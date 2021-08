Los vuelos del verano suponen la tercera parte de los registrados en 2019

martes 24 de agosto de 2021 , 10:44h

La recuperación no acaba de llegar al sector de la aviación. Las aerolíneas que sufrieron un duro revés con caídas del tráfico aéreo dramáticas en el verano de 2020, en este 2021, se están quedando lejos de los números registrados previos a la pandemia.

Según los datos de AENA relativos al tráfico aéreo en aeropuertos españoles, lejos queda la debacle de 2020, donde en junio se produjo una reducción del 96% del tráfico frente al año 2019: de 27 millones de pasajeros a poco más de 1 millón. Este 2021, en cambio, se han transportado a 9 millones de pasajeros. Un 33% de las cifras registradas previas a la pandemia.

Julio, sin embargo, se ha comportado algo mejor y supone un rayo de esperanza. Durante el pasado mes, volaron 15 millones de personas, lo que supone grosso modo la mitad que en 2019 y el doble que 2020.

Si sumamos ambos meses para tener una visión completa de lo que llevamos de verano (no contamos agosto por no estar disponible aún el dato), vemos que mientras que, en junio y julio de 2019, se superaron los 59 millones de pasajeros; en este 2021, en cambio, no se ha llegado a superar los 25 millones. Es decir, la situación es que en lo que llevamos de verano hemos volado un 42% de lo que en 2019 en el mismo periodo.

La tendencia es positiva, pero está por ver si la recuperación se produce lo suficientemente rápido.

Tampoco ayuda a retomar la esperada normalidad las políticas que han seguido algunas aerolíneas. Así la plataforma www.reclamaciondevuelos.com señala que “a pesar de que hayamos volado mucho menos, hemos recibido en este 2021 un 80% de las reclamaciones que recibimos en 2019 o 2020”.

“Existen miles de reclamaciones por vuelos cancelados, retrasados, reprogramados o casos en los que el pasajero no ha recibido el reembolso ante cancelaciones de vuelo en época del estado de alarma y posterior y que nos siguen llegando meses después” explica Ekaitz Bacelo, CEO de Reclamación de Vuelos.

“Aún hay mucha gente pendiente de un reembolso, cambio de un bono o una indemnización. Deben saber que podemos recuperar su dinero aunque hayan pasado mucho tiempo desde la incidencia”, añade.