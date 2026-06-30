Coolcation y como conseguirlo

COOLCATION…

una tendencia de viaje que combina las palabras cool (fresco) y vacation (vacaciones). Se refiere a elegir destinos con temperaturas más suaves durante el verano, en lugar de los destinos tradicionales de playa y calor.

¿Por qué se ha puesto de moda?

COOLCATION…una tendencia de viaje que combina las palabras cool (fresco) y vacation (vacaciones)

Las razones principales son:

Evitar las olas de calor cada vez más frecuentes en muchos destinos mediterráneos.

Disfrutar de actividades al aire libre con temperaturas más cómodas.

Buscar lugares menos masificados en temporada alta.

Priorizar el bienestar, el descanso y el contacto con la naturaleza.

Destinos típicos para una “coolcation”

Entre los destinos más populares suelen aparecer:

Ventajas

Menor estrés por calor.

Más comodidad para senderismo, ciclismo y turismo urbano.

Menos dependencia de aire acondicionado.

En algunos casos, experiencias más auténticas y menos saturadas de turistas.

¿Es una tendencia real o una moda de marketing?

Hay evidencias de un creciente interés por este tipo de viajes y muchos medios y organismos turísticos la promocionan

Hay evidencias de un creciente interés por este tipo de viajes y muchos medios y organismos turísticos la promocionan. Sin embargo, algunos analistas consideran que el término “coolcation” es en parte una etiqueta de marketing para describir algo que ya ocurría: viajar a destinos frescos durante el verano.

Coolcation: la nueva forma de viajar que busca escapar del calor extremo

Durante décadas, las vacaciones ideales estuvieron asociadas a playas soleadas, temperaturas elevadas y largas jornadas bajo el sol. Sin embargo, el cambio climático, las olas de calor cada vez más intensas y una nueva forma de entender el bienestar están transformando las preferencias de los viajeros. En este contexto surge una tendencia que gana fuerza año tras año: las "coolcations".

El término, una combinación de las palabras inglesas cool (fresco) y vacation (vacaciones), define la elección de destinos con climas suaves o incluso fríos durante los meses de verano. En lugar de buscar temperaturas superiores a los 35 grados, cada vez más turistas prefieren paisajes verdes, noches frescas y actividades al aire libre sin el agotamiento provocado por el calor.

Del turismo de sol y playa al turismo climático

La popularidad de las coolcations responde a varios factores. El principal es el aumento de las temperaturas en numerosos destinos tradicionales del Mediterráneo. En los últimos años, países como España, Italia, Grecia o Turquía han experimentado olas de calor récord durante la temporada alta, obligando incluso a modificar horarios de visitas culturales y actividades al aire libre.

Al mismo tiempo, los viajeros muestran una creciente preocupación por el confort térmico. Las vacaciones ya no se conciben únicamente como un tiempo de descanso, sino también como una experiencia de bienestar físico y mental. Caminar durante horas por una ciudad histórica o recorrer senderos naturales resulta mucho más agradable cuando la temperatura ronda los 20 grados que cuando supera ampliamente los 35.

El creciente interés por los destinos del norte de Europa ha impulsado la demanda y, en consecuencia, los precios

Esta evolución está beneficiando especialmente a los países del norte de Europa y a determinadas regiones montañosas que tradicionalmente quedaban fuera de los circuitos turísticos estivales más demandados.

Los destinos estrella de las coolcations

Islandia, naturaleza en estado puro

Pocos destinos representan mejor el concepto de coolcation que Islandia. Durante el verano, las temperaturas suelen oscilar entre los 10 y los 18 grados, creando condiciones ideales para explorar volcanes, glaciares, cascadas y campos de lava.

Además, los largos días de luz permiten aprovechar al máximo cada jornada de viaje. El país ofrece una combinación única de aventura, paisajes espectaculares y tranquilidad.

Noruega y los fiordos

Los fiordos noruegos se han convertido en uno de los grandes atractivos para quienes buscan escapar del calor. Navegar entre montañas, realizar rutas de senderismo o contemplar pequeñas poblaciones costeras son algunas de las experiencias más valoradas.

Ciudades como Bergen o Tromsø reciben cada vez más visitantes durante el verano gracias a sus temperaturas moderadas y a su extraordinario entorno natural.

