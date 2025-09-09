ATARDECER: Pignoise de los festivales a las pistas de baile con Van Hoick

martes 09 de septiembre de 2025 , 09:34h

Desde el viernes 5 de septiembre de 2025 está disponible en todas las plataformas digitales “ATARDECER REMIX”.

El último éxito de la banda PIGNOISE cobra una nueva vida gracias a la versión dance festivalera del DJ y productor español VAN HOICK que ha vuelto a hacer gala de su maestría al llevar temas pop - rock a ritmos electrónicos.

“Atardecer Remix” sigue la estela de Van Hoick que se ha especializado en coger éxitos de grandes nombres de la música (Cali y El Dandee, B Jones, Bombai) y combinar sus estilos para hacerlos llegar a la pista de baile.

Así el hit de Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo, guitarrero y canalla, se fusiona con los potentes drops del DJ para hacer que Pignoise salte de los festivales a los clubes dance.

El single lanzado bajo el sello discográfico Cubism Department, fundado por el propio Van Hoick, está disponible en todas las plataformas de escucha y tiene su propio video liric disponible en YouTube que refleja el estilo de aire costumbrista andaluz que la compañía quiere traer al siglo XXI.

VAN HOICK

Desde Almería e Ibiza al mundo. Van Hoick ha convertido su pasión por la música electrónica en una historia de energía, viajes y conexión con miles de personas en la pista. DJ y productor español, es reconocido por su fuerza en cabina, su proyección internacional y su capacidad de transformar cada sesión en un viaje emocional.