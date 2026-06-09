OUIGO, transporte oficial de los festivales del verano andaluz

martes 09 de junio de 2026 , 09:45h

La compañía de alta velocidad estará presente este verano en citas como Córdoba Live Festival y Marenostrum Fuengirola, consolidando su apuesta por la cultura y la movilidad sostenible

La música en directo y el turismo de experiencias volverán a ir de la mano este verano en Andalucía. En este contexto, OUIGO ha reforzado su presencia en algunos de los principales festivales y ciclos de conciertos del sur de España al convertirse en transporte oficial de destacados eventos musicales que reunirán a miles de asistentes durante los próximos meses.

La iniciativa se enmarca en OUIGO ON TOUR, el proyecto con el que la compañía de alta velocidad impulsa su relación con el ámbito cultural y facilita el acceso a grandes eventos musicales mediante sus conexiones ferroviarias con ciudades como Córdoba y Málaga.

Entre las citas más relevantes figura Córdoba Live Festival, que celebra su segunda edición en el recinto ferial de El Arenal entre junio y julio. El cartel incluye actuaciones de artistas como Hombres G, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh y Chayanne, además de eventos temáticos como I Love Reggaeton o Love The 90's, que completan una programación dirigida a públicos de distintas generaciones.

Otro de los escenarios clave será Marenostrum Fuengirola, uno de los ciclos musicales más consolidados del país, ubicado junto al Mediterráneo y con el Castillo Sohail como telón de fondo. A lo largo de la temporada pasarán por este recinto artistas nacionales e internacionales como Pablo Alborán, Aitana, Dani Martín, Romeo Santos, Prince Royce o La Oreja de Van Gogh.

Dentro de esta programación destaca el concierto especial Luna Sur OUIGO ON TOUR, previsto para el próximo 18 de agosto, con actuaciones de grupos y artistas emergentes como Ultraligera, La La Love You, Puño Dragón y Paula Mattheus, entre otros.

El auge de los festivales impulsa la movilidad ferroviaria

La creciente popularidad de los festivales musicales ha convertido al tren en una de las opciones de transporte más demandadas para desplazamientos de media y larga distancia. La conexión entre movilidad y ocio se ha consolidado como una tendencia en alza, especialmente entre los viajeros que buscan alternativas cómodas y sostenibles para asistir a conciertos y eventos culturales.

En este escenario, las compañías ferroviarias han intensificado su presencia en el ámbito del entretenimiento mediante acuerdos de colaboración que buscan acercar la cultura a un público más amplio y favorecer la movilidad entre diferentes territorios.

Además de su participación como transporte oficial, OUIGO desarrollará diversas acciones promocionales y experiencias para los asistentes en algunos de los festivales, reforzando así la conexión entre el viaje y el disfrute de la música en directo.

Con estas iniciativas, la compañía continúa ampliando su estrategia de vinculación con el sector cultural, un ámbito que cada año gana mayor peso dentro de la oferta turística y de ocio en España.