Austria vibra al ritmo de la música electrónica este verano

martes 23 de junio de 2026 , 10:45h

MUCHO MÁS QUE SOLO MÚSICA CLÁSICA

Austria es conocida en todo el mundo por su extraordinario legado musical clásico, cuna de compositores como Mozart, Haydn, Schubert o Johann Strauss.

Sin embargo, su escena musical actual va mucho más allá de los conciertos y las salas históricas.

Cada verano, el país se convierte también en un importante escenario para la música contemporánea y electrónica, con festivales que atraen a miles de visitantes internacionales y que reflejan el carácter creativo, innovador y cosmopolita de la Austria de hoy.

Desde julio hasta finales de agosto, Austria acoge algunos de los festivales de música electrónica más destacados de Europa, combinando experiencias musicales de primer nivel con paisajes alpinos, lagos cristalinos y atractivas propuestas turística.

La temporada arranca del 9 al 11 de julio con el Electric Love Festival, que transforma el legendario circuito del Salzburgring, en SalzburgerLand, en una espectacular ciudad de la música electrónica. Más de 200 artistas internacionales actuarán en siete escenarios ante miles de visitantes procedentes de toda Europa. Más allá de los conciertos, el festival ofrece una auténtica experiencia de viaje gracias a sus amplias zonas de camping, que incluyen opciones para todos los perfiles: desde camping tradicional y áreas para caravanas hasta espacios de mayor confort y tiendas completamente equipadas listas para su uso. Los asistentes pueden disfrutar de atracciones, zonas de entretenimiento, estudios de tatuajes y piercings, espacios fotográficos para inmortalizar la experiencia y propuestas interactivas como el simulador de carreras de KTM, donde los participantes compiten por marcar la vuelta más rápida del festival. Todo ello convierte el Electric Love en mucho más que un evento musical: una auténtica ciudad efímera dedicada a la música, el ocio y la convivencia.

El verano electrónico continúa en Baja Austria con el Shutdown Festival, una de las principales citas europeas dedicadas al hardstyle y los sonidos EDM más contundentes.

El evento reúne cada año a miles de seguidores atraídos por su impresionante producción audiovisual y una atmósfera única en el singular entorno de la antigua central nuclear de Zwentendorf. Este año nos citan el 8 de agosto. Además, el festival apuesta por la accesibilidad, ofreciendo plazas de aparcamiento adaptadas, aseos accesibles, acceso sin barreras al recinto y entradas gratuitas para acompañantes de personas con discapacidad que necesiten asistencia.

Del 20 al 22 de agosto, la ciudad de St. Pölten acoge una nueva edición del FM4 Frequency Festival, uno de los festivales musicales más importantes de Austria.

Su programación combina electrónica, hip hop e indie con grandes artistas internacionales, ofreciendo tres días de música en directo en un entorno verde a orillas del río Traisen. Como ocurre en los grandes festivales europeos, buena parte de la experiencia se vive también en las zonas de acampada, que incluyen opciones de Green Camping, áreas para caravanas, glamping y tiendas ya montadas para quienes buscan mayor comodidad. La cercanía con Viena, a solo 30 minutos, permite además combinar el festival con una escapada urbana y cultural.

Para quienes buscan una propuesta más alternativa, el Poolbar Festival, en la histórica ciudad de Feldkirch, en Vorarlberg, ofrece durante julio y agosto una atractiva mezcla de música, diseño, arte y cultura contemporánea.

Su ambiente creativo y su cuidada programación convierten este evento en una de las citas culturales más interesantes del verano austríaco.