Alelí, la apuesta de Dani García en Marbella por la cocina italiana

jueves 30 de junio de 2022 , 08:12h

Alelí, el nuevo restaurante de cocina italiana de Dani García, abrirá sus puertas el próximo 1 de julio en Marbella. Así lo avanzó el chef marbellí a su paso por el programa de televisión “El Hormiguero”, de Antena 3, al que acudió como invitado este lunes, y donde anticipó las próximas aperturas que tiene en el horizonte.

Inspirado en la Italia más auténtica, bella y decadente, y con referentes como “La dolce vita” de Federico Fellini o “La gran belleza” de Paolo Sorrentino, el restaurante ofrece una experiencia que se centra en la calidad de la materia prima y la técnica. En definitiva, se trata de una osteria de corte clásico en la que el comensal puede disfrutar de los platos más icónicos de la cocina italiana con un twist especial que lleva el sello de Dani García, donde la visión y saber hacer del chef están presentes en todas las secciones de la carta.

Dividida al estilo de una carta italiana tradicional, la de Alelí propone un viaje por las regiones de Piamonte, Lombardia, Lazio, Campania o Sicilia, con platos que van desde distintos tipos de mortadela hasta pastas frescas hechas al momento de forma artesanal, entre las que se encuentran los agnolotti del Plin piamonteses. Por supuesto, no puede faltar una selección de pizzas hechas al horno de leña, que se cocinan en directo siguiendo la forma tradicional al más puro estilo napolitano, con una fermentación de 48 horas.

Así, el restaurante no solo ofrecerá la cocina italiana más auténtica, sino también la más fresca, otro de los lemas de Alelí, gracias a su materia prima y productos, procedentes de proveedores italianos con la mejor calidad. Como jefe de cocina de este nuevo local, Nicholas Amici aporta ese toque extra de originalidad y tradición a los fogones del espacio. Nacido y criado en Roma, sus conocimientos y visión conceptual de la cocina italiana han sido claves para el desarrollo de este nuevo local.

En lo que respecta a las opciones de maridaje, la bodega tiene un papel fundamental. La selección de vinos de Alelí está inspirada en el concepto fresco y ágil de Dani García, con la vista puesta en el Mediterráneo. Así, la carta cuenta con profundidad de añadas y una acertada selección de grandes vinos tanto españoles como italianos. Estos últimos van desde referencias toscanas procedentes de pequeños productores de Montalcino como Sassicaia, Tignanello o Masseto, hasta otros más difíciles de encontrar como Rinaldi, Soldera, o Burlotto.

Otro de los valores por los que se caracteriza Alelí es su particular terraza, un patio que ejerce como una confluencia de espacios y es, a la vez, un lugar único que refleja a la perfección el “dolce far niente” o ese concepto de filosofía de vida puramente italiano que evoca el placer de no hacer nada. A la sombra de las parras y limoneros, rodeado por colores vivos y materiales como la terracota, tomar una copa de Campari o Aperol Spritz en este espacio, con un hilo musical muy especial de fondo, es como asomarse a un balcón de Positano y la costa amalfitana.

Este nuevo restaurante, que tiene una capacidad para hasta 160 personas, contribuye a la creación de una experiencia única en un entorno inigualable.

Alelí se une así al conjunto de restaurantes con los que el Grupo Dani García ya cuenta en el hotel Puente Romano Beach Resort, entre los que se encuentra Babette y Leña, y a los que se unirá también Kemuri, la próxima apertura del chef con un nuevo concepto japonés.

Según avanzó Dani García en “El Hormiguero”, entre sus próximos proyectos se encuentran París, Ámsterdam, Miami y Dubái el próximo año, si bien antes de que acabe el verano verán la luz los restaurantes Alelí, Kemuri y Tragabuches en Marbella.