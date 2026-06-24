El azul marca tendencia en la nueva colección de bolsos SS26 de Vº73

El azul será uno de los colores protagonistas de la próxima temporada primavera-verano 2026. Desde los tonos más suaves y empolvados hasta las versiones más intensas y vibrantes, esta tonalidad se impone en los complementos como una apuesta versátil capaz de aportar frescura, elegancia y un aire mediterráneo a cualquier estilismo.

La firma italiana Vº73 se suma a esta tendencia con una colección de bolsos en la que el azul adquiere especial relevancia. Sus diseños exploran diferentes texturas, tamaños y acabados, combinando funcionalidad y estética contemporánea para adaptarse tanto a los planes informales del verano como a ocasiones más sofisticadas.

Entre las propuestas destaca Amy, un bolso amplio confeccionado en tejido de paño y algodón, pensado para el día a día y especialmente práctico para las jornadas junto al mar gracias a sus múltiples compartimentos y a su ligereza.

Para quienes buscan un accesorio más elegante, Greta apuesta por un diseño compacto de tejido entrelazado en un llamativo azul turquesa. La cadena metálica permite llevarlo tanto al hombro como en la mano, mientras que un pequeño estuche interior aporta un extra de funcionalidad.

Los modelos de mayor capacidad también tienen su espacio en la colección. Ilene combina amplitud y comodidad con un diseño contemporáneo equipado con doble asa y cierre de cremallera, además de un neceser interior para organizar los objetos personales. Este modelo está disponible también en una versión más pequeña, ideal para quienes buscan un bolso práctico sin renunciar al estilo.

Por su parte, Dalia presenta una silueta redondeada confeccionada en tejido trenzado. Su correa ajustable y extraíble permite adaptarlo a diferentes usos, mientras que su interior incorpora un pequeño neceser que facilita la organización.

La colección se completa con propuestas como Federica, de líneas sencillas y actuales, cuyo azul intenso la convierte en una opción fácil de combinar durante los meses estivales; Alisya, un diseño compacto con detalles tejidos y cierre magnético que destaca por su versatilidad; y Danielle, un bolso ligero y funcional pensado para acompañar el ritmo cotidiano.

Más allá de las tendencias pasajeras, el azul reafirma su presencia como uno de los colores esenciales de la moda de accesorios para la temporada SS26, gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes estilos y aportar un toque de sofisticación atemporal.