto, ofertas marinas, como el exquisito bacalao negro. Una selección de arroces y ensaladas completan la oferta.

Una bodega exquisita, destilados prémium y los mejores vinos

KŌ by 99 Sushi Bar dispone de una exclusiva de bodega de vinos y destilados. De hecho, su oferta de sakes y whiskies nipones está entre las mejores de Madrid, con referencias que son auténticas joyas. Cuenta con un sake catalán y casi 30 selectas etiquetas de diferentes regiones de Japón, como Iwa 5 (Toyama) o Suginomori Narai Black Junmai Daiginjo (nagano). El diseño de la carta de vinos, con más de 250 referencias, ha corrido a cargo de Mónica Fernández, directora de Grupo Bambú y una de las sumilleres más destacadas del país, quien atesora reconocimientos como el Premio Nacional de Gastronomía ‘Mejor Director de Sala’ en 2016 o el Prix au Sommelier (Mejor Sumiller del Mundo) por la Academia Internacional de Gastronomía. Fernández ha creado una carta con vinos nacionales e internacionales.

Dispone de una interesante selección de vinos por copas, casi 30, de vinos tintos, blancos, espumosos y rosados españoles y franceses, junto a un capítulo de generosos patrios y vinos dulces nacionales, galos, húngaros y portugueses. Muy amplia, también, la oferta por botella, con protagonismo de las etiquetas españolas y las denominaciones de origen más conocidas en tintos, blancos, espumosos, dulces y generosos. Gran espacio, también, para los châteaux más célebres de Francia, junto a referencias húngaras, alemanas y argentinas.

En un espacio consagrado al disfrute, la mejor mixología tiene también un destacado rol. Además de los grandes clásicos, KŌ by 99 Sushi Bar cuenta con diferentes signature cocktails, ideales para disfrutar como maridaje de la carta o en solitario. Tres de ellos están especialmente concebidos para el aperitivo: Zen (ron especiado, amaretto, jugo de yuzu y sirope de tomillo), Last Samurai (tequila reposado, sake Junmai y umeshu) y el 99 Spritz (sake Dreamy Clouds, vodka, Aperol, sirope de camomila y champagne). Y para todo el día, combinaciones como el Wasabi Sour (grasa de Kobe, wasabi, tequila lavado, angostura y clara de huevo) o el 99 G&T, a base Roku infusionada con sandía y clarificación de crema doble.

Un interiorismo que es un espectáculo

El espacio, con un aforo de 99 comensales, cuenta con una sala principal, dos VIP Rooms a modo de reservados y con una bonita terraza, con unas vistas únicas del majestuoso césped del Bernabéu, y que será la sensación de los veranos capitalinos. La decoración y el interiorismo son un ambicioso trabajo conjunto de Fernando y Pedro de León, máximos responsables de Grupo Bambú, y Jaime Castañeda, CEO internacional del grupo y uno de los creadores del concepto, junto a los hermanos. El trío, que ya se ocupó de esta labor en los restaurantes 99 Sushi Bar en Abu Dabi y Dubai, ha creado un interior absolutamente espectacular, acorde con la magnificencia del campo del Real Madrid C.F. Para revestir su interior, se han elegido materiales de alta calidad, con protagonismo de los de origen natural —excelentes piedras y maderas de todo el mundo—, lámparas de diseño para crear una iluminación cálida y acogedora. Predominan los tonos oscuros, tan típicos de Grupo Bambú, con detalles en oro y contraste con tonos más claros.

De hecho, uno de los elementos que más llaman la atención son las columnas del estadio, varias de las cuales atraviesan el restaurante. El local está atravesado por varios de ellos, que se han revestido de una pintura dorada, y que aportan un gran carácter al restaurante. Como en otros locales del Grupo Bambú, Flower Soul firma los pequeños jardines del restaurante, con plantas preservadas naturales, como musgos, arces, helechos y troncos naturales. En el suelo, junto a elegantes diseños, llaman la atención las fisuras rellenas de pintura dorada. Se trata de un guiño al Kintsugi, la técnica japonesa para arreglar piezas de cerámica con este metal noble.

Un concepto nuevo para una compañía en expansión

Como explica Jaime Castañeda, «KŌ by 99 Sushi Bar representa un concepto novedoso en Madrid. Hemos combinado exclusividad y lujo con una oferta gastronómica nipona ambiciosa, muy cuidada y heredera de 99 Sushi Bar, pero con su estilo propio y diferencial y en un enclave histórico. Formar parte de la oferta gastro de un espacio como el Bernabéu, llamado a ser el hot spot del ocio más selecto de la ciudad, ha sido un desafío. Pero tras un arduo trabajo, hemos conseguido un restaurante a la altura».

Con la apertura de KŌ by 99 Sushi Bar, Grupo Bambú, fundado en 2005 por los hermanos Fernando y Pedro de León, continúa con su expansión no solo en España, sino también en el resto del mundo. La firma es actualmente el sello español de alta cocina nipona más prestigioso y afronta 2025 como un año de crecimiento. De hecho, hace pocas semanas que 99 Sushi Bar abrió un nuevo establecimiento en Mónaco. En concreto, está situado en el puerto deportivo del proyecto urbanístico más importante del principado, Mareterra, con el que el pequeño país gana 6 hectáreas al Mediterráneo. El objetivo es continuar con la expansión del sello en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Además, en 2026 está previsto que KŌ tenga una sucursal en un rooftop de uno de los rascacielos de Dubái Hills, uno de las urbanizaciones más modernas y lujosas del vibrante emirato.