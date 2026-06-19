Pounda Resort Paros abre sus puertas en una de las islas más fascinantes de Grecia

viernes 19 de junio de 2026 , 10:45h

Ubicado frente al mar, en la costa oeste de Paros, y a escasos metros del ferry que conecta con Antíparos, el Pounda Resort Paros, miembro de Radisson Individuals, inaugura una nueva etapa tras una completa renovación. Con 94 habitaciones y suites de inspiración cicládica, gastronomía mediterránea, piscina exterior y espectaculares puestas de sol sobre el mar Egeo, el establecimiento se presenta como uno de los nuevos destinos imprescindibles del verano griego.

El Pounda Resort Paros, miembro de Radisson Individuals, abre sus puertas como uno de los nuevos referentes turísticos de las Islas Cícladas. Este resort de 94 habitaciones, recientemente renovado y situado en la localidad costera de Pounda, combina una ubicación privilegiada frente al mar con el encanto relajado y auténtico de la vida isleña griega.

A menos de un minuto del ferry que conecta con Antíparos, el hotel ofrece a sus huéspedes una experiencia marcada por la tranquilidad, la gastronomía mediterránea y unas impresionantes vistas del atardecer sobre el mar Egeo. Su amplia piscina exterior de 200 metros cuadrados, el bar junto al mar y sus espacios diseñados para el descanso lo convierten en una opción ideal tanto para parejas como para familias y viajeros que desean descubrir la esencia de las Cícladas.

La apertura del resort coincide con el creciente atractivo internacional de Paros, una isla que ha sabido conservar su autenticidad mientras se consolida como uno de los destinos más deseados del Mediterráneo. Sus playas de aguas cristalinas, la oferta de deportes acuáticos y la cercanía a otras islas del archipiélago han convertido a Paros en un enclave perfecto para quienes buscan combinar relax, naturaleza y experiencias auténticas.

Situado en primera línea de playa, el resort ofrece una atmósfera serena con fácil acceso a Parikia, la capital de la isla, y a Antíparos, conocida por sus playas doradas y sus pintorescas calles blancas. Además, desde el hotel es posible visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la isla, como la iglesia bizantina de Panagia Ekatontapiliani, el popular Pounda Kitesurf Club o la isla deshabitada de Despotikó, famosa por su antiguo santuario dedicado a Apolo y sus paisajes vírgenes.

Un resort renovado que combina diseño cicládico, gastronomía mediterránea y acceso privilegiado a Paros y Antíparos.