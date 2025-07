Northumberland: uno de los secretos mejor guardados de Inglaterra

Northumberland es quizá la región menos conocida, por los viajeros españoles, del norte de Inglaterra. Con su encantadora costa, sus idílicos paisajes rurales y su rico patrimonio cultural, Northumberland es una de las joyas ocultas de Gran Bretaña.

La costa de Northumberland, por ejemplo, es una de las más bellas de Inglaterra, caracterizada por largas playas de arena, dunas costeras e impresionantes acantilados. La playa de Bamburgh, en particular, es famosa por su majestuosidad, con el castillo medieval dominando la escena. La playa de Embleton Bay, por su parte, es un paraíso para los amantes de las actividades al aire libre, como el surf y el kitesurf.

Para los amantes de la naturaleza, Northumberland ofrece muchas oportunidades. El Parque Nacional de Northumberland, con una superficie de 1.049 km², es un lugar ideal para practicar senderismo, ciclismo y observación de la fauna. También se encuentran aquí algunas de las reservas naturales más importantes de Gran Bretaña, como la Reserva Natural de Lindisfarne y la Reserva Natural de las Islas Farne, hogar de una inmensa variedad de especies de aves marinas.

Además de todo esto, la historia de Northumberland abarca miles de años y la mejor forma de comprobarlo es explorando sus pueblos y ciudades y conociendo la zona del Muro de Adriano, donde se encuentran la muralla, las fortificaciones de hitos y las calzadas consulares construidas por el emperador romano Adriano en el año 122 d.C. para proteger Inglaterra de las invasiones pictas. La muralla se extiende a lo largo de unos 117 kilómetros y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987. Dato: En el año 122 d.C., la Muralla de Adriano se construyó en el punto más estrecho de Gran Bretaña. Esta característica territorial ya estaba muy clara para las legiones y los ingenieros romanos.

Puede haber varios tipos de itinerario para dejarse inspirar y cautivar por Northumberland. Una propuesta clásica, para incluir lo mejor de esta región, podría durar entre tres y cuatro días. La forma más sencilla de llegar a esta región es aterrizar en Newcastle (hay vuelos directos de bajo coste desde varias ciudades españolas) y desplazarse con un coche de alquiler entre las distintas paradas que vamos a contarle. Otra posibilidad es tomar un vuelo a Edimburgo y viajar después a Newcastle.

En resumen, Northumberland es un lugar que ofrece algo para todo el mundo, con una combinación de belleza natural, historia y cultura. Quien quiera descubrir el auténtico Reino Unido no puede dejar de visitar este hermoso condado. Para el primer día de viaje, el consejo es basarse en la ciudad de Newcastle. A continuación, planifique una noche en los límites del Parque Nacional de Northumberland. Para los dos días siguientes, puedes moverte por Alnwick y luego regresar a Newcastle para coger el avión de vuelta. Northumberland es perfecta para explorarla en verano. Su latitud es de 55° norte, lo que le proporciona muchas horas de luz en la temporada estival.

Newcastle: una ciudad que mezcla pasado y futuro

Newcastle Upon Tyne, comúnmente conocida como Newcastle a secas, es una ciudad con una historia que se remonta a miles de años atrás y se ha convertido en un destino cada vez más popular entre los viajeros que buscan una experiencia urbana auténtica y, al mismo tiempo, un lugar perfecto como base para captar el lado natural del carácter especial de Northumberland.

La ciudad ofrece mucho que ver: el castillo de Newcastle, por ejemplo, es un auténtico libro de piedra que narra la historia de la ciudad. Construido en el siglo XII, el castillo fue en su día una fortaleza militar, pero ahora alberga un museo centrado en la historia de Newcastle. También destaca la Catedral, un edificio gótico con hermosas vidrieras.

Newcastle no es sólo historia antigua. La ciudad es también famosa por su arquitectura moderna, como el Gateshead Millennium Bridge, el Sage Gateshead, ahora rebautizado The Glasshouse, un centro musical de fama mundial, y el Baltic, un auténtico hervidero de arte contemporáneo. En el Baltic no es raro cruzarse con artistas que producen allí su obra. El puente, que cruza el río Tyne, se inauguró en 2001 y ha ganado numerosos premios de arquitectura por su innovador diseño. Uno de los centros neurálgicos de Newcastle es la zona que rodea la plaza de St James' Park. Los aficionados al deporte tendrán su saciedad en la ciudad con el estadio del Newcastle United.

Sugerencia para un día extra en Newcastle: visite el Museo al Aire Libre Beamish

Los museos vivientes son proyectos importantes para Gran Bretaña. Suelen ocupar zonas que de otro modo habrían perdido su valor cultural e histórico. El Museo al Aire Libre de Beamish cuenta la historia de la vida en el norte de Inglaterra en siglos pasados a través de una experiencia inmersiva sin igual.

