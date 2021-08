Artesanos de Taiwán brillan en concursos internacionales en Italia y Corea del Sur

martes 24 de agosto de 2021 , 10:48h

Los artistas taiwaneses siguen brillando en la escena mundial, con tres artesanos locales premiados recientemente en concursos celebrados en Italia y Corea del Sur.

Cho Ming-shun ganó el premio de oro en la 11ª Bienal Internacional de Cerámica de Corea con su obra en cerámica titulada ‘Tetera LR Homunculus-LR’. La obra representa la relación entre los seres humanos y los artefactos y se expondrá en el Museo del Arte de la Cerámica Contemporánea de Gyeonggi del 1 de octubre al 28 de noviembre en Corea del Sur.

Otra ganadora es la obra ‘Feng’, de la orfebre Chen Chun-tai, que recibió el premio especial de la 12ª Bienal de Artesanía de Cheongju. La obra reflexiona sobre las restricciones impuestas a las interacciones entre seres humanos durante la pandemia de COVID-19 y se expondrá del 8 de septiembre al 17 de octubre en la Fábrica de Cultura de Cheongju (Corea del Sur).

Otro logro igualmente impresionante es el de Wu Yu-jung, quien obtuvo el tercer lugar en el 11º Premio Valcellina del Concurso Internacional de Arte Textil Contemporáneo por su obra ‘The River My Heart Seeks’ (el río que busca mi corazón). Esta obra, que emplea una técnica de teñido tradicional, pone de relieve la contaminación ambiental y estará en exhibición en el Museum of Blacksmiths’ Art and Cutlery hasta el 21 de septiembre en Maniago (Italia).

Los creativos artistas taiwaneses han logrado una merecida reputación de excelencia que se refleja en su desempeño en diversos concursos internacionales. Su éxito está ayudando a que el mundo vea a Taiwán y a elevar el perfil de la nación en la comunidad artística mundial.

Creada en 2001, la Bienal Internacional de Cerámica de Corea está considerada como uno de los cuatro concursos de cerámica más importantes del mundo, junto con la Bienal de Cerámica de Taiwán, el Festival Internacional de Cerámica de Mino (Japón) y el Concurso Internacional de Arte de la Cerámica Contemporánea de Faenza (Italia). La Bienal de Artesanía de Cheongju se celebró por primera vez en 1999 y se centró en los campos de la cerámica, la artesanía en madera, los textiles y la metalurgia. El Premio Valcellina es un evento bienal que se creó en 1995 y está limitado a participantes menores de 35 años.