Cambridge Audio recibe el premio Red Dot Design Award

Desde la introducción del amplificador P40 en 1968, los componentes de Cambridge Audio no solo han sido reconocidos por su sonido inmejorable, sino también por la excelencia de su diseño. El Red Dot Design Award 2022 que han logrado tanto a los reproductores todo en uno de la serie Evo como los auriculares inalámbricos Melomania 1+ prueba que esa tradición de calidad ha logrado mantenerse viva hasta la actualidad.

Red Dot: una referencia del buen diseño

El Red Dot Design Award selecciona cada año los mejores diseños de producto, presentaciones de marca, así como conceptos de diseño. Un jurado compuesto por expertos de todo el mundo selecciona los productos más destacados bajo aspectos formales, estéticos, artísticos e innovadores. Desde que presentara su primer amplificador, el P40, en 1968, Cambridge Audio ha sido sinónimo de innovación tanto en cuanto a calidad de sonido como respecto a la concepción de una estética propia. Los paneles laterales de nogal de aquel primer dispositivo han evolucionado hasta dar lugar a los reproductores todo en uno Evo, que también cautivan debido a un diseño atemporal, que combina a la perfección elegancia minimalista y funcionalidad. Razón suficiente para que los miembros del jurado de Red Dot les hayan concedido, junto a los auriculares Melomania 1+, tan codiciado premio. El profesor Dr. Peter Zec, fundador y director general de Red Dot, se mostraba exultante: "Este año me ha impresionado la extraordinaria creatividad de los productos premiados. Resulta gratificante que todavía haya diseños con formas innovadoras y una funcionalidad sobresaliente".

Evo: tecnologías de alta gama en un formato atemporal

Los reproductores todo en uno Evo 75 y Evo 150 suponen un paso más allá dentro de la evolución del "sonido británico" de Cambridge Audio gracias a tecnologías de vanguardia como su streaming de alta calidad, pero también ofrecen un diseño que va más allá de lo puramente superficial. Ambos modelos combinan lo funcionalidad con un estilo atemporal, que puede recordar al Bauhaus, que brilla en sus paneles laterales de nogal o Richlite, su gran pantalla frontal y su prominente control de volumen. Ged Martin, diseñador principal de los productos de la serie Evo, está orgulloso de lo conseguido: "Siempre he soñado con recibir un premio Red Dot por mi trabajo profesional. Me complace que la serie Evo esté teniendo tan buena acogida, no solo por parte de los amantes de la alta fidelidad de todo el mundo, sino también por el jurado de un premio tan prestigioso".

Melomanía 1+: Los auriculares redefinidos

La expresión "melomanía" significa "afición apasionada por la música", por lo que los desarrolladores de estos auriculares verdaderamente inalámbricos han hecho todo lo posible por llevar el sonido de alta fidelidad de Cambridge Audio directamente al oído de sus usuarios. Los Melomania 1+ cuentan con la misma tecnología de amplificación Clase AB que los mejores equipos de la marca, y sus drivers de grafeno mejorados de 5,8 mm de diseño personalizado no tienen nada que envidiar a los altavoces más sofisticados. Además de una extraordinaria autonomía de 45 horas, y su uso de tecnología Bluetooth, estos auriculares también destacan por su diseño: su forma de bala no solo garantiza una mejor sujeción al oído y un control más intuitivo sino que también define a su propietario como alguien que valora la excelencia. James Johnson-Flint, director general de Cambridge Audio, está encantado de que el jurado del Red Dot Award haya reconocido este diseño: "Se trata de la confirmación de un estilo que siempre hemos considerado único. Quizás no sea del agrado de todo el mundo, pero los usuarios de los Melomania 1+ no solo aprecian el producto por su extraordinaria calidad de sonido, sino también por su diseño único".

Premios para los productos ganadores

En la ceremonia de entrega de los premios Red Dot, que tendrá lugar el 20 de junio, el jurado presentará todos los productos ganadores de 2022, entre ellos los Evo 75 y 150, y el Melomania 1+ de Cambridge Audio. Además, los tres dispositivos se expondrán en el Museo Red Dot de Essen (Alemania) hasta mayo de 2023, y se incorporarán al Anuario de Diseño Red Dot 2022.