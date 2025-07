Lugares mágicos de la costa vasca para fotografiar y hacer surf

martes 15 de julio de 2025 , 08:35h

El surfista y fotógrafo de agua vasco destaca las mejores playas vascas para hacer surf este verano de la mano de Bipi y Alpine.

Desde la conocida Mundaka hasta un “spot secreto”, Ezkurdia repasa en un dinámico vídeo sus lugares más emblemáticos y recomendados para fotografiar este deporte.

Gorka Ezkurdia, fotógrafo profesional de agua especializado en surf, ha destacado sus cuatro lugares favoritos de la Costa Vasca en los que hay que hacer surf, o alguna foto en el agua, este verano. El surfista y fotógrafo de agua, que ha trabajado con Shakira o Aritz Aramburu, ha realizado una ruta por las playas vascas de la mano de Bipi y Alpine para descubrir sus lugares mágicos para practicar este deporte.

En un entretenido vídeo, las aventuras y experiencias de Gorka nos trasladan a cuatro puntos clave para entender el surf vasco, creando una ruta más que recomendable para este verano realizada en el nuevo Alpine A290, disponible para suscripción en Bipi.

Los cuatro lugares para hacer surf este verano

A continuación, los cuatro lugares mágicos para practicar surf y fotografiarlo en el País Vasco según Gorka Ezkurdia:

Mundaka (Vizcaya) - la cuna del surf con fama internacional es un punto de reunión para surfistas de todo el mundo. Según Ezkurdia cuenta con “una ola izquierda de 200 metros y un gran tubo”, y su ubicación en la desembocadura de la Ría de Mundaka lo convierte en un paraje natural único y mágico. “A los fotógrafos nos gusta estar ahí, ser parte del momento especial”, señala Ezkurdia en el vídeo.

Rokaputa (Guipúzcoa) - Ubicada entre Getaria y Zumaia, este sitio bastante único para surfistas cuando hay marejadas potentes se llama en realidad Izustarri. De todas maneras, se trata de un “sitio increíble” que suele contar además con bastante público situado en las colinas de enfrente.

Playa de La Zurriola (Donosti, Guipúzcoa) - para los que prefieran un entorno urbano, esta mítica playa de Donosti es la primera toma de contacto para surfistas y fotógrafos amateur por su accesibilidad. “Aquí es donde me he criado y he aprendido a surfear y fotografiar” destaca Ezkurdia.

La Piedra (Vizcaya) - este rincón secreto, que Gorka prefiere no revelar para seguir manteniendo su magia, es el lugar donde más miedo ha pasado como fotógrafo. “La ola rompe encima de una lastra, y tanto la entrada como salida del agua son bastante críticas”. El misticismo de este lugar se debe en parte a su riesgo, que ha hecho que “algún fotógrafo haya tenido que ser rescatado por un helicóptero”, concluye Gorka.

En definitiva, la Costa Vasca cuenta con grandes lugares para realizar surf este verano, o sacar unas fotos hipnóticas si preferimos no mojarnos. La combinación de lugares reconocidos y míticos para el deporte con otros spots escondidos y secretos invita a recorrer la costa en busca de aventuras. Para ello, contar con un coche de suscripción de Bipi que se adapte a nuestras necesidades es la mejor opción para disfrutar del verano.