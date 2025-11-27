Black Friday, grandes descuentos en equipamiento y accesorios para tu coche

jueves 27 de noviembre de 2025 , 08:00h

El Black Friday, celebrado el último viernes de noviembre, es una jornada de descuentos masivos que marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Se ha posicionado como la fecha clave para adquirir productos a precios rebajados. Una gran oportunidad también para adquirir todo lo que el automóvil necesita: desde navegadores GPS hasta cámaras de marcha atrás, pasando por neumáticos, accesorios de limpieza o cargadores inteligentes, el abanico de productos es muy amplio. Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, enumera una serie de consejos muy útiles para sacar el máximo partido a las compras.

Definir las necesidades reales. ¿Necesitas unos neumáticos nuevos o tienes que cambiar el sistema de sonido de tu vehículo? Es importante priorizar lo que realmente se necesita para evitar compras impulsivas.

Verificar la compatibilidad con el vehículo antes de comprar. Antes de adquirir cualquier accesorio, hay que asegurarse de que sea compatible con el modelo de coche. Esto aplica especialmente a componentes electrónicos y piezas técnicas.

Comprar solo en tiendas físicas o webs seguras. Hay que asegurarse de que la web comience por “https” y que el vendedor ofrece información clara: dirección física, contacto, aviso legal y política de devoluciones. Hay que revisar también la seguridad de la pasarela de pago.

Los productos deben tener siempre garantía. Aunque cuenten con un precio especial, siempre deben tener garantía. Se debe consultar la política de garantías y devoluciones antes de cualquier compra.

Consultar si hay servicio de instalación. Algunos productos para el coche, como baterías, neumáticos o sistemas electrónicos, pueden requerir de instalación profesional. Es necesario verificar si la tienda ofrece ese servicio o si, por el contrario, debe contratarse aparte. En este sentido, es importante resaltar que los profesionales de Norauto cuentan con conocimientos multimarca.

Confiar en marcas consolidadas. Optar por fabricantes reconocidos es una garantía de calidad y fiabilidad. Evita productos genéricos sin referencias claras o que no estén homologados.

Atención directa y asesoramiento profesional. Es importante valorar la atención directa, personalizada y profesional que puede ofrecer el vendedor durante todo el proceso de venta.

Diferentes opciones de recogida o entrega. En las compras por internet, un punto a favor de la compañía que vende el producto es la de contar, además, con tiendas físicas. Así mismo, la rapidez en el reparto del producto también es algo a destacar y comprobar si la mercancía se puede entregar en el domicilio, en un punto de entrega o recogerlo en alguna de las tiendas.

Guardar el comprobante de compra y la confirmación del pedido. Es muy importante tener a mano el recibo digital y el número de pedido cuando la compra se ha realizado online. Si ha sido en tienda física, basta con el ticket. Esto es primordial si necesitas consultar el estado del pedido o hacer una devolución.