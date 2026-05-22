Tokyo Aqua Symphony ilumina las noches de Tokio con un nuevo espectáculo acuático

viernes 22 de mayo de 2026 , 10:00h

Tokio, la ciudad cosmopolita que abraza tradición y modernidad, continúa consolidándose como uno de los destinos más innovadores y fascinantes del mundo. La capital japonesa cuenta con una gran capacidad para transformar entretenimiento, tecnología y cultura en experiencias inmersivas que sorprenden a todos los visitantes.

A su oferta habitual se añade una nueva atracción: Tokyo Aqua Symphony, un show de agua, música y luces situado en el parque marítimo de Odaiba, que ya se ha convertido en uno de los nuevos iconos del skyline tokiota.

Este espectáculo combina fuentes monumentales, coreografías acuáticas sincronizadas, iluminación y música en un entorno privilegiado, frente a la bahía de Tokio. La instalación alcanza hasta 150 metros de altura y 250 metros de anchura, lo que la sitúa entre las fuentes más grandes del mundo. Inspirada en la flor del cerezo Somei Yoshino, símbolo oficial de la ciudad, la experiencia ofrece diferentes pases a lo largo del día y de la noche, convirtiendo cada uno en una propuesta sensorial única.

Con el Rainbow Bridge y la Tokyo Tower como telón de fondo, Tokyo Aqua Symphony transforma completamente el paisaje urbano de Odaiba y refuerza el atractivo de esta zona costera, conocida por su estética futurista, centros comerciales de nueva generación y espacios de ocio innovadores.

Experiencias inmersivas

Más allá de Tokyo Aqua Symphony, la capital ofrece muchas otras experiencias inmersivas que combinan creatividad, tecnología y entretenimiento, siendo uno de los mayores reclamos turísticos.

Una de las más reconocidas a nivel internacional es teamLab Borderless, el museo de arte digital ubicado en Azabudai Hills, donde las obras se mueven libremente por las salas y reaccionan a la presencia de los visitantes. En este espacio, el público no solo contempla las instalaciones, sino que forma parte de ellas, interactuando con luces, colores y proyecciones que van cambiando constantemente.

El colectivo artístico internacional teamLab también cuenta en Tokio con otro espacio inmersivo: teamLab Planets. Se encuentra en el área de Toyosu y ofrece instalaciones multisensoriales para visitar descalzos, atravesando salas con agua, espejos y proyecciones digitales que también reaccionan al movimiento del público.

La innovación tecnológica también puede descubrirse en el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación (Miraikan), uno de los centros científicos más avanzados del país. Robots humanoides, inteligencia artificial, exploración espacial y exposiciones interactivas permiten a los visitantes conocer de primera mano cómo será el futuro. Desde el 1 de octubre de 2026 al 22 de abril de 2027 permanecerá cerrado al público en su totalidad por obras de mantenimiento y renovación de sus instalaciones.

Además, Tokio también ofrece experiencias inmersivas con tan solo pasear por algunos de sus barrios más icónicos, como Shibuya, Shinjuku y Odaiba. Destacan por sus grandes pantallas LED, su arquitectura vanguardista, sus cafeterías temáticas y sus restaurantes futuristas.