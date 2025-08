EUROPA Ampliar El hotel Paradisus Fuerteventura inaugura una nueva forma de viajar a las Islas Canarias Redacción Más artículos de este autor Por Facebook X-Twitter Linkedin WhatsApp Telegram







Abrir galería completa Situado en plena Reserva de la Biosfera de la UNESCO, este resort redefine el concepto de lujo integrándolo con el entorno. Materiales naturales, diseño orgánico, actividades conscientes y gastronomía local forman la base de una propuesta pensada para reconectar cuerpo y mente... y también con Fuerteventura. Bienestar diseñado por el destino La filosofía de Paradisus Fuerteventura se basa en un concepto claro: que el propio destino inspire cada momento. Aquí, el lujo se traduce en experiencias personalizadas: desde sesiones de meditación frente al mar, tratamientos holísticos o rituales acuáticos, hasta actividades como windsurf, kitesurf, excursiones volcánicas o fiestas temáticas con DJs y artistas locales. El hotel cuenta con 361 habitaciones, muchas de ellas suites con vistas al océano, todas decoradas con elementos artesanales y arte regional. Cuatro piscinas —incluida una de agua salada— rodeadas de jardines, espacios de relax y zonas pensadas para compartir en familia, pareja o en solitario, completan una oferta orientada al equilibrio emocional, físico y social. Para los que viajan con niños, Wellness for Kids & Families ofrece actividades como MINI Zumba, yoga infantil, juegos acuáticos y sesiones adaptadas para todas las edades, fomentando la conexión intergeneracional. Gastronomía con identidad canaria Paradisus Fuerteventura también apuesta por la cocina como eje de la experiencia. Siete restaurantes ofrecen desde cocina internacional hasta propuestas junto a la piscina. El gran protagonista es MAHOS, el restaurante insignia liderado por el chef Germán Ortega, que eleva la gastronomía local con una visión de autor y compromiso sostenible. Este espacio forma parte de The Reserve, el exclusivo servicio solo para adultos que ofrece estancias premium, acceso preferente, piscinas privadas y experiencias elevadas para los viajeros que buscan aún más exclusividad. Sotavento: paraíso natural y deportivo Frente al hotel se encuentra uno de los rincones más espectaculares del Atlántico: la playa de Sotavento. Un lugar mítico para los amantes del windsurf, el kitesurf o el windfoil, gracias a la laguna efímera que se forma con las mareas altas. Allí opera la reconocida escuela René Egli by Meliá, con más de 35 años de experiencia formando a deportistas de todo el mundo. Más que un hotel, un compromiso con la isla Paradisus Fuerteventura se integra en el ecosistema local promoviendo la economía circular, el arte y los productos de kilómetro cero. Talleres de aloe vera, conciertos al atardecer, degustaciones de queso canario o sesiones de artesanía son solo algunas de las actividades que conectan al visitante con la esencia más auténtica de la isla. Con esta apertura, Meliá refuerza su compromiso con las Islas Canarias, donde ya suma tres hoteles Paradisus. Próximamente abrirá también ZEL Fuerteventura, su primer hotel lifestyle en la isla. El lujo de volver a sentir En Paradisus Fuerteventura no se viene solo a descansar: se viene a vivir el destino, a reconectar con uno mismo y a descubrir una nueva forma de viajar, más sensorial, más consciente y más libre. Hotel Paradisus Fuerteventura Dirección Playa Barca 35627 Fuerteventura - Pájara Contacto Teléfono +34 928 54 70 25 E:mail: [email protected] WEB FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

