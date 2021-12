El Ayuntamiento presenta la campaña Save the date Madrid 2022

martes 14 de diciembre de 2021 , 10:30h

El impulso turístico que está viviendo la ciudad de Madrid continuará en 2022 con nuevos y grandes eventos y novedades que situarán a la capital como uno de los destinos de referencia de Europa y del mundo. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha participado en la presentación de ‘Save the Date’, la campaña con la que el Ayuntamiento da a conocer algunos de esos principales activos con los que Madrid sorprenderá a sus visitantes y con los que aspira a seguir situándose en el liderazgo de este sector clave para su desarrollo económico, social y cultural.

El alcalde ha reivindicado “la excelencia del sector turístico” y el compromiso del Ayuntamiento por generar “el marco adecuado” para “seguir progresando y teniendo el gasto per cápita más alto, así como para conseguir incrementar el turismo de alto impacto, beneficioso para el sector y para la ciudad en su conjunto”. Almeida ha destacado la gastronomía como “sector efervescente” y ha recalcado que “no hay un lugar en el mundo donde se pueda comer mejor relación calidad-precio”.

Además, el alcalde ha aplaudido que, por primera vez en la historia, la ciudad de Madrid haya conseguido entrar entre las diez primeras ciudades elegidas por los turistas como destino para disfrutar de planes de ocio, “hemos pasado -ha dicho- del puesto 16 al puesto diez”. También ha elogiado que IFEMA haya posicionado a la capital como la primera ciudad del mundo en turismo de congresos, “un ranking que trataremos de revalidar” y se ha congratulado de que el proyecto Legend Experience conseguirá que Madrid “sea la capital mundial del fútbol”.

Durante la presentación, el alcalde ha estado acompañado por las delegadas de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y por varios de los representantes de los acontecimientos y los recursos turísticos y culturales más destacados que acaba de incorporar o que estrenará la ciudad el próximo año: Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real; Michel Notten, director general del hotel The Madrid Edition; Juan Pablo García, director general de Galería Canalejas Madrid, y Julián Marmol, chef con estrella Michelín creador de las propuestas gastronómicas Monchis y The Eight en el Food Hall de Galería Canalejas; Marcelo Ordás, director de Legends Experience y Maribel López, directora de ARCOmadrid.

Almudena Maíllo ha explicado que ‘Save the Date 2022’ “es una muestra que quiere poner de relieve lo que nos queda por vivir y disfrutar el próximo año y de la intensa vida que tiene nuestra ciudad. Porque, a pesar de la dura crisis que nos está tocando vivir, aquí seguimos, superándonos y trabajando con el mismo o mayor empeño para convertirnos en destino líder en turismo urbano”.

Grandes aperturas hoteleras

Una de las principales citas del próximo 22 serán las aperturas hoteleras. La capital ha incorporado este 2021 nuevos establecimientos de gran lujo, como Four Seasons, y reaperturas como Mandarin Oriental Ritz Madrid, Rosewood Villa Magna y el Santo Mauro Autograph Collection, todos ellos de la mano de grandes cadenas hoteleras internacionales. Una tendencia que continuará con la apertura en los primeros meses de 2022. Un claro ejemplo es The Madrid Edition, del grupo Marriot International, que estará ubicado frente al Monasterio de las Descalzas Reales y contará con más de 200 habitaciones, spa de última generación, terraza en la azotea y amplios espacios para la celebración de eventos. Además, durante los dos próximos años, la Gran Vía y sus alrededores acogerán al menos cinco nuevos hoteles, algunos de ellos en espacios emblemáticos de la capital como el edificio Metrópolis.

Plaza de España, nuevo eje turístico

Otra de las novedades más importantes y que seguirá siendo un centro fundamental en 2022 es la renovada plaza de España. La delegada de Obras y Equipamientos ha puesto en valor la potencia transformadora de este nuevo enclave que recién reabierto se ha convertido ya en un importante polo turístico de la ciudad. Paloma García Romero ha destacado que la afluencia a la plaza durante el pasado puente y este fin de semana “ha sido espectacular, no solo por parte de los madrileños, sino también de turistas de toda España y de todo el mundo que han querido participar de este nuevo centro del centro”.

