Una noche sin luna, Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta regresan al Teatro Español

La Sala Principal del Teatro Español acoge desde el 17 de junio las funciones de ‘Una noche sin luna’, obra escrita y protagonizada por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio Peris-Mencheta.

‘Una noche sin luna’ propone un recorrido por algunos años en la vida de Lorca y lo hace mezclando su vida con el tiempo presente en un juego de espejos e ilusiones. El viaje que plantea la función no es un viaje arqueológico, sino una forma de conocer, a través de su obra, nuestra propia realidad. De esta manera, la obra se convierte en una pieza viva, atrevida y dinámica en la que la palabra de Lorca, su vida y su mundo, sirven de espejo del nuestro. Un espectáculo que, a partir de la figura del poeta, no deja de ser una pieza sobre la actualidad social, cultural y humana de nuestros días.

La obra, que estará en cartel hasta el 11 de julio, es una pieza conmovedora y sorprendente que habla de Federico García Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI, como si el propio Federico estuviera hoy entre nosotros, y que nos descubre los aspectos menos conocidos de su vida y obra.

Tras su éxito en 2012 en Naves del Español con ‘Un trozo invisible de este mundo’, ganadora de 4 Premios Max, el tándem artístico formado por Juan Diego Botto y Sergio Peris-Mencheta regresa, esta vez al Teatro Español, rodeado por el equipo creativo que los acompañó entonces para proponernos una sugerente experiencia teatral.

‘Una noche sin luna’ recoge entrevistas, charlas y conferencias de Lorca, así como fragmentos de sus obras y algunos de sus poemas. A través de estos y de la dramaturgia de Juan Diego Botto, es el propio Lorca quien, en primera persona, nos acerca a su mundo, accediendo a su perfil menos retratado, menos narrado y menos conocido.

Con mucha ironía, emotividad y sentido del humor, el autor va relatando su paso por la Residencia de Estudiantes, las críticas recibidas por ‘Yerma’, su experiencia en La Barraca, su relación con la prensa, sus amores, la tensión de sus últimos años… Con todo ello nos acerca a temas como el papel de la mujer, bajo su mirada siempre poética y reivindicativa, la necesidad de la libertad artística y de expresión, la lucha por la identidad sexual o la importancia de la memoria y las raíces.

¿Tiene sentido hablar de Lorca hoy?

Hablar de Lorca hoy es hablar de nosotros mismos. Y esta obra pretende hacerlo desde la honestidad y el sentido de espectáculo. En palabras del propio Botto: “He querido ver a Lorca no como un poeta celebrado y laureado, homenajeado y representado, sino como a un hombre de la cultura de nuestros días. No como al referente más internacional de la cultura española del siglo XX, sino como a un joven poeta que buscaba simplemente la manera de hacer buenas piezas artísticas y mejorar, como podía, la España de su tiempo que tanto amaba”, explica. “La mayor parte del trabajo ha residido en la investigación. Primero, en navegar por la obra escrita, bucear por biografías, textos sobre el autor, trabajos académicos, qué música escuchaba, qué libros leía…. Después, en leer todas las entrevistas, charlas y conferencias publicadas de Lorca. Después, revisar su obra poética y dramática y, finalmente, hablar con gente. Tuve la suerte de poder acercarme a Ian Gibson o Luis García Montero, entre otros, que me dieron pistas sobre la persona que pudo ser Federico. Y después, con todo ese material sobre la mesa, empezar a escribir”.

Con esta obra, Botto ha intentado trazar un dibujo de nuestra actualidad guiado por la obra y la mirada de Lorca. “Soy de la opinión de que la primera obligación del arte es no aburrir. Por eso mi obsesión es que, por complejo que sea el tema a tratar, tiene que ser entretenido para el público”, cuenta. “Y hacerlo de forma atrevida, dinámica y audaz. Sin perder de vista el respeto a la obra del poeta ni el sentido del humor que permite que entremos en territorios que, de otra manera, resultarían excesivamente hostiles”.

‘Una noche sin luna’ es una coproducción de La Rota Producciones, Barco Pirata Producciones y Concha Busto Producción y Distribución con diseño de escenografía de Curt Allen Wilmer (AAPEE) con estudiodeDos, diseño de iluminación de Valentín Álvarez (AAI), diseño de vestuario de Elda Noriega (AAPEE), espacio sonoro de Pablo Martín Jones, música original de Alejandro Pelayo y atrezzo de Eva Ramón.

La función de Teatro Accesible de ‘Una noche sin luna’ tendrá lugar el viernes 25 de junio.