Antonio de la Rosa inicia la Expedición Antártico en solitario con el apoyo de American Pistachio Growers

lunes 08 de noviembre de 2021 , 11:24h

El próximo 20 de noviembre, el aventurero español, Antonio de la Rosa y American Pistachio Growers iniciarán la que probablemente es la aventura más destacada del año: la Expedición Antártico en solitario. De la Rosa será la primera persona en cruzar de Chile a la Antártida a remo por el Estrecho de Drake para luego emular al explorador polar, Ernest Henry Shackleton y su Endurance Expedition (1914-17) a vela y en esquís de travesía. Un recorrido de más de 3.000 Km con olas de más de 12 metros y en condiciones de temperatura y viento extremos.

“Soy muy ambicioso y no quiero dejar pasar la ocasión de realizar una de las pocas expediciones auténticas que se pueden hacer a día de hoy, en un momento en el que casi todo está conquistado”, destaca Antonio de la Rosa

Antonio de la Rosa tiene previsto realizar una primera semana de importantes entrenamientos en Punta Arenas (Chile) a partir del 20 de noviembre; para iniciar la travesía en solitario hasta Georgia del Sur (Antártida) a remo, a vela y en esquís en solitario y durante más de 3.000 Km. Una aventura que él mismo define como “atrevida, audaz, ingeniosa, pero peligrosa, que además terminará rememorando la que quizá es una de las expediciones polares más importantes de la historia: la Endurance Expedition, de Ernest Shackelton”. Se trata de un gran desafío que entraña una alta dificultad y compromiso: “En la actualidad, la aventura no está en donde llegar, sino en cómo hacerlo y enfrentarte en solitario a las adversidades”.

El recorrido, que se podrá seguir en directo por internet, empezará con la travesía del Cabo de Hornos y el estrecho de Drake hasta la Antártida. “El objetivo de esta aventura polar, explica de la Rosa, “es llegar a Isla Elefante a remo para luego continuar hasta la costa Oeste de Georgia del Sur ayudado por una pequeña vela como hizo el explorador polar anglo-irlandés, Ernest Henry Shackleton, hace más de 100 años y terminar con la travesía esquiando hasta la costa Este. En total van a ser 3.000 km en el lugar más complicado del planeta, con vientos huracanados, olas de 12 metros y temperaturas extremas que serán mis compañeros de viaje durante 30 o 40 días”, concluye.

El mejor momento de Antonio de la Rosa

“Tras más de 12 años de expediciones de diferente dificultad y una buena trayectoria deportiva corriendo en la elite de los raids de aventura por todo el mundo, ha llegado sin duda el mejor momento en mi vida -explica de la Rosa-, tanto físicamente como técnicamente y sobre todo psicológicamente para poder afrontar con éxito una expedición polar única que combine dos facetas que creo domino casi a la perfección, el frío y el Océano”. Y, prosigue: “Soy muy ambicioso y no quiero dejar pasar la ocasión de realizar una de las pocas expediciones auténticas que se pueden hacer, en un momento en el que casi todo está conquistado”.

“Espero conquistar la Antártida a mediados de diciembre”

El fuerte viento, que puede alcanzar 150 Km/h; el tamaño de las olas, que pueden superar los 12 metros de altura; y, la temperatura fría del agua serán las principales dificultades a las que se enfrentará Antonio de la Rosa. Pero nada será comparable a los peligros que le aguardan cerca de la Antártida. Aquí, deberá tener en cuenta la posible colisión con icebergs flotantes, que podrían abrir una vía de agua en la embarcación; o la presencia de manadas de orcas, en estas latitudes abundan, que podrían romper la orza o timón y dejarle a la deriva de vientos y corrientes sin capacidad de maniobra. Sea como sea, el aventurero español tiene previsto conquistar la Antártida a mediados de diciembre.

“Soy un devorador de pistachos”

Un factor determinante para el éxito de esta expedición es la nutrición. Para su aventura, Antonio de la Rosa contará con comida liofilizada que sólo requiere hidratarse con agua caliente; así como con alimentos naturales como los pistachos americanos, por ser el único fruto seco con proteína completa de origen vegetal que no requiere de cocción, es biodegradable y presenta un excelente perfil nutricional.

Una ración diaria de pistachos (49 unidades) contiene fibra, vitaminas y el 8% del valor diario recomendado de potasio y magnesio, fundamentales para mantener la presión arterial, reducir el cansancio y la fatiga, así como para contribuir a la recuperación de la fuerza y muscular, que se irá degradando día a día en un ambiente tan hostil. “Confío en los pistachos americanos por ser el único fruto seco con proteína completa de origen vegetal, que me aportará la energía necesaria durante las largas horas de remo y, a la vez, me permitirá combatir la fatiga y ayudar a la recuperación física y psíquica del cuerpo. Pues, habrá días remaré entre 20 y 22 horas”, explica de la Rosa.

Para Antonio de la Rosa es un placer contar con el apoyo los agricultores de American Pistachio Growers en esta gran aventura, pues como el mismo afirma, “soy un devorador de pistachos desde siempre, me encantan y noto que me aportan energía y satisfacción, esto también es importante, cada vez que pongo un puñado de pistachos en mi mano. Además, como vienen con cáscara, disfruto pelando cada uno”. Para mantener el frescor y evitar que cojan humedad y se deterioren, durante la navegación, Antonio de la Rosa guardará los pistachos en bolsas estancas Sea to summit. Además, un dato importante, es que las cascaras son orgánicas y pueden desecharse en el mar manteniendo la protección de los océanos, no en vano el barco se denomina “Ocean defender".