Su profunda transformación ha sacado a la luz numerosos restos arqueológicos que podrán ser visitados como dos plantas del Palacio de Godoy, los contrafuertes de las antiguas Caballerizas Reales y los restos del ‘camino de ronda’ del antiguo cuartel de San Gil. Para seguir dotando de elementos de interés a este espacio, el Área Delegada de Turismo tiene prevista la creación de un Centro de Interpretación de la Realeza que dará difusión a los vínculos históricos de la capital con la monarquía española, ofreciendo experiencias de valor añadido para el visitante.

Alta gastronomía, ocio y compras: Galería Canalejas

En el ámbito de la alta gastronomía y las compras, Madrid puede presumir de ser sede de un espacio vanguardista único en España, la Galería Canalejas. Un concepto de ocio y estilo de vida que invita a disfrutar de experiencias exclusivas reunidas en sus más de 15.000 metros cuadrados.

Capital Mundial del Deporte y nuevo museo de fútbol

Madrid también será referente en lo deportivo. La ciudad ha sido nombrada Capital Mundial del Deporte en 2022, lo que garantizará la acogida de todo tipo de eventos deportivos profesionales a lo largo de todo el año. Pero si hay un deporte con el que Madrid está estrechamente vinculada es el fútbol. Un vínculo que se estrecha aún más a partir del año que viene gracias a la apertura de Legends Experience, un gran templo dedicado a este deporte en la Puerta del Sol que ofrecerá un repaso por su historia a través de una colección de más de 5.000 piezas. Una experiencia inmersiva con la tecnología más avanzada y con la colaboración de la FIFA, la UEFA y las federaciones más relevantes de todo el mundo.

Madrid es cultura

La capital es el mejor destino cultural, con excelentes opciones para vivir la cultura en mayúsculas. Madrid puede presumir de contar con instituciones como el Teatro Real, la mejor ópera del mundo. Con más de 200 años de historia, el coliseo madrileño lleva a cabo un programa de difusión social de la ópera para acercar este género a todos los públicos e incluye propuestas de flamenco y danza en su programación. El año que viene pondrá en escena clásicos como Lakmé, de Delibes; El ángel de fuego, de Prokofiev; El Rey Arturo, de Purcell, o Las bodas de Fígaro, de Mozart y terminará la temporada con Handrian, del cantante y compositor Rufus Wainwright.

Entre las citas culturales destacadas de 2022 se sitúa también ARCOmadrid. La feria internacional de arte contemporáneo se celebrará del 23 al 27 de febrero y congregará a más de 150 galerías nacionales e internacionales. En esta ocasión, contará con una sección especial 40+1 que conmemora sus más de 40 años de trayectoria y para la que María Inés Rodríguez, Francesco Stocchi y Sergio Rubira han seleccionado 20 galerías. Como gran novedad cultural, el Área de Cultura, Turismo y Deporte inaugurará en el primer semestre de 2022 un nuevo Centro de Exposiciones y Proyecciones Audiovisuales Inmersivas en la Nave 16 del centro de creación contemporánea Matadero Madrid.

Durante el encuentro, también se ha recordado el posicionamiento de Madrid como centro neurálgico de la oferta escénica, en la que destaca como capital del musical en español con producciones que se han convertido en atractivos turísticos por sí mismos como El Rey León, que este año celebra su décimo aniversario en la ciudad. A él se unirán próximamente otras propuestas como El tiempo entre costuras, versión del libro de María Dueñas; Matilda, basado en la novela infantil de Roald Dahl; Fama o Dirty Dancing y otros grandes espectáculos como Luzía, de Cirque du Soleil.

Las opciones culturales y de ocio de la capital se amplían también con las campañas culturales que, cada año, pone en marcha el Ayuntamiento y que ofrecen a la ciudadanía y a los visitantes la mejor y más amplia programación. Campañas como San Isidro (mayo), Veranos de la Villa (julio-agosto), Festival de Jazz (noviembre), Navidad (diciembre-enero) y la última y exitosa incorporación, el festival internacional LuzMadrid (octubre), que se estrenó este año uniendo a Madrid a la red de festivales de luz celebrados en todo el mundo, volverán también en 2022.