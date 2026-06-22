La cara más zen de Tokio: jardines y tranquilidad en la ciudad

lunes 22 de junio de 2026 , 10:00h

Más allá de sus rascacielos y barrios vibrantes, la capital japonesa alberga jardines históricos, templos rodeados de vegetación, aguas termales e islas paradisíacas donde desconectar del ritmo urbano.

Durante el verano, los tradicionales festivales de fuegos artificiales iluminan los parques y ríos de la ciudad, ofreciendo una de las estampas más evocadoras de la temporada.

Tokio, la ciudad cosmopolita que abraza tradición y modernidad, es conocida por sus altos rascacielos, sus luces de neón, su energía inagotable y su constante innovación. Sin embargo, tras la imagen de una gran metrópoli se esconde una ciudad sorprendentemente conectada con la naturaleza, donde los espacios verdes, los templos centenarios y los paisajes costeros ofrecen una experiencia de serenidad única a los visitantes.

Parques y jardines para desconectar

Los parques y jardines de Tokio constituyen auténticos oasis urbanos donde disfrutar del cambio de las estaciones y escapar por unas horas del bullicio de la ciudad.

Entre los más emblemáticos se encuentran el Jardín Nacional Shinjuku Gyoen, que combina de forma armoniosa diferentes estilos de jardines paisajistas japoneses; el Jardín Rikugien, perfecto para pasear entre estanques, puentes y senderos inspirados en la poesía clásica japonesa; y el Parque Ueno, donde naturaleza, cultura y patrimonio se encuentran en el corazón de Tokio.

También merece una mención especial el Parque Yoyogi, uno de los más frecuentados por los locales, que está rodeado de bosques urbanos e invita a practicar múltiples deportes y tomar un picnic bajo los árboles.

Templos y santuarios entre bosques centenarios

No cabe duda de que la espiritualidad forma parte inseparable del paisaje tokiota. Numerosos templos y santuarios se encuentran arropados por frondosas arboledas, creando una atmósfera de tranquilidad.

El Santuario Meiji Jingu es uno de los más icónicos. Está situado junto al Parque Yoyogi y le rodea un extenso bosque de más de 100.000 árboles. Paseando por sus senderos se puede experimentar una gran sensación de paz, que parece alejar a sus visitantes de la realidad de la gran ciudad.

El templo Gotokuji tiene que formar parte indispensable de toda visita a Tokio. Es conocido popularmente como el “templo de los maneki-neko” o de los gatos de la suerte.

Onsen: bienestar al estilo japonés

Otra de las formas más auténticas de relajarse es disfrutar de la cultura del onsen y de los baños termales japoneses. La capital alberga diversas instalaciones donde disfrutar de esta tradición milenaria, vinculada al bienestar físico y mental.

Además, quienes deseen combinar naturaleza y aguas termales pueden acercarse a algunas de las islas de Tokio, donde los onsen se integran en entornos volcánicos y paisajes costeros únicos.

Naturaleza isleña

Aunque muchos viajeros desconocen su existencia, Tokio también incluye un conjunto de islas que ofrecen escenarios completamente diferentes a los de su imagen habitual.

En el archipiélago de Izu, accesible en avión o barco, se encuentran destinos donde predominan las playas de arena blanca, los bosques, los volcanes y los cielos estrellados. La isla de Oshima invita a descubrir el monte Mihara y sus paisajes volcánicos, mientras que Kozushima, reconocida como Parque Internacional de Cielo Oscuro, permite contemplar algunos de los mejores cielos nocturnos de Japón.

Por su parte, Hachijojima combina naturaleza subtropical, actividades acuáticas y complejos de aguas termales, mientras que Shikinejima destaca por sus tranquilas playas y sus fuentes termales junto al mar. Para quienes buscan desconexión absoluta, Aogashima ofrece la experiencia de alojarse dentro de un cráter volcánico.

El espectáculo veraniego de los fuegos artificiales

En julio y agosto, la naturaleza y la tradición se unen en una de las citas más esperadas por residentes y visitantes: los festivales de fuegos artificiales o hanabi.

Los grandes ríos, parques y espacios al aire libre acogen espectáculos de luces sobre el agua y el cielo nocturno. El del río Sumida es uno de los más antiguos y populares, sin olvidar los fuegos artificiales del Parque Tachikawa Showa Kinen y de Katsushika Noryo.

Vestidos con yukata tradicionales y reunidos junto a ríos y parques, miles de japoneses celebran así la llegada del verano en una de las tradiciones más queridas del país, creando una estampa que combina naturaleza, cultura y comunidad.