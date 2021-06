Diana Lázaro, protagonista de la comedia Liad@s

Diana Lázaro, se hizo actriz porque es lo que la apasiona, según ella misma reconoce…

Resume en pocas líneas tu vida profesional

He hecho de todo, cine, teatro, televisión; desde azafata contable del “1,2,3” hasta producciones internacionales pasando por la alienígena Cybercelia, Shakespeare, Mamet, “Burundanga”, “Perfectos desconocidos”, “Hospital Central” y un largo etc.

Pero vayamos al lio…

Desde hace unos pocos días esta mujer protagoniza en el Teatro Maravillas de Madrid, la obra teatral “[email protected]”, de Tuti Fernández, junto a Cristina Soria, Javi Martín y Juan Cuevas. Una disparatada comedia sobre las parejas, las infidelidades y la confianza o la desconfianza.

Con Diana hemos podido mantener una entrevista en la que nos cuenta, entre otras cosas, que es “[email protected]” y que son los líos para ella…

¿Cómo llegas a [email protected]?

A un compañero le preguntaron actrices que se manejaran en comedia, me recomendó y aquí estoy.

¿Qué es [email protected]?

Una obra desternillante que estará en el Teatro Maravillas de Madrid a partir del 2 de junio, ¡venid!

¿Has estado alguna vez [email protected]?

¡Siempre!

¿Si se te diera esa posibilidad que responderías?

Me pasa como con lo de ser actriz, me elige a mí, no sé no estar liada.

¿Y si te lo pidiera tu pareja?

Ummm, veo que vas por otros derroteros, si mi pareja me invita a que nos liáramos con [email protected], ¿no?, Ummmmm… ummmmm… ummmmmm…

¿Y tu vida es alguna vez un lío?

¡Todo el rato!

Diana Lázaro, ¿Qué me puedes contar de [email protected] para que vaya a verla?

Que se van a reír mucho y se lo van a pasar genial.

Cambiamos de tercio y nos vamos al años 1997. Telemadrid la elige como su presentadora estrella interpretando a Cybercelia en el programa Cyberclub el cual permanece 10 años en antena con gran éxito, premios y prestigio…

¿Qué fue de Cybercelia? ¿Qué recuerdos tienes?

Cybercelia sigue en el ciberespacio, infectado basurero, intentando entender a los humanos. Tengo recuerdos geniales, era muy divertido de hacer y me sigo encontrando con gente que lo recuerda con mucho cariño, se me acaban de poner los pelos de punta de pensarlo.

Interpretó en Telecinco, en la serie Hospital Central a la enfermera Leonor Vázquez durante dos temporadas (la 1ª y la 2ª)…

De la ciencia ficción, más o menos, al Hospital Central ¿qué tal el cambio?

Me encantaba, compaginé las dos cosas un par de años, en un sitio era la jefa dura que mangoneaba a todos y en el otro era una inocente a la que todos mangoneaban, como actriz, es un regalo poder hacer cosas tan diferentes rodeada de gente muy talentosa.

Su carrera profesional abarca teatro, cine y televisión…

¿Cuál de esas tres opciones es tu preferida?

¡Las tres!

¿Comedia o drama?

Ains, qué difícil…. Venga, comedia.

¿Qué papel te gustaría hacer que no hayas hecho?

¡Todos!

Tus referencias profesionales

Concretas no tengo, imagino que sería una mezcla entre las muchas personas-proyectos que admiro, muchas.

Proyectos…

Hacer que la gente se lo pase genial viendo “[email protected]”, comer mejor, hacer deporte.

Y por último ¿Cuál ha sido el último lío en que te has metido?

Anoche intenté hacer cocochas de cenar….

En definitivaque es preferible ir a ver a Diana Lázaro y sus compañeros [email protected] que ver a Diana Lázaro liada preparando cocochas…

Pero seguro que al final Diana sabe sacar adelante unas cocochas liadas tan bien como un lio de obra…