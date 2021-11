Afectados por la cancelación de vuelos por el Covid19 siguen sin recibir su dinero

lunes 08 de noviembre de 2021 , 11:28h

La llegada del coronavirus hizo que, durante 2020, fueran muchos los vuelos que se vieron cancelados de la noche a la mañana y, con ello, miles los pasajeros afectados. Una buena parte de los que reclamaron ante la aerolínea o agencia de viajes con la que habían contratado el vuelo no obtuvieron respuesta o tan solo la oferta de un “bono” con el que viajar más adelante.

Por este motivo, el pasado 30 de septiembre, la Comisión Europea y 16 aerolíneas, como Iberia, Ryanair o Vueling, llegaban a un acuerdo por el que las compañías se comprometían a cumplir las reglas europeas en materia de consumo y reembolsar los vales que "impusieron" a estos pasajeros.

Un mes más tarde, este reembolso de los vuelos derivado del Coronavirus sigue sin llegar a la mayoría de los afectados. La prueba es que, según Reclamación de Vuelos, tan solo en los últimos 30 días, la plataforma reclamación de vuelos ha recibido cerca de 2.000 consultas, de las cuales más de 300 son de pasajeros que aún no han recibido el reembolso.

Algo que, como explica Ekaitz Bacelo, CEO de esta plataforma “aunque las normas europeas recogen que la devolución del precio de los billetes por la cancelación de vuelos es una obligación de las compañías en casos como una cancelación, esto no se cumplió. Además, la normativa comunitaria establece que las devoluciones deben realizarse en un plazo de siete días, un plazo que, como vemos no está siendo real, pese al acuerdo alcanzado entre la CE y la mayoría de aerolíneas”.

Como explican desde la plataforma, “tanto agencias de viajes como aerolíneas se pasan la responsabilidad de unas a otras, haciendo que los derechos de los pasajeros sean vulnerados y solo un juez imparcial, tras estudiar los hechos y con los medios a su alcance, puede dictar sentencia con las pruebas pertinentes que aportan unos y otros”.

Es el caso, por ejemplo, de L.M.C., a quien Iberia le canceló, el pasado mes de agosto de 2020, su vuelo de Madrid a Nueva York. “Los vuelos se suspendieron por la pandemia. Acepté un bono por el importe de los mismos porque no me ofrecieron otra opción, bono que además caduca el próximo 31 de diciembre y yo no puedo viajar antes de esa fecha”.

Tras ponerse en contacto con la aerolínea en numerosas ocasiones para solicitar el reembolso de sus billetes, L.M.C. no obtiene respuesta por lo que ha iniciado el proceso de reclamación.

En la misma situación se encuentra F.L.G. que vio como su vuelo con la aerolínea Aeroflot de Barcelona a Moscú se cancelaba el pasado mes de abril de 2020, “por medidas preventivas de COVID en destino”.

F.L.G. había contratado el viaje a través de una agencia y a ella se dirigió para exigir la devolución de los billetes. “Primero me dijeron que tenía un año para solucionarlo, pasado el año que la responsable era la aerolínea y que éste no les había dado respuesta”, explica.

Así, F.L.G. se puso en contacto también con Aeroflot quien le “rebotó” el problema, redirigiéndole de nuevo a la agencia. Finalmente, este afectado ha decidido también denunciar su caso a través de Reclamación de Vuelos.

Por ello, desde la plataforma, recomiendan a los pasajeros afectados que siguen buscando una solución que contacten con abogados especialistas que puedan asesorarlos sobre los pasos correctos para obtener el reembolso de sus viajes cancelados.