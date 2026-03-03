Tokio se viste de rosa: la magia efímera del sakura

martes 03 de marzo de 2026 , 10:00h

A finales de marzo, Tokio comienza a latir en tonos rosa pálido. La temporada de los cerezos en flor —el esperado sakura— transforma la capital japonesa en un espectáculo delicado y fugaz que cada año congrega a locales y viajeros bajo una misma emoción: celebrar la belleza efímera de la primavera.

Según las previsiones, este año los primeros brotes podrían abrirse en torno al 21 de marzo, alcanzando su plenitud aproximadamente una semana después. Es el momento en que parques, riberas y jardines se convierten en escenarios de contemplación y encuentro.

El río Sumida: tradición y modernidad frente a frente

Desde el periodo Edo, el Río Sumida ha sido uno de los enclaves clásicos para admirar los cerezos. Hoy, el contraste entre las flores de color rosa pálido y la silueta futurista de la Tokyo Skytree al fondo dibuja una postal que conecta pasado y presente en una sola imagen.

Aquí, la experiencia puede vivirse de múltiples formas: paseando junto a la ribera bajo un túnel floral, embarcando en un tradicional yakatabune para contemplar los árboles desde el agua o esperando al anochecer, cuando las iluminaciones realzan la delicadeza de los pétalos y el ambiente adquiere un aire casi onírico.

Más allá del Somei-Yoshino: un jardín para prolongar la primavera

Si el viajero no coincide con el pico de floración del popular cerezo Somei-Yoshino, la ciudad guarda alternativas para alargar la experiencia. En la zona de Akasaka, el jardín japonés del Hotel New Otani Tokyo reúne hasta 19 variedades distintas de cerezos, con calendarios de floración escalonados que permiten disfrutar del espectáculo durante más tiempo.

Además, el jardín se ilumina por la noche hasta el 26 de abril, ofreciendo una atmósfera íntima y serena, perfecta para quienes buscan una vivencia más pausada y contemplativa.

Consejos para el viajero

Planificar con cierta flexibilidad: la floración depende de las condiciones climáticas.

Combinar diferentes escenarios (ribera, barco, jardín) para captar distintas perspectivas del sakura.

Reservar con antelación actividades especiales como los paseos en yakatabune.

En Tokio, la primavera no solo se observa: se comparte, se fotografía, se celebra. Durante unos días, la ciudad recuerda que la belleza, como los pétalos del cerezo, es intensa precisamente porque es efímera.