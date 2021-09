Lo nuevo de Leiva se llama Histéricos y es antesala de nuevo disco

lunes 13 de septiembre de 2021 , 12:19h

Leiva y Ximena Sariñana: un mano a mano que ha dado un nuevo single como fruto. "Histéricos" es su nombre y antecede al nuevo disco del artista madrileño "Cuando te muerdes el labio". Una obra de 14 canciones que ya ha mostrado su grandeza a través de un extraordinario tráiler y de un modo casi cinematográfico.

Felicidad. Intensidad. Fragilidad.

Un medio tiempo que ronea sobre el arriesgado instante en que una relación se enfrenta a la suerte suprema: cuando la tensión emocional alcanza el grado de histerismo solo cabe pedir una estocada a volapié o trocar en lágrimas la lluvia de perseidas.

Ximena Sariñana, la actriz y cantante mexicana con una amplia filmografía y una discografía que atesora nominaciones a los Grammy y galardones de los Premios MTV, une su voz a un Leiva que se encuentra en uno de los momentos más brillantes de su dilatada carrera, pletórico de creatividad tras la reciente entrega de su disco en directo (Madrid Nuclear), consciente y constante en el arte de hacer canciones, listo para mostrar un sueño largamente acariciado: un disco con amigas artistas hispano-latinas con las que se ha ido cruzando en sus largas estancias latinoamericanas y a las que admira profundamente. Una generación de mujeres en las que se ha inspirado para componer y escribir este disco. La relación de amistad y mutua fascinación entre Leiva y Ximena viene de largo, son amigos de siempre, baste recordar el trio que ambos protagonizaron junto a Bunbury en “Godzilla”, del anterior trabajo en estudio de Leiva, Nuclear.

“Histéricos”, como buena parte de las canciones de Cuando Te Muerdes El Labio, ha sido grabada a finales del año pasado en Ciudad de México con Adanowsky (Adán Jodorowsky) como productor y con Leiva presente en todo el proceso de producción, como es habitual en él. El tema se mezcló en El Paso (Texas), en las instalaciones de ese estudio-paraíso que es Sonic Ranch, de la mano de Jerry Ordóñez (Bon Iver, Tom Morello, Natalia Lafourcade, etc.) y ha sido masterizado por Stephen Marcussen (Prince, The Rolling Stones, Nirvana, Beck, Tom Petty, Red Hot Chilli Peppers, Leonard Cohen, etc.).

El artwork del single recae en manos de los diseñadores de confianza de Leiva, los siempre sorprendentes Boa Mistura, en tanto que el videoclip de “Histéricos” es obra de la laureada directora indie regiomontana Cris Gris, y aloja un plano secuencia de la pareja de artistas paseando por el centro histórico de Ciudad de México amaneciendo.

Cuando Te Muerdes El Labio es una obra de catorce nuevas canciones, cuyos títulos y colaboraciones se han desvelado ya a través de un extraordinario trailer que nos adentra en el nuevo álbum de Leiva de un modo casi cinematográfico. Esta pieza de avance ha sido dirigida por Eloi Colom y producida por BeSweet Films.