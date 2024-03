viernes 01 de marzo de 2024 , 09:19h

El Grupo Bambú, uno de los referentes internacionales de la alta gastronomía japonesa, abrirá próximamente dos locales, uno en Madrid y otro en Abu Dabi, bajo un nuevo sello, KŌ by 99 Sushi Bar. Con este emblema, la compañía española apuesta por un concepto diferente en el que la mejor cocina nipona, que forma parte del ADN del sello, estará muy ligada a la exclusividad y al ocio nocturno más exquisito. En ambos, además, el diseño y el interiorismo tendrán también un marcado protagonismo

Los KŌby 99 Sushi Bar se ubicarán en enclaves absolutamente singulares, con una decoración extremadamente cuidada y aspiracional, con diferentes espacios y un amplio horario de apertura.

La cocina nipona de producto y técnicas depuradas de los diferentes establecimientos de Grupo Bambú en todo el mundo será el eje vertebral de la propuesta.

En los KŌ by 99 Sushi Bar, en concreto, habrá diferentes clásicos japoneses y numerosas especialidades en las que la robata, la parrilla nipona por excelencia, tendrá gran relevancia. Aunque habrá una franja horaria acotada para los almuerzos y cenas, ambos restaurantes permanecerán abiertos desde mediodía hasta las primeras horas de la madrugada. Por ello, tanto en el local madrileño como en el abudabí está previsto que se ofrezca una carta reducida, en formato finger food, para dar una alternativa gastronómica más informal entre horas.

La vocación de excelencia del sello también se trasladará a la carta líquida, con una selección de bebidas prémium y escogidos sakes. Todo ello, con un ambiente exclusivo y muy cuidado durante todo el día y también por la noche, que los hará perfectos no solo para cenar, sino para disfrutar de las primeras copas en un entorno único. La propuesta culinaria correrá a cargo del chef ejecutivo de Grupo Bambú, Rubén Guerrero.

Con estas aperturas, Grupo Bambú, fundado en 2005 por los hermanos Fernando y Pedro de León, continúa con su expansión en España y, en concreto, en Madrid, su ciudad fetiche, a la vez que se consolida en Abu Dabi, una ciudad muy especial para el sello. Aquí se encuentra 99 Sushi Bar Abu Dabi, premiado con una estrella Michelin y situado en el prestigioso Four Seasons de la capital de Emiratos Árabes Unidos. Los dos nuevos espacios se sumarán a los diez restaurantes que la firma tiene en Madrid (cuatro restaurantes, en Ponzano, Hermosilla, Padre Damián y La Moraleja), Barcelona (Tenor Viñas), Bilbao ( Hotel Marriott Ercilla), Marbella (hotel Anantara Villa Padierna), Rabat (en el hotel Conrad Hilton Rabat Arzana), Dubai (The Address Downtown Dubai Hotel) y en Abu Dabi en el Four Seasons Hotel

Como explica Jaime Castañeda, CEO internacional del grupo, «KŌ mantiene la esencia culinaria de los 99 Sushi Bar, de culto a la cocina nipona más selecta y basada en una materia prima excepcional. Pero vamos un paso más allá para convertirnos en el punto de encuentro social más solicitado por la élite de entusiastas de la mejor gastronomía, en un entorno divertido y muy cuidado en todos los niveles, con atención al mínimo detalle, para crear una experiencia hedonista impecable»