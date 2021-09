Ópera XXI entregó los galardones de la lírica en su tercera edición

lunes 13 de septiembre de 2021 , 12:13h

Ópera XXI entregó los galardones españoles de la lírica en una emocionante gala presencial en el Teatro de la Zarzuela, que se convierte en un canto a la esperanza y en un homenaje a los artistas y profesionales del sector, el único en el mundo que mantuvo su actividad durante la pasada temporada.

Los cantantes Carlos Álvarez y Xabier Anduaga; los directores de escena Emilio Sagi y Robert Carsen, el director de orquesta Riccardo Frizza, el Proyecto Artístico y Educativo Zarza del Teatro de la Zarzuela o la producción Turandot dirigida por Franc Aleu en el Gran Teatre del Liceu fueron premiados en una emotiva ceremonia.

La gala contó con la actuación de destacados artistas de la escena lírica de nuestro país, como Sabina Puértolas, Ismael Jordi, Carlos Chausson (que recibió una Mención Especial dentro del apartado Mejor Cantante), Marina Monzó o Enrique Viana, que aportó el toque de humor a la ceremonia.

“Gracias por contribuir a que seamos un referente internacional del talento, creación y gestión. Sois nuestro estandarte y ponéis en valor el esfuerzo colectivo que hicimos en la temporada más difícil” … “Queda mucho camino por recorrer, y lo emprenderemos juntos afianzando nuestro valor social y superando nuestras vulnerabilidades”, remarcó en su intervención el presidente de Ópera XXI, Oriol Aguilà.

Todos los galardones fueron entregados por mujeres profesionales de distintos espacios líricos de nuestro país, remarcando así su papel indispensable dentro de los teatros y como un guiño a una creciente presencia femenina en puestos tradicionalmente reservados para los hombres.

“Dijimos que volveríamos a pisar los escenarios presencialmente y hoy esa voluntad se hace realidad”, arrancaba su intervención el presidente de Ópera XXI, Oriol Aguilà.

En su tercera edición, los Premios Ópera XXI reconocieron el trabajo y el talento de los escenarios españoles durante la temporada 19/20 y fueron una ocasión única para reivindicar el papel de la ópera y toda la cultura en nuestras sociedades, y para aplaudir el “enorme esfuerzo” que tanto los teatros, todos sus profesionales y los artistas hicieron en nuestro país para sobreponerse a una temporada interrumpida por la pandemia y lograr subir el telón a los pocos meses, convirtiéndose en referente internacional de capacidad de gestión en un contexto de enorme complejidad.

El presidente de Ópera XXI, Oriol Aguilà, remarcó en su intervención durante la ceremonia sus palabras en el agradecimiento a todos los implicados en la programación lírica en nuestro país y a quienes apoyan su actividad. “Estos meses hemos hecho posible lo extraordinario. Y desde nuestros teatros se ha lanzado un mensaje muy positivo, con una cultura abierta y evidentemente segura, que ha dado esperanza al mundo. Ahora nos queda mucho camino por recorrer, y lo haremos juntos afianzando nuestro valor al servicio de la sociedad y superando nuestras vulnerabilidades. En ese camino, la accesibilidad y la proximidad son nuestra prioridad”. El presidente felicitó a todos los artistas y profesionales del sector, especialmente a los galardonados en esta tercera edición: “Por contribuir a que seamos un referente del talento, creación e inspiración. Sois nuestro estandarte y ponéis en valor el esfuerzo colectivo que hicimos en la temporada más difícil”.

La ceremonia se convirtió en un auténtico homenaje a los profesionales del sector, al compañerismo, representado en el escenario por un grupo de mujeres trabajadoras y representantes de distintos teatros y festivales de nuestro país, encargadas de hacer entrega de los diferentes galardones. Hubo palabras de agradecimiento para los creativos, intérpretes, compositores los técnicos y todas aquellas personas que trabajan en los diferentes oficios escénicos y musicales. También para el público, “que sustenta nuestra actividad y nos ha demostrado una fidelidad, comprensión y apoyo en los últimos meses absolutamente impagable”.

Uno de los galardones más especiales de la noche, el Premio Honorífico a toda una carrera, recayó en el director de escena y gestor cultural Emilio Sagi, que recientemente cumplió cuarenta años de carrera y que recibió una enorme ovación del público. Recibió el galardón de manos de la directora del INAEM, Amaya de Miguel.

A lo largo de la ceremonia, que presentaron la directora de escena Bárbara Lluch y el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, se escucharon las palabras de los distintos galardonados, dos de ellos en conexión online, Robert Carsen, desde Viena: “Más que nunca estamos demostrando lo importante que es la ópera y que no tiene ningún tipo de fronteras”, y Carlos Álvarez, que se encuentra ensayando el “Rigoletto” que abrirá la próxima temporada de la Royal Opera House de Londres: “Lo que hago es lo que me gusta, lo que tengo que hacer. Y esto es un premio lo siento como un premio colectivo. Me siento orgulloso no solo por recibirlo, sino porque ese “Don Carlo” de los Amigos de la Ópera de A Coruña se hizo en una situación muy dramática. Y ya se vio entonces que la cultura era el sitio sensible por el que todos íbamos a escapar de ella.