Durham: La Edad Media Patrimonio de la UNESCO

Su segundo día en Northumberland será otra inmersión en la historia y la modernidad, pero con la ciudad de Durham (y más allá) como protagonista. Saliendo de Newcastle y en dirección sur, encontrará algo que merece una parada para quedarse embobado y hacer unas fotos espectaculares. Hablamos de Angel of The North, la obra nacida de la mente y las manos de Antony Gormley e instalada en Gateshead en 1998. Se trata de un enorme ángel de acero de 54 metros de envergadura. No podía haber un material más apropiado, dados los fuertes vínculos de la zona con la industria pesada. El Ángel pretende simbolizar la protección, así como un abrazo global capaz de unir a todo el noreste de Inglaterra. Siguiendo su camino, llegará a Durham, uno de esos lugares que le harán exclamar "¡¿por qué no he venido aquí antes?!".

El centro de la ciudad está dominado por la catedral de Durham, una imponente estructura gótica construida en 1093. La catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 y está considerada una de las catedrales medievales más bellas del mundo. Este edificio alberga también el tesoro de San Cuthbert, una colección de reliquias y manuscritos del santo patrón de Durham.

Junto a la catedral se encuentra el castillo de Durham, una imponente fortaleza construida en el siglo XI. El castillo se convirtió en colegio mayor de la Universidad de Durham en el siglo XIX y es uno de los mejores ejemplos de arquitectura normanda de Inglaterra. El castillo de Durham alberga también un museo con una amplia colección de objetos artísticos y arqueológicos.

Haltwhistle: el mejor encuentro con la Muralla de Adriano

Conduciendo a través de la campiña de Northumberland y bordeando o transitando la AONB de North Pennies, en aproximadamente una hora en coche llegará a un pueblo rural llamado Haltwhistle. ¿Por qué parar aquí? Este pueblo cuenta con el mejor acceso a la Muralla de Adriano, la fortificación construida por el emperador del mismo nombre en el año 122 d.C. 2022 fue el año de las celebraciones del 1900 aniversario de esta obra que, contrariamente a la creencia popular, no es sólo la muralla. Con la palabra Vallum, los latinos designaban un conjunto de fortificaciones militares: muralla, campamentos y fuertes, calzadas. El Muro de Adriano es todo esto, además de un lugar perfecto para pasear y admirar la hermosa campiña de Northumberland. La ruta del Muro de Adriano puede recorrerse a pie desde Carlisle, en Cumbria, hasta Newcastle, donde hay un lugar conocido como Wallend. Si sólo quiere pasar allí una tarde o un día, Haltwhistle es el lugar adecuado. Desde allí se puede caminar a lo largo de la muralla y llegar a uno de los puntos geográficos más fotografiados de Gran Bretaña: Sycamore Gap. Por el camino no faltan museos y cosas que ver. La Muralla de Adriano representa realmente un mundo en el que se unen la historia y el paisaje.

Desde la zona de Sycamore Gap, podrá llegar fácilmente a su "casa" para pasar la velada que, al igual que las mejores casas, también hará las delicias de su estómago.

Restaurante del Hotel Battlesteads: del jardín al plato en menos de 50 metros

Battlesteads es, a todos los efectos, un pub rural de manual: un edificio de piedra en medio de un pequeño pueblo. Al entrar, los lugareños se mezclan con los excursionistas que lo utilizan como base para explorar el condado a pie. Por sí solo, esto podría bastar para animarte a ir a verlo, pero la belleza de Battlesteads reside en dos elementos ocultos a primera vista: sus huertos y su observatorio astronómico.

Northumberland es conocida por ser una de las mejores reservas de cielo oscuro de Gran Bretaña. El cielo invernal aquí es algo excepcional, pero las demás estaciones también ofrecen mucho que maravillarse. Detrás del pub se ha construido un pequeño observatorio astronómico donde los astrofilos de una asociación local organizan veladas para todos los públicos.

¿Y qué hay de los huertos? Richard Slade y su esposa Dee son los propietarios de este lugar. Richard es un chef jubilado que trabajó durante muchos años tanto en Italia como en el sur de Francia. Volviendo a sus raíces, decidió que haría de un pub rural de Northumberland un lugar distinguido. Consiguió dar un toque mediterráneo a sus ingredientes y, para hacerlo de forma sostenible, decidió que cultivaría sus propias verduras, como tomates, berenjenas y alcachofas. Organizó el terreno que hay detrás de Battlesteads en huertos e invernaderos, garantizando así productos de kilómetro cero. Todo lo que no puede producir lo compra a proveedores locales. Los menús están pensados para todos los bolsillos: desde los clásicos de pub hasta una cena de cinco platos, con opciones veganas y vegetarianas. Battlesteads también dispone de habitaciones muy bien equipadas y algunos lodges de lujo para alquilar.

