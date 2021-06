El sorprendente anillo Multitalla de Serafino Consoli lo trae a España Wempe

martes 15 de junio de 2021 , 11:04h

Se trata de una pieza de alta joyería que puede transformar su tamaño hasta 25 tallas en un momento y con un movimiento sencillo.

La firma Wempe se convierte en el primer punto de venta en España en el que se podrán adquirir estas originales piezas de la firma italiana Serafino Consoli.

La sortija Multisize de Serafino Consoli

Es una joya que no deja indiferente ya que permite cambiar y adaptar el tamaño de la sortija de forma sorprendentemente sencilla e intuitiva. Una estructura de rejilla extensible, que está compuesta por cientos de piezas y miles de puntos de soldadura por láser, permite ajustar la joya en un movimiento fluido y suave. En un abrir y cerrar de ojos, se puede extender la sortija al tamaño deseado y llevarla en cualquiera de los dedos de la mano.

No es magia, pero sí es un momento mágico cuando una sortija cambia de manera tan sencilla su talla. Con los anillos Multisize esta idea se ha hecho realidad. El objetivo creativo de esta joya era concebir una sortija Memoire cuyo tamaño se puede variar de manera sencilla y rápida.

Cuántas veces hemos querido regalar un anillo y no conocíamos la talla de la persona elegida. ¡Ya no es un problema! La sortija Multisize no sólo tiene un tamaño flexible, sino está también disponible en varios diseños: en oro blanco, rosado, amarillo o chapado en rodio. Hay además versiones engastadas con diamantes en diferentes colores o con piedras preciosas de color.

Flexibilidad sin fin

Las piezas son tan extraordinarias que el fabricante da una garantía de por vida contra fallos en el mecanismo.

Se necesitaron 8 años para desarrollar la sortija Multisize y finalmente registrar una patente para su diseño. Naturalmente, como el mecanismo funciona en detalle sigue siendo secreto de la manufactura Serafino.

La sortija Multisize ofrece hasta 25 tamaños diferentes

A cada persona le gusta llevar el anillo en uno de los dedos en particular. Con el anillo Multitalla se puede llevar como elemento llamativo en el dedo índice, como sortija Memoire clásica en el dedo anular o como acento en el dedo meñique: la sortija Multisize puede cambiar su aspecto en pocos segundos.

Y por si esto no fuera suficiente, hay una variante de anillo que se transforma en un precioso y vistoso brazalete. El diseño de un anillo con un engaste denso de diamantes resplandecientes se convierte en una pulsera ligera con un encanto especial.

3.300 puntos de soldadura por láser son necesarios para dar vida a la versión estrecha de la sortija Multisize. Para la pulsera de la línea Multisize son incluso 45.000.