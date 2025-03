Darna, la Wonder Woman filipina, llega el 21 de marzo al cine Paz de Madrid

jueves 20 de marzo de 2025 , 09:03h

Se trata de un icono cultural en Filipinas que ha protagonizado multitud de películas y series de televisión.

La superheroína Darna, conocida como la “Wonder Woman filipina” y un icono cultural en su país de origen, llega al mk2 Cine Paz de Madrid el viernes 21 de marzo a las 22:30 horas con la proyección en alta definición de su película de 1991, dentro de una sesión especial de “cine cutre” organizada por el festival internacional CUTRECON y la distribuidora Trash-O-Rama.

Jamás proyectada en España y traducida por primera vez al castellano gracias a Trash-O-Rama Distribución, la cinta es un festín de acción desbocada, violencia ligeramente sádica y efectos especiales tan rudimentarios como entrañables. “Se trata de una de las adaptaciones más divertidas y absurdas del personaje, puro entretenimiento sin complejos, directo al grano y al delirio”, afirma Carlos Palencia, director de CUTRECON y presentador del evento.

Con un ritmo frenético que no deja espacio para el aburrimiento, la película encadena escenas de lucha imposibles, villanos desquiciados y situaciones tan absurdas que desafían cualquier lógica. “Si os maravilló la Cobra Taka Taka, esperad a ver la mejor marioneta de calcetín del cine filipino”, bromea Palencia. “Darna no se anda con rodeos, es acción constante y diversión sin filtros; no hay nada igual en el cine de superhéroes”.

El filme podrá verse en versión original en tagalo con subtítulos en castellano, en una sesión que presentará el propio Palencia, quien también es colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional de España. Palencia contará al público anécdotas sobre el rodaje y se encargará de crear la atmósfera perfecta para el visionado del filme.

Desde la organización también explican que, como es habitual en las sesiones que organizan CutreCon y Trash-O-Rama, se permitirá la libre participación y los comentarios del público, para “disfrutar aún más del visionado de la película”.