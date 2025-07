Singapore Airlines y Mandai Wildlife se unen para conservar la fauna salvaje

viernes 18 de julio de 2025 , 09:12h

El Grupo Singapore Airlines (SIA) y Mandai Wildlife Group han lanzado una colaboración estratégica de tres años con el objetivo de reforzar el atractivo de Singapur como destino turístico de primer nivel, crear conjuntamente experiencias exclusivas para los clientes y dar visibilidad al fascinante y vital trabajo de conservación de la fauna salvaje para el planeta. Esta alianza refuerza la visión de Singapur como una “Ciudad en la Naturaleza”, siendo la Reserva de Vida Salvaje de Mandai una ventana privilegiada al mundo natural.

Como parte de los esfuerzos para fomentar el turismo entrante de los principales mercados internacionales, los clientes de SIA tendrán acceso a experiencias exclusivas relacionadas con la fauna salvaje, colecciones exclusivas de productos de marca compartida y beneficios en sus visitas a la Reserva de Vida Salvaje de Mandai, hogar de los emblemáticos parques de fauna salvaje de Singapur, que contribuyen activamente en la conservación regional.

En el marco de esta alianza, el Grupo SIA y Mandai Wildlife Group también colaborarán en iniciativas de conservación, con SIA ofreciendo patrocinios de viajes aéreos y otros apoyos logísticos. Esto podrá incluir asistencia en el traslado de animales entre los parques de fauna salvaje de Singapur y otros zoológicos acreditados en todo el mundo, así como la repatriación de animales salvajes a sus hábitats naturales.

Vinod Kannan, vicepresidente senior de Ventas y Marketing de Singapore Airlines, asegura que “Esta alianza refuerza nuestra capacidad de ofrecer mayores beneficios a nuestros clientes, al tiempo que apoyamos iniciativas de conservación de la fauna en Singapur y a nivel global. Al unir el alcance global del Grupo Singapore Airlines con las instalaciones de fauna salvaje de clase mundial de Mandai, se refuerza aún más el atractivo de Singapur como un destino turístico de referencia.”

Belina Lee, directora general adjunta de Transformación y Crecimiento de Mandai Wildlife Group, también señala que “Dos marcas icónicas de Singapur se han unido para ofrecer experiencias de primer nivel a los viajeros internacionales, promoviendo al mismo tiempo la conservación. Cada visita contribuye a la conservación en nuestros parques, en Singapur y en toda la región. Junto a Singapore Airlines, estamos encantados de ofrecer experiencias únicas bajo el lema ‘Conservación Incluida’, donde los viajeros pueden volar, alojarse, disfrutar y explorar aquí mismo, en Singapur, una verdadera Ciudad en la Naturaleza.”

Desde explorar el Zoo de Singapur, el Safari Nocturno, River Wonders, Bird Paradise y Rainforest Wild Asia, hasta alojarse en el Mandai Rainforest Resort gestionado por Banyan Tree y deleitarse con la gastronomía local, los visitantes podrán disfrutar de promociones y privilegios a través de Pelago, la plataforma de experiencias de viaje de SIA. También estará disponible una colección especial de productos de marca compartida en KrisShop y en tiendas seleccionadas dentro de la Reserva de Vida Salvaje de Mandai.

Los miembros de KrisFlyer podrán beneficiarse de promociones de lanzamiento para dos próximas atracciones cubiertas, Curiosity Cove y Exploria, que ofrecerán entornos hiper-naturales e instalaciones inmersivas e interactivas. Estas atracciones se ubican en el sector oriental de la Reserva de Vida Salvaje de Mandai, donde también se encuentran el Zoo de Singapur, el Safari Nocturno y River Wonders. Los miembros disfrutarán de beneficios adicionales, como millas extras al adquirir entradas a través de Pelago, y la posibilidad de canjear millas para nuevas experiencias como Colugo Camp —una experiencia de acampada todo incluido que se lanzará en el tercer trimestre de 2025—, además de un regalo sorpresa.

Con el objetivo de fomentar una mayor sensibilización y aprecio por el mundo de la vida salvaje, SIA también incluirá contenido relacionado con Mandai Wildlife Group en su sistema de entretenimiento a bordo KrisWorld a partir de agosto de 2025. Los pasajeros podrán disfrutar de The Great Migration: First Steps y New Eden, un documental de dos episodios que muestra el meticuloso proceso de planificación y cuidado detrás del traslado de las aves del Jurong Bird Park a su nuevo hogar en Bird Paradise.