PLAYA Ampliar Dunas Maspalomas: qué visitar y dónde alojarse María Rodriguez Más artículos de este autor Por Tweet Si de localidades conocidas de Gran Canaria hablamos, Maspalomas es probablemente la más visitada. En Maspalomas y sus inmediaciones se concentran numerosas playas y calas, dunas, el charco de Maspalomas y uno de los bosques de palmeras más impresionantes de la isla. Ello convierte a la zona en un punto de sumo interés geográfico, biológico y turístico. Esta popularidad se traduce en dificultades a la hora de encontrar alojamiento. En este punto, una opción interesante es decantarse por villas en Maspalomas, ya que, como veremos, presentan algunas ventajas sobre los hoteles. Si tú también estás pensando en visitar Maspalomas y no sabes por dónde empezar, en este post vamos a orientarte sobre los lugares que no te puedes perder y dónde te puedes hospedar. ¡Vamos allá! Qué ver en Maspalomas Pese a que existe un gran desconocimiento al respecto, las islas Canarias albergan algunos de los paisajes y rincones más hermosos de España. Un ejemplo de ello lo encontramos en la localidad de Maspalomas, un lugar en el que se concentran dunas, playas, palmerales y charcas. Dunas de Maspalomas Al sur de Gran Canaria disponemos de las únicas dunas presentes en España. Como si de un gran desierto se tratara, las dunas de Maspalomas cuentan con kilómetros de extensión de fina arena, dando lugar a una de las panorámicas más hermosas de la isla. No en vano, este lugar fue declarado paraje Natural de Interés Nacional en 1987. Charca de Maspalomas Además de ser una espectacular laguna de agua dulce y salada, la charca de Maspalomas juega un papel esencial en la migración de aves entre África y Europa. Así, en esta charca descansan y se concentran ejemplares de gran valor ornitológico, como el vuelvepiedras o el zarapito trinador. Palmeral del Oasis En general, Canarias posee incontables bosques y puntos verdes a lo ancho y largo de sus islas. Sin embargo, uno de los rincones más frondosos es el palmeral del Oasis en Maspalomas. Se trata de un bosque inmenso con palmeras de más de 10 metros de largo. ¡Todo un espectáculo! Además, Maspalomas dispone de algunas de las playas y calas más conocidas de la zona. Si quieres saber más sobre Maspalomas, te animamos a visitar la guía turística de la localidad. Alojamiento en Maspalomas: las ventajas de las villas Dada la gran popularidad de Maspalomas y sus alrededores, es lógico que los alojamientos se oferten con precios elevados. En este sentido, alquilar una villa puede suponer una solución. Así, aunque cuando hablamos de villas pensamos en grandes extensiones de terreno, en realidad existen villas adaptadas a todas las necesidades, desde villas de lujo hasta alojamientos cercanos a la playa. Por lo tanto, las villas son construcciones que se adaptan a las demandas de los visitantes. Por otro lado, las villas suelen ser compartidas por varias personas y permiten disfrutar de unas vacaciones con total autonomía, sin necesidad de ajustarse a horarios externos. Puesto que están equipadas con todas las comodidades, no requieren de otros desembolsos generados por carencias o falta de confort. Por último, las villas se encuentran ubicadas en las zonas próximas a los grandes atractivos turísticos, por lo que la relación calidad-precio mejora la oferta de los hoteles. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

