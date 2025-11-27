HUAWEI presenta su Mate X7 en el evento “Unfold the Moment” en Dubái

HUAWEI celebrará el próximo 11 de diciembre de 2025 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) su evento global de lanzamiento “Unfold the Moment”, una cita en la que adelantará la próxima etapa de su ecosistema de productos flagship. Sobre el escenario de Dubái, la compañía tiene previsto presentar el nuevo smartphone plegable HUAWEI Mate X7, los auriculares open-ear HUAWEI FreeClip 2, el nuevo HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN y la tablet HUAWEI MatePad 11.5 S.

Bajo el lema “Unfold the Moment”, HUAWEI quiere subrayar que esta nueva generación de dispositivos no solo se “despliega” físicamente, sino que también abre la puerta a nuevas formas de uso y a experiencias digitales más innovadoras.

Desde el lanzamiento de su primer plegable, HUAWEI Mate X, en 2019, la compañía se ha consolidado como uno de los grandes referentes de esta categoría, con avances constantes en diseño, durabilidad y experiencia de usuario. De acuerdo con datos de International Data Corporation (IDC), HUAWEI alcanzó en la primera mitad de 2025 una cuota de mercado del 70 % en smartphones plegables en China, liderando el segmento con más de diez millones de unidades enviadas. Sobre este recorrido se apoyará el nuevo HUAWEI Mate X7, que integrará una innovadora tecnología de doble pliegue, mejoras en robustez y un sistema de cámara preparado para competir con los mejores smartphones tradicionales del mercado.

Durante el evento en Dubái también se presentarán HUAWEI FreeClip 2, la nueva generación de auriculares open-ear de la marca, que refuerzan el foco en diseño y comodidad sin renunciar al mejor sonido. Mantendrán el concepto de escucha “transpirable” de la serie HUAWEI FreeClip, pero incorporarán mejoras en calidad de audio, ergonomía y flexibilidad de uso, con el objetivo de ofrecer una experiencia de escucha continua y confortable durante toda la jornada

Junto a ellos, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN se presentará como el reloj más exclusivo de HUAWEI hasta la fecha, con un diseño cuidado al detalle, materiales de alta gama y un amplio abanico de funciones avanzadas. Estará dirigido a usuarios que buscan un dispositivo premium tanto en estética como en prestaciones.

Asimismo, se presentará la nueva tablet HUAWEI MatePad 11.5 S, que será otra de las novedades clave del evento. Esta tablet recoge la experiencia de HUAWEI en el segmento desde 2014 e incorpora una pantalla PaperMatte de última generación, diseñada para ofrecer una visualización más natural y cómoda, especialmente pensada para el trabajo y el estudio.

Con un enfoque centrado en la experiencia de usuario, el diseño y la innovación tecnológica, HUAWEI se ha situado en una posición destacada en investigación y desarrollo y mantiene un ritmo constante de lanzamientos. Con “Unfold the Moment”, el evento de Dubái se convertirá en el escaparate donde la compañía muestre a los usuarios de todo el mundo la próxima etapa de su ecosistema de dispositivos inteligentes.