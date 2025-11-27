Botas para el frío: D.Franklin renueva su línea más popular

Cuando el frío aprieta, pocas piezas resultan tan agradecidas como unas buenas botas capaces de mantener los pies calientes sin renunciar al estilo. La firma D.Franklin recupera esta temporada su reconocida línea ‘Nordic’, una colección que regresa cada invierno con nuevos guiños estéticos —texturas, colores y acabados— manteniendo intacto su propósito inicial: aislar del frío y acompañar con comodidad real, de la que se nota al caminar.

Una colección que abraza las tendencias

La propuesta de este año juega con un abanico que va desde el animal print y los tejidos acolchados, hasta brillos sutiles y materiales que repelen el agua. También destaca la apuesta por modelos veganos certificados (PETA Approved-Vegan) y diseños elaborados con materiales reciclados.

Son las clásicas botas australianas reinterpretadas para un público que busca funcionalidad, calidez y un punto de estética après-ski.

Los modelos que marcarán la temporada

Entre las novedades, dos diseños tienen todas las papeletas para convertirse en los favoritos del día a día:

Nordic Clog Tan: una versión invernal del zueco tradicional, con exterior de serraje y un interior forrado que parece un abrazo cálido.

Mid Fur Brown / Cow: un guiño al resurgido cow print, ese estampado que vuelve a colarse en bolsos, prendas y ahora también en el calzado más práctico del invierno.

Ambos modelos se adaptan con facilidad al armario actual, desde looks informales hasta combinaciones más urbanas.

Cómo combinarlas sin caer en lo obvio

Aunque los leggings siguen siendo un clásico infalible, la tendencia apunta hacia mezclas más inesperadas. Las botas australianas conviven ahora con:

Jeans de corte recto o pernera ancha,

Pantalones efecto cuero,

Vestidos largos de punto,

Abrigos tipo peluche, blazers de lana o jerséis de cuello alto.

El resultado: un estilo relajado, reconfortante y muy actual.

Comodidad con sello invernal

La colección ‘Nordic’ se mueve entre la estética y la funcionalidad, y logra algo que no siempre es fácil en pleno invierno: convertir la necesidad de abrigarse en una oportunidad para sumar estilo.

Unas botas pensadas para acompañar durante toda la temporada, sin estridencias y con la calidez justa para hacer más llevaderos los días fríos.