El Future of Tourism World Summit celebra su coctel de bienvenida en las Cavas Freixenet

martes 02 de noviembre de 2021 , 10:41h

Este 26 y 27 de octubre se ha celebrado en Barcelona el Future of Tourism World Summit 2021, un importante encuentro internacional del ámbito turístico que ha celebrado su Welcome Cocktail en las Cavas Freixenet, referente mundial del Enoturismo. El acto ha contado con la asistencia de relevantes personalidades del sector turístico que fueron recibidas por José Luis Bonet, Presidente de Honor de Freixenet y ponente destacado en esta cumbre mundial como presidente de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio españolas, institución coorganizadora de la misma, y por Pedro Ferrer, CEO y Vicepresidente de Freixenet.

El Future of Tourism World Summit ha tenido como objetivo unir a las principales instituciones, empresas y organizaciones ligadas al turismo a nivel internacional para reflexionar sobre el futuro del turismo y de la economía global tras la pandemia. Este destacado evento nace de la mano de la Fundación Advanced Leadership, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio españolas.

Las Cavas Freixenet han sido la sede que ha acogido el Welcome Cocktail del Future of Tourism World Summit durante la primera jornada del evento. Una comitiva de 120 participantes de la cumbre visitó nuestras emblemáticas cavas centenarias en San Sadurní de Noya y conoció de primera mano el método tradicional de elaboración del cava así como nuestra fuerte apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Entre las personalidades que han asistido destacan Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT; Rosalía Arteaga, Ex Presidenta de Ecuador y Presidenta de FIDAL; Sofia Zacharaki, Ministra de Turismo de Grecia; Ivan Eskildsen, Ministro de Turismo de Panamá; Modero Nsimba Matondo, Ministro de Turismo del Congo; Juan Verde, Presidente de la Fundación Advanced Leadership; Esther Alcocer Koplowitz, Presidenta de FCC; o Eduardo Baamonde, Presidente de Cajamar. Posteriormente se ha ofrecido un gran cocktail en el Salón Real de Freixenet de la mano del prestigioso chef Nandu Jubany.

Además, José Luís Bonet, Presidente de Honor de Freixenet y Presidente de la Cámara de Comercio de España y de la Fundación INCYDE, ha sido uno de los principales protagonistas de la cumbre participando en las ponencias sobre enoturismo, sostenibilidad y bienestar junto a destacadas personalidades como la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España Reyes Maroto, el psiquiatra e investigador Luis Rojas Marcos, el Diputado al Parlamento de Catalunya y ex Ministro de Sanidad Salvador Illa o la Directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS) Dra. María Neira.