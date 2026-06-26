Cathay Pacific impulsa la conexión entre Madrid y Hong Kong con vuelos diarios sin escalas

viernes 26 de junio de 2026 , 10:30h

Cathay Pacific, la aerolínea premium con sede en Hong Kong, ofrecerá a partir del próximo 25 de octubre de 2026 tres nuevas frecuencias semanales sin escalas a Hong Kong desde Madrid, conectando de forma directa ambas metrópolis.

De esta manera, la aerolínea premium operará diariamente vuelos directos entre ambas ciudades, consolidando Madrid como una puerta de entrada clave al continente asiático. Este importante hito coincide con la celebración de sus diez años de operaciones en España y el 80º aniversario del Grupo a nivel global.

Cathay Pacific operará estos nuevos vuelos los lunes, jueves y sábados, sumados a las frecuencias ya ofrecidas los días restantes (martes, miércoles, viernes y domingos).

Y es que se trata de la única ruta sin escalas entre la capital y Hong Kong, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes para aquellos que buscan adentrarse en el corazón de Asia-Pacífico.

Asia aún más cerca

A través del Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA), uno de los hubs de aviación más avanzados y galardonados del mundo, los pasajeros procedentes de Madrid podrán conectar de manera ágil y cómoda con la extensa red de destinos de la aerolínea en toda la región de Asia-Pacífico.

Una experiencia de vuelo premium

Esta ruta es operada por los modelos de última generación Airbus A350-900 de Cathay Pacific, ofreciendo a los pasajeros:

Clase Business, con asientos que se convierten en camas totalmente reclinables y acceso directo al pasillo.

Clase Premium Economy con asientos más anchos y espacio extra para las piernas.

La Mejor Clase Turista del mundo, que ofrece comodidad y ergonomía.

Todas las cabinas de Cathay Pacific están equipadas con el galardonado sistema de entretenimiento a bordo de última generación, así como conectividad Wi-Fi y una oferta gastronómica a bordo cuidadosamente seleccionada.

Con esta ampliación de frecuencias, Cathay Pacific se reafirma en su filosofía de impulsar a las personas en la vida, haciendo que viajar al continente asiático sea más accesible para los viajeros españoles.