Alnwick: castillo, jardín y una pizca de celebridad

El tercer día en Northumberland podría ser en Alnwick, donde recomendamos dormir las dos noches siguientes. Un lugar realmente interesante es The Night Owl, un B&B muy bien situado con diversas opciones de habitaciones. Alnwick es famoso por su castillo y sus jardines. ¿Por qué? En primer lugar, su castillo es el segundo castillo habitado más grande de Inglaterra, después del castillo de Windsor. Es el hogar de los duques de Northumberland que, con la llegada del buen tiempo, abren sus puertas al público. El castillo se puede visitar con un guía y hay muchas actividades que hacer en sus patios. ¿Le parece que ya lo ha visto antes? Nada más sencillo: este castillo es una superestrella de las producciones televisivas y cinematográficas Made in Britain. Por mencionar algo reciente que quizá ya tenga en mente, el castillo de Alnwick "interpreta" el papel del castillo de Brancaster en Downton Abbey. Además, el patio del castillo es el patio de Hogwarts donde Harry Potter aprende a volar en escoba. Precisamente por las escenas de Harry Potter, en ese patio se organizan divertidas actividades temáticas... y no sólo para niños.

La parte final de un itinerario por Northumberland nos llevará hasta la costa del Mar del Norte

Una visita al castillo de Alnwick no está completa sin un paseo por sus jardines. Aquí hay muchos ambientes diferentes, algunos de los cuales son obra del famoso arquitecto paisajista Lancelot Capability Brown. Dos de los más conocidos son la Rosaleda, inaugurada por la madre de la reina Isabel, y el Jardín de Plantas Venenosas. Este último fue un proyecto de la actual duquesa de Northumberland, que quería reunir todas las plantas capaces de matar en un mismo lugar con fines de conservación y educativos. La visita a esta parte de los jardines está incluida en el precio de la entrada normal y es completamente segura, aunque hay que entrar en el jardín de plantas venenosas con un guía. Esto apoya la vocación educativa del lugar.

Craster y Bamburgh: el aliento de Northumberland

La parte final de un itinerario por Northumberland nos llevará hasta la costa del Mar del Norte. Aquí el viento siempre está en casa y el aire se convierte en el aliento mismo de este condado.

Comienza en la playa de Bamburgh, dominada por el majestuoso castillo de Bamburgh. Este edificio es el símbolo de Bamburgh, construido sobre una colina que domina la ciudad por un lado y el mar por el otro. Es uno de los castillos medievales más grandes de Inglaterra y data del siglo VI. Este castillo fue escenario de muchos acontecimientos históricos, como la invasión vikinga de Inglaterra y la batalla de Bamburgh en 1093. Hoy en día, el castillo de Bamburgh está abierto al público y es posible visitar sus salones y torres, admirando la vista panorámica del mar y la playa que hay debajo.

Y es precisamente la playa de Bamburgh la estrella de esta parte del litoral. La playa de Bamburgh es una vasta extensión de arena dorada que se extiende a lo largo de unos tres kilómetros. La playa es ideal para pasear y practicar actividades al aire libre, como kitesurf o windsurf. Al norte de Bamburgh se encuentra también la playa de Budle Bay, una zona natural protegida que alberga muchas especies de aves migratorias.

Dos de los mejores lugares de interés de Northumberland están a poca distancia de Bamburgh: se trata de Holy Island, la isla mareal atacada por los vikingos a su llegada a Gran Bretaña, en la que se encuentran los restos de la abadía de Lindisfarne. Además, también están las islas Farne, un santuario natural que puede visitarse de forma limitada. ¡Merece totalmente la pena!

Para los amantes del ciclismo, hay una ruta realmente interesante que puedes recorrer en bicicleta, solo o con un grupo guiado. Comienza en Wooler y llega hasta Bamburgh, para luego volver en bucle a Wooler. La longitud total es de 32 millas y se recomienda una bicicleta de montaña debido al tipo de terreno. Esta ruta ciclista le llevará a lugares tan hermosos como la playa de Budle, con su reserva natural, o el pintoresco puente de Chatton.

Una vez que abandonas Bamburgh y su majestuosidad, llegas al pueblo pesquero de Craster, uno de esos lugares que, si no existieran, habría que inventar. Craster es un pequeño pueblo donde la pesca es la actividad principal y donde encontrarás dos elementos que merecen tu atención.

El primero es el Castillo de Dunstanburgh, las ruinas de un castillo al que se puede llegar caminando por la costa (no más de media hora a pie, sin desnivel). El entorno es realmente pintoresco, haga el tiempo que haga, como dirían los lugareños. Tras el paseo, vuelva a las casas de pescadores de Craster y busque el Jolly Fisherman. Este pub bien merece el viaje al norte de Inglaterra y más aún por sus sándwiches de cangrejo, una auténtica especialidad local. Este pub también cuenta con una selección realmente interesante de cervezas elaboradas artesanalmente.