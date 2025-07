Presentados los Spain Travel Awards, los Óscar del turismo en España

martes 15 de julio de 2025 , 08:42h

Se han presentado oficialmente en el Teatro Albéniz (UMUSIC Hotel Madrid) la primera edición de los Spain Travel Awards, los llamados “Óscar del turismo en España”. Aquí tienes lo más destacado:

Un jurado conformado por expertos de medios y profesionales del sector evaluará categorías que van desde el turismo de lujo hasta iniciativas sostenibles e innovadoras

Los Spain Travel Awards, impulsados por Raúl Gómez y Rubén Gómez (con más de 25 años de experiencia en eventos y comunicación) nacen con el objetivo de reconocer y celebrar la excelencia en la industria del turismo de España.

La creación de los Spain Travel Awards responde a la necesidad de poner en valor el sector turístico español y premiar la innovación de empresas, destinos y profesionales que destacan por su esfuerzo y dedicación.

Este evento cuenta con el apoyo del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Ciudad de Málaga y la marca Holafly líder global de eSIM para viajeros, con cobertura en más de 200 destinos.

Este certamen, que busca poner en valor la excelencia de empresas, destinos y profesionales del turismo, celebrará su gala el próximo 1 de diciembre de 2025 en el Teatro Albéniz de Madrid.

Este evento se posiciona como un sello de calidad y distinción para el sector, promoviendo el talento en todos sus ámbitos. La implicación de Holafly subraya la importancia de contar con soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades actuales de los viajeros, que demandan no solo conexión, sino una experiencia de uso sencilla, fiable y sin interrupciones en sus desplazamiento.

En total son 20 categorías en los que ya se conocen como los “Oscars” del turismo nacional. Premios en los que se analizan categorías clave abarcando todos los aspectos de la experiencia turística en España, desde alojamientos de lujo hasta iniciativas más innovadoras y sostenibles.

LISTADO DE NOMINADOS

PREMIO ESPECIAL MEJOR EMBAJADOR DE ESPAÑA

Pablo Alborán

PREMIO ESPECIAL SPAIN TRAVEL AWARDS

Madrid Unique Destination

PREMIO ESPECIAL SOSTENIBILIDAD

Valencia Ciudad Verde Europea

PREMIO ESPACIO CENTENARIO

Casa Duque Restaurante

MEJOR HOTEL DE LUJO

Rosewood Villa Magna – Madrid / Hotel Mandarín Oriental Ritz – Madrid / Puente Romano – Marbella / Majestic Hotel & Spa – Barcelona / Hotel boutique 5*GL Mercer – Sevilla / The One - Barcelona

MEJOR DESTINO

Málaga / Madrid / Valencia

MEJOR FIESTA NACIONAL

Feria de Málaga / Fallas de Valencia / Tomatina de Buñol

MEJOR COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

Iryo / Iberia / Alsa / Renfe / Air Europa

MEJOR CADENA HOTELERA

Palladium / Iberostar / Meliá / RIU / Leonard Hotels / Minor Hotels

MEJOR CAMA DE ESPAÑA

La Zambra Unbound Collection by Hyatt - Mijas (Málaga) / Hotel Only You – Málaga / Marbella Club – Marbella / Hotel Voco Madrid Retiro / Hotel Intercontinental – Madrid / Menorca Experimental - Islas Baleares

MEJOR EXPERIENCIA GASTRONÓMICA EN HOTEL

Isa Four Seasons Madrid / Marbella Club – Marbella / Mina Ercilla – Bilbao / La Finca de los Arandinos - La Rioja / Santa Marta - Girona

MEJOR ESPACIO DE ENTRETENIMIENTO

WAH! – Madrid / Corral de la Morería – Madrid / Puy du Fou - Toledo

MEJOR ESPACIO DE OCIO NOCTURNO

Hi – Ibiza / Starlite – Málaga / Ushuaia – Ibiza / Nikki beach - Ibiza

MEJOR REVISTA DE VIAJES

HOLA / Classpapper / TravelPhoto Magazine / Luxuring Travelling / Infortursa / Fetén

MEJOR ESPACIO PARA EVENTOS

Atlético de Madrid / Nubel Reina Sofía / UMusic Hotel Madrid

MEJOR DMC

Kuoni / Century Incoming / RTA / Premium Incoming

MEJOR AGENCIA GLOBAL CORPORATIVA

Be On Worldwide / BCD Travel / Nautalia

MEJOR AGENCIA DE EVENTOS 360

Dicom / Somos Experience / MT Global / Aim Group

MEJOR HOTEL CON SPA

Balneario Mondariz – Pontevedra / Le Meridien – Barcelona / LAND Mar – Tenerife / Anantara Villa Padierna Palace Benahavis – Marbella / The St. Regis Mardavall Mallorca Resort - Mallorca

MEJOR NUEVA APERTURA DE HOTEL

Hotel Palace Marriot – Madrid / Castilla Termal Palacio de Avellaneda – Burgos / Hotel Mercer – Madrid / Hotel Kimpton los Monteros – Marbella / Gran Hotel Taoro - Santa Cruz de Tenerife

MEJOR HOTEL INTERNACIONAL

Villa Mojana Lago di Como – Italia / Hotel Chic & Basic Gravity – Oporto / St. Regis Rome – Roma / W Prague – Praga / Brindos, Lac & Château - Anglet, Francia

MEJOR RENT A CAR

Avis / Flexicar / Europcar