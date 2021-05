Russian Lips, técnica estética que otorga al contorno forma de corazón

jueves 20 de mayo de 2021 , 21:28h

El pasado verano 2020 fue el auténtico boom de los Russian Lips, una técnica estética que evita los famosos “labios de pato” otorgando al contorno una sensual forma de corazón. Este año, se han posicionado como tratamiento estrella desde esta primavera (no confundir con los Juicy Lips). La Dra. Melanie Gracia, médico estético en LeClinic´s, nos cuenta todo lo que debemos saber sobre esta técnica tan de moda: qué son, qué se consigue, cuánto duran...

Si hiciéramos una encuesta entre las clínicas de medicina estética sobre las técnicas que más demandan las pacientes en lo que a labios se refiere, responderían sin duda que el perfilado labial, el efecto gloss, el clásico aumento de volumen y sobre todo, los Russian Lips. Ya en 2020 irrumpió como tendencia veraniega. Su principal característica es la forma de corazón que crean el arco de cupido y la parte central del labio inferior. Los Russian Lips difieren de la técnica habitual en que no se realiza una proyección frontal marcada, es decir, evitan que aparezca el llamado efecto “labios de pato”. El ácido hialurónico se infiltra a los largo de ambos labios con especial atención en las partes centrales. De esta forma se visualiza la forma de corazón que ha encandilado a tantas pacientes: “En esta técnica, es importante elegir un ácido hialurónico cuya reticulación vaya a proporcionar al paciente el volumen y perfilado que desea” – nos comenta Melanie Gracia, médico estético de LeClinic´s, con tres centros en Madrid (Calles Hortaleza, Alcalá y Velázquez).

Los Russian Lips admiten el volumen que desee el paciente. Es decir, no se pierde su característica forma si desea unos labios naturales, y desde luego no se pierde si demanda unos labios voluminosos. Un detalle importante es que los Russian Lips permiten a las mujeres con labio fino lucir un contorno y volumen visible y jugoso que probablemente no logren con otra técnica.

La técnica Russian Lips… ¿en qué consiste?

Los Russian Lips se aplican mediante pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico de forma estratégica a lo largo del labio, poniendo especial atención al arco de cupido y parte central del labio inferior: “Es habitual aplicar dos viales para un efecto voluminoso y notable, y al mes, cuando hacemos el retoque, si el paciente desea más volumen podemos adaptarnos sin problema sin por ello caer en un resultado antiestético. También se puede hacer el recorrido de menos a más, comenzando con un vial y a los ocho o nueves meses aplicar un retoque” – explica la doctora Gracia.

Sobre el perfil de las pacientes, quiénes más los demandan suelen ser mujeres entre los 18-38 años, no importando mucho el nivel adquisitivo que se tenga pues se trata de una técnica económicamente asequible: “Solamente nos encontramos un pequeño problema, y es que muchas veces dudan entre los Russian Lips o lo Juicy Lips, no saben cuál es la técnica que deben elegir para el objetivo que desean, pero ya en cabina les asesoramos y explicamos en detalle, tanto una técnica como otra, siendo los Russian Lips la preferida por la mayoría”.

Esta técnica se realiza normalmente en un tiempo inferior a treinta minutos y el resultados dura alrededor de un año: “Es muy importante que el paciente respete lo indicado por el doctor o doctora en cuánto al tipo de hialurónico y al número de viales, solo así la paciente podrá lucir correctamente sus Russian Lips durante esos doce meses” – puntualiza la doctora.