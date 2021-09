Música de videojuegos sonará el 17 de septiembre en la apertura de Fimucité

lunes 13 de septiembre de 2021 , 11:16h

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (FIMUCITÉ) abre las puertas de su decimoquinta edición el próximo 17 de septiembre, en el Teatro Leal de La Laguna, con el concierto ‘Electric Arcade – A VGM History’, un programa original dedicado a la música escrita para videojuegos, que contará con la reconocida compositora y directora de orquesta irlandesa Eímear Noone a los mandos.

El repertorio previsto abarca bandas sonoras de clásicos como ‘Tetris’ o ‘Castlevania’ y éxitos como ‘Halo’, ‘Fortnite’ o ‘Zelda’, con arreglos del prolífico productor musical y compositor nominado al Emmy Craig Stuart Garfinkle. También sonará la música de otros videojuegos superventas, como ‘Assasin’s Creed’ o ‘The Witcher’.

Eímear Noone, quien repite en FIMUCITÉ tras su participación en la edición 2017 en el concierto ‘Espada y Brujería: Crónicas Sinfónicas de una Era Legendaria’ al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, desplegará en esta ocasión su espectacular puesta en escena en la dirección de una orquesta de cámara, con combo rock. Residente en Malibú, California, Noone divide su tiempo entre la dirección de conciertos y la composición de música para cine, televisión, spots publicitarios y videojuegos, con trabajos como ‘World of Warcraft’ y su premiada partitura para la expansión ‘Warlords of Draenor’. Además, en 2020 se convirtió en la primera mujer en dirigir la orquesta de la gala de los Premios Óscar.

FIMUCITÉ, dirigido por el reconocido compositor y director de orquesta Diego Navarro, celebrará esta edición especial por su 15º aniversario con el apoyo de Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Auditorio de Tenerife y Orquesta Sinfónica de Tenerife, además de Fundación “la Caixa”, Fundación Disa y Fundación SGAE.