También hubo tiempo para las grandes y esperadas actuaciones, como las del tenor Ismael Jordi (“Tombe degli avi miei… fra poco a me ricovero”, Lucia di Lammermoor, -Donizetti-), las sopranos Sabina Puértolas (“Caro nome”, Rigoletto, -Verdi-) y Marina Monzó (“Ah!, donate il caro sposo”, Il signor Bruschino, -Rossini-), y el bajo barítono Carlos Chausson, que recibió una Mención Especial dentro del apartado Mejor Cantante, (“Quando fui giovinetto”, Il burbero di buon cuore, -V. Martín i Soler-). El momento más simpático de la noche llegó a cargo de la profesora Doña Lugarda Perea, Enrique Viana, que entonó “Flor de té” de Juan Martínez Abades. Todos ellos acompañados al piano por Rubén Fernández Aguirre.

Carlos Chausson pidió a las instituciones y autoridades: “Más apoyo a la cultura y a las artes, valores que nos definen como pueblo y sociedad”.

Los galardonados

CARLOS ÁLVAREZ

El Premio Mejor Cantante es para el barítono Carlos Álvarez (Málaga, 1966), por su interpretación del papel de Rodrigo de la ópera ‘Don Carlo’, Verdi, en el Teatro Colón, septiembre de 2019, dentro de la programación lírica organizada por los Amigos de la Ópera de A Coruña.

CARLOS CHAUSSON

El jurado concedió asimismo una Mención Especial dentro de este apartado al bajo-barítono Carlos Chausson (Zaragoza, 1950), por su interpretación del papel protagonista en la ópera ‘Don Pasquale’ en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en octubre de 2019.

XABIER ANDUAGA

El tenor Xabier Anduaga recibirá el Premio Mejor Joven Cantante por su fulgurante camino de éxitos, que, a sus 26 años, ya le ha consagrado como uno de los mejores intérpretes de la actualidad con una destacada trayectoria nacional e internacional.

RICCARDO FRIZZA

El Premio al Mejor Director Musical es para Riccardo Frizza, por su labor al frente de las funciones de ‘Lucia di Lammermoor’, Donizetti, en ABAO Bilbao Ópera (Palacio Euskalduna) en octubre de 2019.

ROBERT CARSEN

El Premio a la Mejor Dirección de Escena es para Robert Carsen, por sus propuestas para la ópera Elektra, Richard Strauss, en el Palau de les Arts de Valencia en enero de 2020, y por su trabajo en el Teatro Real para las funciones de La Valquiria, Wagner, en febrero de 2020.

TURANDOT, GRAN TEATRE DEL LICEU

El premio a la Mejor Nueva Producción es para la Turandot, Puccini, programada por el Gran Teatre del Liceu en octubre de 2019.

PROYECTO ZARZA, TEATRO DE LA ZARZUELA

El Premio a la Mejor Iniciativa de Fomento de la Lírica es para el Proyecto Zarza, proyecto artístico y de divulgación creado por el director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, con el objetivo de que las jóvenes generaciones conozcan el patrimonio lírico español, de acercarse a nuevos públicos y de abrir la puerta a nuevas generaciones de artistas.

MY OPERA PLAYER / FESTIVAL PERALADA LIVESTREAM

El jurado de los Premios Ópera XXI concedió ex aequo el Premio Mejor Iniciativa Digital durante el confinamiento a la plataforma My Opera Player, la plataforma videoteca del Teatro Real, y al Festival Peralada Livestream.

PREMIO OLA, en colaboración con Ópera Latinoamérica

El Premio a la Mejor Nueva Producción Latinoamericana recayó en la producción de ‘La italiana en Argel’, de Rossini, que se pudo ver en el Teatro Municipal de Santiago de Chile en octubre de 2019, con dirección de escena de Rodrigo Navarrete y musical de José Miguel Pérez-Sierra.

PREMIOS HONORÍFICOS

EMILIO SAGI

Durante la primera semana de mayo, la Asamblea de Ópera XXI, celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, estableció los galardones honoríficos de esta tercera edición de los Premios Ópera XXI.

El premio a toda una trayectoria, Premio Honorífico a la Persona, lo recibirá en la gala de septiembre el director de escena Emilio Sagi, tras celebrar cuarenta años de carrera como gestor cultural y director de escena.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA

La compañía Telefónica fue designada en la Asamblea como Mejor Iniciativa de Mecenazgo, por su compromiso de apoyo a las temporadas de diferentes teatros, festivales, programas educativos y de difusión y acercamiento a la ópera, destacando especialmente su sensibilidad en la labor de proyectos audiovisuales y de digitalización.

AMICS DE S’ÓPERA DE MAÓ

El Premio Honorífico distingue en esta ocasión a la Temporada de Ópera de Maó, que organiza la asociación menorquina de Amics de s´Ópera de Maó. Se premia así la importante tarea de promoción, impulso y difusión de la ópera de la fundación menorquina durante sus 50 temporadas ininterrumpidas de ópera.