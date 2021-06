Utilizar crema solar debajo de las mascarillas

martes 01 de junio de 2021 , 11:10h

Aunque ya estamos en pleno programa de vacunaciones, es posible que todavía tengamos que convivir con la mascarilla por algún tiempo, algo que nos resulta especialmente incómodo con la llegada del calor en verano. Surgen rozaduras, hay menos transpiración y por eso es más necesario que esta parte de la cara (tercio inferior) que solemos llevar cubierta, sea protegida con cremas solares, sobre todo si las mascarillas son de colores claros o con menor capacidad de filtrado.

A la pregunta de si debemos ponernos crema solar debajo de la mascarilla, la respuesta es clara y contundente: sí. Las mascarillas protegen nuestra salud y la de los demás, pero también nuestra piel, ya que es una zona de roce constante con su uso diario. Además debemos saber que las fibras sintéticas parece que generan una mayor protección que las caseras de algodón, así como los colores oscuros y las telas con mayor capacidad de filtrado. Desde PFC Cosmetics, advierten: “La piel de tu cara no está cubierta al 100%, la mascarilla solo cubre el 50% y además el tejido no protege de la radiación UV. Aplicando protector solar evitamos posibles quemaduras y otros efectos nocivos que ejerce el sol sobre ella. Además, la zona del contorno de ojos queda al descubierto y es una de las zonas donde más se notan los signos de envejecimiento, por eso también es importante aplicar crema solar al menos media hora antes de exponerse al sol y renovando cada dos horas, sin descuidar áreas como nariz u orejas”. Antes de su aplicación, PFC Cosmetics incide en usar leches limpiadoras de uso diario para arrastrar cualquier partícula de suciedad y tras la limpieza, hidratar y elegir una crema solar específica para el rostro y acorde siempre al tipo de piel. Además, este mes de junio, PFC Cosmetics te ofrece 2x1, con la compra de cualquier de sus solares, te regalan otro igual.

Patricia Rúa, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics, ofrece algunos consejos a la hora de aplicarla y recomienda también cambiar la mascarilla todavía con más frecuencia: “En la cara, con media cucharadita es suficiente, siempre con las manos lavadas para evitar la transferencia de bacterias y sin miedo a echar de más, ya que no hay efectos secundarios salvo mostrar un aspecto excesivamente graso o un tinte blanco en la piel, dependiendo del protector elegido. En cuanto a cambiar de mascarilla, con la llegada del calor es imprescindible, ya que se genera más humedad en la zona y esta debe ser ventilada de vez en cuando”.

Razones principales para usar crema solar con mascarilla

El tejido de la misma no protege de la radiación solar, no hay estudios realizados sobre si son mejores las quirúrgicas o las higiénicas de algodón. En cualquier caso, hay que cambiarlas con frecuencia por el tema de la humedad, sobre todo cuando hablamos. También la fricción que se produce es una de las razones principales para usar crema solar y tener la piel del tercio inferior completamente hidratada, no digamos ya si se trata de un hombre con barba, bigote o perilla. Por último, también es una zona más sensible por haber estado en los últimos meses menos expuesta al sol, ya que llevamos mascarilla continuamente.