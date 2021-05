Microsoft intensifica sus esfuerzos para mejorar la accesibilidad de su tecnología

Microsoft ha anunciado la siguiente fase dentro de su compromiso con la accesibilidad para ayudar a reducir la brecha en torno a la inclusión social de las personas con discapacidad.

Se trata de un nuevo compromiso de cinco años, con el que Microsoft quiere crear y abrir puertas a mayores oportunidades para las personas con discapacidades, a través de la tecnología. Los compromisos de Microsoft se enfocarán en tres grandes prioridades:

Estimular el desarrollo y mejora de tecnología accesible.

Usar esta tecnología para crear más oportunidades laborales para personas con discapacidad: capacitación del talento -empleo y educación-.

Fomentar una cultura empresarial que haga posible construir lugares de trabajo más inclusivos.

Microsoft ha implementado una filosofía de “accesibilidad por diseño”, no solo para sus productos, sino también para las herramientas y servicios que brindan soporte a los desarrolladores y proveedores de software que crean servicios para sus clientes o empleados. Todo esto forma parte de una iniciativa, que también contempla el soporte para investigación y nuevas capacidades de ciencia de datos que ayuden a promover la innovación de manera continua en esta área.

Tecnología accesible por diseño

Microsoft ha anunciado nuevas características de accesibilidad por diseño en Microsoft 365, que permiten crear, editar y compartir documentos. Mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías avanzadas, el objetivo de la compañía es hacer que más contenido sea accesible y de forma tan simple y automática como lo es hoy el corrector ortográfico. Entre estas nuevas funcionalidades se encuentran:

Un nuevo verificador de accesibilidad en segundo plano, que proporcionará un aviso para solucionar problemas de accesibilidad en el contenido de las aplicaciones principales de Office y Outlook.

La IA en Microsoft Word detectará y convertirá a estilos de encabezado el texto para lectores ciegos y con baja visión.

Un nuevo panel de navegación de Excel, diseñado para aplicaciones de lectura de pantalla ayudará a las personas con discapacidad visual a descubrir y navegar fácilmente por una hoja de cálculo.

Mejora del Lector Inmersivo -Immersive Reader-, que ya utilizan 35 millones de personas en todo el mundo, pudiendo comprender mejor las notas y diapositivas de PowerPoint.

Ahora, en Teams, el modo de alto contraste se puede usar para acceder a contenido compartido usando PowerPoint Live. Esto reducirá la fatiga visual y se adaptará a la sensibilidad a la luz con el modo oscuro en Word.

Nuevas funciones de LinkedIn, que incluyen subtítulos automáticos para transmisiones en vivo de LinkedIn, subtítulos para contenido empresarial y modo oscuro, que estarán disponibles a finales de este año.

Asimismo, Microsoft ha anunciado que empoderará a los desarrolladores de software, incorporando herramientas de accesibilidad, avisos y automatización gracias a IA, para que la accesibilidad se incluya al comienzo del ciclo de desarrollo de los productos. A través de Accessibility Insights, la herramienta de Microsoft de desarrollo para pruebas y corrección de accesibilidad de la interfaz de usuario, se puede ayudar a mejorar la accesibilidad de sitios web y aplicaciones. Hoy en día, detecta hasta el 40 por ciento de los errores de accesibilidad y, a través de pruebas más automatizadas y un mayor uso de la IA, en el futuro detectará aún más.

Otro de los anuncios se centra en GitHub, la plataforma de colaboración para desarrolladores de software. Ahora presenta nuevos temas diseñados para hacer que sus funciones sean más accesibles para las personas con discapacidad visual. El primero es un tema atenuado oscuro que aporta menos contraste a la interfaz de usuario para usuarios con sensibilidad a la luz. En los próximos meses, GitHub incorporará funcionalidades de alto contraste para usuarios con baja visión y temas para usuarios con daltonismo.

Investigación y datos

Microsoft Research cuenta con un equipo de investigación orientado al estudio de la interacción persona-ordenador. Gracias al trabajo de este equipo, la compañía ha lanzado novedades tan útiles para personas con discapacidad, como Eye Control en Windows 10, que permite la comunicación a través de control ocular para las personas con ELA. Desde 2014, más de 6.500 empleados de Microsoft han participado en la iniciativa Ability Hack , creando 1.000 proyectos como MirrorHR , que identifica posibles desencadenantes de convulsiones en niños con epilepsia y avanza la investigación de ensayos clínicos.

En España, Microsoft ha establecidos líneas de colaboración con la ONCE y su Fundación en las áreas de accesibilidad tecnológica, fomento del empleo de personas con discapacidad, e incorporación de tecnologías accesibles en el aula. Un ejemplo de la colaboración establecida entre Microsoft y la ONCE y su Fundación es el proyecto “Camino de Santiago Accesible”, una iniciativa que se puso en marcha en 2019 para hacer más transitable el Camino francés, uno de los más visitados por los peregrinos. La colaboración de Microsoft se concreta a través del desarrollo de Soundscape, una aplicación que Microsoft ha desarrollado con el feedback de ONCE y que permite orientarse en todo tipo de entornos.

El sistema de guiado auditivo 3D de Soundscape permite a personas con discapacidad visual recorrer algunos tramos del Camino de Santiago Francés de forma autónoma, conociendo en todo momento la orientación precisa dentro de los senderos y los diferentes puntos de interés del Camino.