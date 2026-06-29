Lodge Park Hotel, el nuevo refugio de montaña en el corazón de Soldeu

En pleno corazón de Soldeu, a 1.800 metros de altitud y con acceso directo al dominio esquiable de Grandvalira, uno de los enclaves más exclusivos del Pirineo andorrano estrena una nueva etapa. El antiguo Park Piolets Mountain Hotel & Spa pasa a llamarse Lodge Park Hotel, tras un proceso de transformación que se ha desarrollado durante los últimos tres años y que redefine su concepto de hotel de montaña.

La renovación no se limita a un cambio de nombre. El proyecto ha supuesto una evolución progresiva del establecimiento hacia una propuesta más contemporánea, donde la experiencia del huésped se articula en torno al bienestar, la desconexión y la relación directa con el entorno natural.

El concepto de lodge define esta nueva identidad: un refugio de montaña reinterpretado desde una mirada actual, que combina la calidez de la hospitalidad tradicional con una estética y unos servicios alineados con el lujo discreto y emocional. Según la dirección del hotel, el objetivo ha sido preservar su esencia mientras se adapta a nuevas formas de viajar, más conscientes y pausadas.

El establecimiento mantiene su categoría de cinco estrellas y una ubicación privilegiada, lo que lo convierte en un punto de partida ideal tanto en invierno como en verano. En temporada de esquí, su acceso directo a Grandvalira lo sitúa en el centro de la actividad deportiva de la zona, mientras que en los meses más cálidos el entorno se transforma en un escenario para el senderismo, las rutas de montaña y el turismo activo.

El interior del hotel refleja esta evolución con espacios diseñados para el descanso y la desconexión. Sus habitaciones y suites buscan integrar el paisaje pirenaico en la experiencia del huésped, reforzando la sensación de refugio en plena naturaleza.

La oferta gastronómica se articula en torno a dos propuestas diferenciadas: Kao Soldeu, con inspiración asiática contemporánea, y Don Giovanni Soldeu, centrado en la cocina italiana. A ello se suma la Champagne Bollinger Terrace, un espacio exterior pensado para disfrutar de aperitivos y champán con vistas abiertas a las montañas, especialmente en los meses de buen tiempo.

El bienestar ocupa también un lugar central en la propuesta del hotel. Su spa, de 1.000 metros cuadrados, incluye zonas de agua, áreas de relajación y tratamientos basados en productos naturales, orientados a favorecer el equilibrio físico y mental tras la actividad en la montaña.

Más allá de sus instalaciones, Lodge Park Hotel se sitúa en un contexto donde el turismo de montaña evoluciona hacia experiencias más personalizadas, en las que el entorno natural y la desconexión adquieren un papel protagonista. En este sentido, el hotel busca consolidarse como un refugio contemporáneo dentro del Pirineo andorrano.

La dirección del establecimiento ha señalado que esta transformación forma parte de una estrategia a largo plazo, que continuará incorporando mejoras y nuevos servicios durante los próximos meses, con el objetivo de reforzar su posicionamiento dentro del segmento de alta gama en Andorra.

Con esta nueva etapa, Lodge Park Hotel se presenta como un espacio donde la montaña no es solo el paisaje, sino el eje central de toda la experiencia.

Lodge Park Hotel

Carretera General 2, nº19

AD100 Soldeu (Principado de Andorra)

E-mail: [email protected]

Teléfono: (+376) 871 787

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