Suecia y Finlandia

Los países escandinavos han sabido aprovechar esta tendencia promoviendo un turismo basado en la naturaleza, la sostenibilidad y la calidad de vida.

Los lagos suecos, los bosques finlandeses y las tradicionales cabañas junto al agua ofrecen una alternativa relajante frente a los destinos masificados del sur de Europa.

Escocia e Irlanda

Paisajes verdes, castillos medievales, acantilados espectaculares y temperaturas agradables convierten a Escocia e Irlanda en dos opciones cada vez más populares.

La combinación de patrimonio histórico, cultura local y clima suave resulta especialmente atractiva para viajeros maduros y para quienes disfrutan del turismo cultural.

Los Alpes

Las regiones alpinas de Suiza, Austria, Francia y el norte de Italia también están experimentando un auge estival. Tradicionalmente asociadas al esquí, hoy atraen a visitantes interesados en senderismo, ciclismo, gastronomía y turismo de bienestar.

Los pueblos alpinos ofrecen una experiencia diferente, con aire puro, paisajes montañosos y temperaturas muy inferiores a las de las grandes ciudades europeas.

¿Por qué están triunfando?

Mayor confort durante el viaje

Uno de los principales beneficios es la comodidad. Las temperaturas moderadas permiten realizar más actividades sin sufrir agotamiento físico ni exposición prolongada al calor extremo.

Mejor experiencia al aire libre

Las rutas de senderismo, las visitas urbanas y las actividades deportivas resultan más agradables en climas templados. Muchos viajeros descubren que disfrutan más de los destinos cuando no necesitan buscar constantemente sombra o aire acondicionado.

Bienestar y salud

Las coolcations encajan con la creciente tendencia del turismo de bienestar. Dormir mejor, caminar más y reducir el estrés asociado al calor son algunos de los aspectos más valorados por quienes eligen este tipo de vacaciones.

Menor impacto de fenómenos climáticos extremos

Aunque ningún destino está completamente libre de los efectos del cambio climático, las regiones más frescas suelen estar menos expuestas a temperaturas extremas, incendios forestales o restricciones derivadas de episodios de calor intenso.

Los inconvenientes de las coolcations

Como toda tendencia, también presenta algunas desventajas.

Costes más elevados

El creciente interés por los destinos del norte de Europa ha impulsado la demanda y, en consecuencia, los precios. Alojamientos, transporte y restauración pueden resultar significativamente más caros que en algunos destinos mediterráneos.

Clima impredecible

Elegir una coolcation implica aceptar una mayor probabilidad de lluvia, viento o cambios bruscos de temperatura. Un verano escocés o islandés puede ofrecer jornadas soleadas, pero también días grises y húmedos.

Menos opciones para quienes buscan playa

Los viajeros que asocian las vacaciones con el mar, el baño y el sol probablemente no encuentren en las coolcations la experiencia que desean.

Riesgo de saturación futura

Paradójicamente, el éxito de esta tendencia podría generar problemas similares a los de los destinos tradicionales. Algunas regiones del norte ya están registrando aumentos significativos en el número de visitantes durante la temporada alta.

¿Una moda pasajera o el futuro del turismo?

Lejos de sustituir al tradicional turismo de sol y playa, las coolcations amplían las opciones disponibles para los viajeros

Todo indica que las coolcations son mucho más que una simple tendencia viral. El aumento de las temperaturas globales, la búsqueda de experiencias más sostenibles y el interés por el bienestar están impulsando cambios profundos en los hábitos de viaje.

Los expertos del sector turístico observan una progresiva redistribución de los flujos turísticos dentro de Europa, con un creciente protagonismo de los destinos septentrionales durante los meses estivales.

Lejos de sustituir al tradicional turismo de sol y playa, las coolcations amplían las opciones disponibles para los viajeros. Representan una nueva manera de entender las vacaciones, donde el clima agradable, la naturaleza y la calidad de la experiencia se convierten en factores tan importantes como el propio destino.

En un mundo cada vez más cálido, la búsqueda del fresco podría dejar de ser una alternativa para convertirse en una de las principales motivaciones de viaje de las próximas décadas.